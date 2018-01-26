Президент России Владимир Путин предложил сделать гражданскую версию сверхзвукового бомбардировщика Ту-160. Свою идею президент решил озвучить во время посещения Казанского авиационного завода имени Горбунова, где ему представили полет модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160 «Петр Дейнекин».

«Уверен, что будет востребовано», — сказал Путин и добавил, что при такой огромной территории, как у России, сейчас проще долететь из Москвы до Нью-Йорка, чем до Дальнего Востока.

Президент также напомнил, что в прошлом уже существовал отечественный пассажирский сверхзвуковой самолет — Ту-144, но его сняли с производства из-за того, что билет не соответствовал «какому-то среднему заработку в стране», передает «РИА Новости». Сейчас ситуация другая: есть крупные компании, которые могли бы использовать такой самолет, заметил президент.

Гендиректор Объединенной авиастроительной кооперации (ОАК) Юрий Слюсарь в ответ заверил президента, что его сотрудники уже разработали проект сверхзвукового гражданского лайнера.

Владимир Путини и Юрий Слюсарь, – гендиректор Объединенной авиастроительной кооперации / kremlin.ru

В пресс-службе ОАК РБК заявили, что корпорация сейчас ведет работу над несколькими перспективными проектами. В том числе разрабатывается сверхзвуковой пассажирский самолет, в котором могут быть использованы наработки и технологии из Ту-160.

«Ведомости» со ссылкой на своих собеседников в ОАК пишут, что гражданскую версию бомбардировщика Ту-160 создать невозможно: нельзя придумать ни одной сферы его применения. Но некоторые технологии, использованные в этом самолете, могут пригодиться. «Конечно, речь не идет о создании самолета на базе Ту-160. Сейчас в мире прорабатывается несколько проектов сверхзвуковых бизнес-джетов, некоторые из них исследовались с участием российских научных центров», — сказал «Ведомостям» менеджер одного из предприятий авиапромышленности.

Главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров объяснил РБК, что, как технически, так и финансово России такой проект сегодня не по плечу и ожидать такого лайнера не стоит «в ближайшие десятилетия». При этом, по словам эксперта, в Советском Союзе Ту-144 был снят с эксплуатации в первую очередь из-за низкой надежности двигателей.

Франко-британский самолет Concorde, который был создан примерно в тоже время, что и Ту-144, летал значительно дольше. Он летал на рейсах между европейскими столицами и Нью-Йорком и пользовался популярностью несмотря на то, что билеты на него стоили значительно дороже стандартных. Тем не менее, и от использования самолетов Concorde в итоге пришлось отказаться, так как их полеты не окупались.

В. Путина на авиационном заводе / kremlin.ru

Владимир Путин уже несколько раз вспоминал о самолете Ту-144. В последний раз — выступая перед участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи в октябре. «Только в боевой авиации есть сверхзвуковые самолеты, а в гражданской — нет. Почему? Дорого», — объяснил он тогда.

«Вот Алексей Николаевич Косыгин, был у нас такой премьер-министр в правительстве Советского Союза, его спросили, сколько стоит сверхзвуковой гражданский самолет Ту-144? Вы знаете, что он ответил? Он ответил: "Об этом знает только один человек – я, но я никому не скажу". Вот пока будет такая ситуация, у нас сложно будет внедрять современную технику», — пояснил Путин.