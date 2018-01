«Коммерсантъ» в статье «Сверхделовой бомбардировщик» пишет, что гражданский сверхзвуковой самолет на базе Ту-160 может в итоге оказаться штучным бизнес-джетом для арабских шейхов.

«В интернете пробег дешевле»: цены на подержанные машины упали на онлайн-площадках.

«Госсовет простимулирует конкуренцию»: ФАС укрепит план ее развития новыми поручениями Владимира Путина.

«Ведомости»: «Имущество акционеров предложили конфисковывать за картель». ФАС намерена резко ужесточить наказание за антимонопольные нарушения.

«Россия лидирует по числу подтвержденных ЕСПЧ нарушений прав человека»: это связано с неэффективностью национальных судов, считает эксперт.

«Стратегический бомбардировщик обойдется России в Олимпиаду»: подписан контракт на поставку первой партии новых Ту-160.

РБК: «Посредников взяли в цифровой оборот». Сделки с криптовалютой предлагают проводить через профессиональных участников рынка.

«Доходы в рост не идут»: Росстат проанализировал уровень жизни россиян.

Почему МОК отказался допустить на Олимпиаду лучших российских спортсменов, объясняется в материале «17 финишных критериев».

«Известия»: «Россия и США проведут совместные эксперименты в сфере космоса». Условия полета к Луне и планетам будут имитировать на земле.

«Российский план получил поддержку»: международные посредники убеждают Киев согласиться с российской резолюцией по миротворцам в Донбассе.

«Стандарты на будущее»: икра, масло, гречка и рис получили новые эталоны качества.

«Газета.ru» в статье «Доходы россиян: четыре года непрерывного падения» пишет, почему реальные доходы населения в России снизились на 1,7% в 2017 году.

«Закат Европы в асфальт»: в российский прокат вышел «Хэппи-энд» Михаэля Ханеке.

The Economist: «Следующая война. Растущая угроза конфликта между великими державами» (The next war: The growing danger of great-power conflict). Как технические и геополитические изменения актуализируют угрозу.

Bloomberg: «Доллар падает, а евро укрепляется после высказываний Драги» (Dollar Decline and Euro Strengthens on Draghi Comments). Доллар еще больше снизился в цене, после того как глава Европейского центробанка Марио Драги заявил, что усиление евро подкрепляется экономическим ростом.

The Wall Street Journal: «Драги из ЕЦБ раскритиковал реплики Мнучина о валюте» (ECB’s Draghi Criticizes Mnuchin’s Currency Comments). Глава Европейского центробанка (ЕЦБ) заявил, что министр финансов США Стивен Мнучин нарушил международную договоренность, согласно которой нельзя стремиться к ослаблению валюты ради увеличения экспорта.

The Washington Post: «Трамп удивил своих адвокатов и встревожил друзей, заявив, что он поговорит с Мюллером» (Trump surprises his lawyers and alarms his friends by saying he will talk with Mueller). Изъявление готовности поговорить с главным следователем по делу о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 г. свидетельствует о самоуверенности президента США Дональда Трампа.

The Telegraph: «ЕС разрывается на почве Brexit'а. Трещины проявились, когда Франция и Ирландия разошлись во мнениях по поводу будущего Британии» (EU torn on Brexit: Cracks laid bare as France and Ireland split over Britain's future). Единая и бескомпромиссная позиция ЕС по поводу отделения Британии начала рушится, после того как европейские лидеры в Давосе высказали крайне противоречивые мнения о том, какой могла бы быть итоговая сделка.

Al Jazeera: «Завершат ли Греция и Македония свою полемику о названиях?» (Will Greece and Macedonia end their name dispute?). Афины и Скопье получили исторический шанс договориться о приемлемом названии для Македонии и прекратить затянувшийся спор.