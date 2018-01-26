Международное рейтинговое агентство Moody's повысило прогноз развития по суверенному кредитному рейтингу России до положительного, посчитав, что ее экономика показала достаточную устойчивость к потрясениям на фоне изменения цен на нефть и действующих на Россию с 2014 года санкций.

По оценкеMoody's, основания для этого дает «рост доказательств институциональной силы»: возросшая жизнеспособность экономических и налоговых структур позволила снизить уязвимость страны. Кроме того, как пишет газета «Коммерсантъ», в агентстве не исключили, что в случае подъема цен на нефть и сохранения его на уровне выше прогнозных 40-60 долларов за баррель экономика России будет расти быстрее.

Аналитики агентства объясняли свое решение также общим благоприятным фоном, продлением действия соглашений по сокращению добычи нефти и уже некоторое время наблюдающимся ростом заработной платы и занятости населения. Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в связи с этим заявил, что «позитивный прогноз Moody's отражает восстановление роста экономики России, макроэкономическую стабильность и растущий интерес инвесторов к российским активам». Он также выразил мнение, что Россия заслуживает повышения самого рейтинга.

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Аналогичную мысль высказал глава Минфина Антон Силуанов: по его оценке, в течение 2018 года вполне может быть повышен и сам кредитный рейтинг страны, сообщает «Российская газета». Министр полагает, что все условия для этого налицо.

«Надеюсь, макроэкономическая стабильность, сложившаяся в российской экономике благодаря сдержанной бюджетной политике, плавающему курсу рубля и таргетированию инфляции, позволит рейтинговым агентствам в этом году улучшать не только прогнозы, но и сами рейтинги России. Все необходимые условия для этого сложились», – приводит слова Силуанова газета «Ведомости».

Прокомментировать для «Полит.ру» значение решения Moody's и в целом ситуацию в экономике России согласился Антон Табах, главный экономист «Эксперт РА», доцент ВШЭ и МГУ. Он отметил, что в сферах, которые в первую очередь интересуют рейтинговые агентства, улучшения действительно наблюдаются, и им есть что оценивать в позитивном ключе.

Антон Табах

«Те сферы, которые, как правило, интересуют рейтинговые агентства в первую очередь (а именно: исполнение бюджета и уровень долга), в России действительно стали лучше по сравнению с 2015-2016 годами, когда по этим поводам было определенное беспокойство как на суверенном уровне, так и для корпораций. И в целом ситуация в экономике с точки зрения рейтинговой существенно улучшилась – есть что оценивать в позитивном ключе.

Однако очень многие вещи, которые беспокоят либо население, либо бизнес, либо даже правительство (как-то: экономический рост, уровень доходов и так далее), для рейтинга важны в меньшей степени. Кредитный рейтинг отражает, по большому счету, только одну вещь – вероятность того, что по долгу будет дефолт. И так этот показатель и надо воспринимать.

Может случиться так, что какая-нибудь замшелая, не очень развивающаяся страна с нулевым долгом может оказаться в рейтинге выше бурно растущей демократии, но погрязшей в долгах и требующей рефинансирования. То же самое верно и для корпораций: многие "суперзвезды" не имеют кредитных рейтингов, потому что им никто не одолжит денег – слишком много рисков. То есть бурный рост не всегда важен для рейтингов.

А если мы берем те экономические индикаторы, которые волнуют с точки зрения кредитного качества, то здесь у нас все хорошо», – сказал Антон Табах.

Говоря об экономической и финансовой устойчивости России к внешним потрясениям, эксперт отметил, что она действительно в какой-то мере возросла. Об этом свидетельствует то, как Россия пережила недавнее падение цен на нефть.

«Верно ли, что экономическая и финансовая устойчивость России к внешним потрясениям возросла? Да, до какой-то степени это так, как показывают последние события. Резкое падение цен на нефть в 2014-2015 годах, например, мы пережили совсем не так, как переживали сходные события 20 лет назад, а гораздо легче.

За это время мы обзавелись резервами, научились ими управлять. И когда министр финансов Антон Силуанов говорит про "вторую Норвегию", это он не про уровень жизни и не про налоги в Норвегии говорит – а про создание механизмов, которые в течение двух-трех лет помогают поддерживать бюджет и госфинансы для того, чтобы они адаптировались к падению цен на нефть.

Девушка на производстве железобетонных изделий / АГН "Москва" / фото: Кирилл Зыков

Собственно говоря, даже в том, что Резервный фонд был "проеден", ничего плохого нет: он выполнил свою функцию. Его ровно для этого и создавали. И то, что его остатки сейчас слили с Фондом национального благосостояния и изменили требования, есть, скорее, требования административного свойства. Факт в том, что без Резервного фонда и вправду было бы значительно хуже, – а его действительно создали, холили и лелеяли.

Приспособились ли мы к санкциям? Приспособились. Тот отток капитала, который был, во многом был ради погашения долгов. То есть в итоге кредитная нагрузка на Россию снизилась.

Как это описать? Представьте себе человека, которого стали хуже кормить – не дают некоторые продукты. Если он в результате этого похудел, нашел некоторые альтернативы и объявил, что теперь ведет ЗОЖ, здоровый образ жизни, то ему даже, может быть, стало лучше. Хотя с некоторых точек зрения его жизнь ухудшилась – это вопрос восприятия.

Вот это и произошло: бюджет и российскую экономику посадили на несколько ограниченную диету. А сейчас Moody's нравится, что происходит с бюджетом, с госдолгом, с управлением финансами», – объяснил Антон Табах.