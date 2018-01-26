Регионы начали работать над повышением явки. Пока все инициативы выглядят законно, хотя есть и то, что находятся, можно сказать, «на грани». Об этом в пятницу пишет «Коммерсантъ».

Так, в Москве к информированию граждан о выборах подключатся сотрудники многофункциональных центров госуслуг (МФЦ). Сотрудники МФЦ и члены участковых избирательных комиссий должны до выборов обойти «каждую квартиру», заявил в четверг глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. По его словам, в последний раз агитаторы ходили по домам в 1980-е годы.

Квартирная агитация. Кадр из фильма Марлена Хуциева "Июльский дождь" youtube.com

«Теперь мы попытаемся дойти до каждой квартиры. Многим избирателям нужно такое человеческое общение»,— сказал глава МГИКа. К гражданам сотрудники участковых избирательных комиссий (УИК) и МФЦ придут дважды: в первый раз их проинформируют о кампании, а во второй — принесут приглашение на выборы. На всех подъездах повесят предупреждения о будущих визитах. Сами агитаторы должны будут прикрепить на одежду «фирменный нагрудный знак» с логотипом выборов, а также иметь при себе бейдж «с указанием ФИО и должности, подписанный руководителем УИК и центра госуслуг».

Директор МФЦ Москвы «Мои документы» Елена Громова пообещала, что работа по информированию будет строиться в рамках «40-часовой рабочей недели». В Москве по состоянию на 1 января насчитывается 7,2 млн избирателей, а 10% из них проживает не по месту регистрации в столице. «Этой категории будет разъяснено о возможности проголосовать там, где им удобно, как открепиться от одного участка и прикрепиться к другому», — сказал Валентин Горбунов.

А в Нижегородской области промышленные предприятия должны обеспечить «практически 100-процентное участие работников, членов их семей, а также ветеранов» на выборах. Об этом говорится в методических рекомендациях, которые они получили, копия есть у «Коммерсанта». При запрещается принуждать к участию в выборах или агитировать за какого-либо кандидата.

МФЦ в Твери http://тверскаяобласть.рф

Руководители предприятий должны в несколько этапов провести мобилизацию. Она включает «мотивирующие» собрания с коллективом и ветеранами, на которые необходимо пригласить лидеров общественного мнения. Минпром предоставит ответственным за мероприятия лицам «речевой модуль», говорится в письме. Тем временем «референтные лица» из числа сотрудников и ветеранов производства, используя личный авторитет, до 15 февраля должны проводить встречи и беседы с коллегами, призывая их прийти на выборы.

Отметим, что интерес к регионам сейчас появляется не только из-за выборов и явки. «Известия» пишут, что в первой половине февраля президент Владимир Путин посетит Новосибирск и Красноярск. Дмитрий Песков пояснил, что визиты можно рассматривать в контексте подведения первых итогов работы врио губернаторов.

Напомним, Александр Усс был назначен временно исполняющим обязанности главы Красноярского края 29 сентября 2017 года. Ранее он занимал должность председателя краевого законодательного собрания. Андрей Травников стал врио губернатора Новосибирской области 6 октября прошлого года, до этого он работал мэром Вологды.

Сейчас врио губернаторов работают в 12 регионах. Помимо уже упомянутых это Дагестан, Приморский краяй, Ненецкий округ, а также Орловская, Нижегородская, Самарская, Омская, Псковская, Ивановская и Воронежская области. Вполне вероятно, что руководители этих регионов будут особенно внимательны ко всем сигналам, поступающим из Москвы.