В высшей школе экономики подсчитали, что российские мужчины в среднем работают 33,8 года, что значительно меньше, чем американцы (40 лет) голландцы (42,8) и, тем более, японцы (45,2).

А вот российские женщины работают в среднем 32,1 года, примерно как женщины в Испании, Франции и Америке.

Это наглядный пример того, что пенсионный возраст можно повысить, не трогая столь привычную многим норму «60/55». Достаточно отменить или хотя бы подправить досрочные пенсии военным, полицейским, прочим силовикам и другим льготным категориям. Это сложно с политической точки зрения, но иной путь — повышение пенсионного возраста для всех. Естественно, если в правительстве не собираются значительно снижать пенсионное обеспечение.