Топ новостей 26 января
Дайджест «Полит.ру» — подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Екатерина Гордон отказалась от участия в выборах президента, СМИ обвинили Россию в помощи КНДР с экспортом угля, а Минкомсвязи разработало инструкцию по выявлению майнеров.
Екатерина Гордон внезапно отказалась от участия в выборах
Екатерина Гордон отказалась от участия в президентских выборах. «В этом "Маппет-шоу" я не буду участвовать. Я хочу быть политиком, а не проституткой. Я не хочу быть участником фарса. Я не хочу принимать участие в шоу. Я не буду сдавать подписи в ЦИК», — заявила она. Однако Гордон объявила о создании своей партии - Конституционно-демократической.
Конституционно-Демократическая Партия России!— Катя Гордон (@gordon_katya) 26 января 2018 г.
Здравствуйте! Я собрала 107 573 подписи. И выполнила задачу, которая стояла передо мной на этих выборах в полном объёме.
Подробнее на https://t.co/uu9FeJBA8f pic.twitter.com/0XBlWXhW3J
"Сперва она с восторгом играла комедийные роли, думая, что приобретёт множество преданных поклонников, но со временем поняла, что над ней просто смеются".— Ехидные новости (@_U_R_I_c) 26 января 2018 г.
(Чарли Чаплин, из автобиографии) https://t.co/5qeeNNW1pn
Гордон снялась с президентской гонки. Видимо так и не смогла определиться под какой фамилией участвовать: Гордон-Подлипчук-Прокофьева…— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 26 января 2018 г.
Между тем президиум Верховного суда утвердил отстранение Алексея Навального от выборов.
Уверен, что никогда президиум Верховного суда не выносил решения с такой скоростью. Там дела лежат многие месяцы https://t.co/mk002qbRsv— Ivan Zhdanov (@IoannZH) 26 января 2018 г.
Песков призвал не слушать обвинения в экспорте угля из КНДР
Кремль заверил в соблюдении всех международных правил, ответив на публикации СМИ о том, что российские суда вывозят из КНДР уголь и доставляют его в Японию, Китай и Южную Корею — вопреки резолюции Совбеза ООН. С опровержением выступило северокорейское посольство в Москве, а также российское посольство в Пхеньяне.
Спецслужбы США получили сведения о российских хакерах от голландской разведки
Служба разведки и безопасности Нидерландов снабжала спецслужбы США информацией о действиях группировки пророссийских хакеров Cozy Bear. Ей удалось взломать компьютерную сеть одного из московских вузов, с серверов которого работали хакеры. Пока велась слежка, американцам удалось отразить несколько хакерских атак, в том числе, на серверы Госдепа.
Голландцы получили доступ к камерам в помещении, где работали хакеры. Они смогли изучить лица всех, кто посещал офис— Alexander Vinokurov (@Vinokurov12) 26 января 2018 г.
Располагаются хакеры, кстати, в здании университета около Красной площади: https://t.co/GpT9aoMUFm
Задержанному в Луганске россиянину на Украине дали 10 лет тюрьмы
В Луганской области россиянин Виктор Агеев, задержанный летом 2017 года украинскими военными, получил 10 лет лишения свободы. Его обвинили в сотрудничестве с силами самопровозглашенной Луганской народной республики, а также в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.
Россиянин Агеев осужден на Украине на 10 лет. Причем осужден за участие в не существующей даже по украинскому законодательству "террористической организации". Александрова с Ерофеевым по той же статье на 14 лет сажали. https://t.co/HtMmOER7Rc— Александр Коц (@sashakots) 26 января 2018 г.
Виктор Ан обратился к главе МОК за разъяснениями
Виктор Ан написал открытое письмо президенту МОК Томасу Баху. «Меня возмущает ситуация с тем, что конкретная причина моего недопуска до Олимпиады до сих пор не названа и в этой ситуации появились разговоры обо мне, как спортсмене, употреблявшем допинг. После стольких лет в спорте этот вердикт по недопуску стал символом недоверия ко мне со стороны МОК и причиной недоверия со стороны спортивной общественности», — заявил он и опроверг все обвинения в допинге.
Виктор Ан обратился к МОК с просьбой объяснить причину недопуска на ОИ. А причина, Виктор, проста. На Олимпийских Играх не хотят видеть российских спортсменов, которые возьмут золото.— Выпускайте Кракена! (@rlz_the_kraken) 26 января 2018 г.
ЕСПЧ назвал Россию лидером по числу нарушений прав человека
Европейский суд по правам человека заявил, что Россия лидирует среди стран Европы по количеству признанных нарушений. В 2017 году ЕСПЧ вынес 293 решения, в которых Россия обвиняется в нарушении прав человека. Чаще всего попирались права россиян на свободу и личную неприкосновенность.
Минкомсвязи составило инструкцию по выявлению майнеров
Минкомсвязи составило список предложений по обеспечению контроля за добычей криптовалют. Они предусматривают создание специальной системы выявления тех, кто этим занимается, на основе анализа структуры интернет-трафика и потребления электроэнергии. «Майнеров ждут квоты на электричество.
Кажется, год у майнеров начался как-то не очень pic.twitter.com/INu4FiJwcx— Inc. Russia (@incrussiamedia) 26 января 2018 г.
Госдума узаконила штрафы для перекупщиков билетов на ЧМ-2018
Госдума приняла закон о наказании перекупщиков билетов на время проведения Чемпионата мира по футболу. Обычным гражданам будет грозить штраф в размере не менее 50 тысяч рублей», должностным лицам - не более 150 тысяч рублей. Подделка билетов на игры чемпионата будет караться полуторамиллионным штрафом для предпринимателей, для граждан — суммой от 50 до 70 тысяч рублей, для должностных лиц — от 150 до 200 тысяч рублей.
🙌🎟️Более 4⃣ 0⃣0⃣0⃣ 0⃣0⃣0⃣ билетов на #ЧМ2018 уже запрошено!— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 26 января 2018 г.
📅Продажи заканчиваются 31 января. Успейте подать заявку!
ℹ️ https://t.co/KhJ7UHbw1z pic.twitter.com/mRqyIh2jau
Атомщики перевели часы Судного дня на холодную войну
Авторы журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» в очередной раз перевели символические часы Судного дня на 30 секунд вперед, и теперь она отмечает две минуты до полуночи (в последний раз часы стояли на этой отметке в 1953 году). Стрелки были переведены из-за неспособности мировых лидеров «эффективно отреагировать на надвигающиеся угрозы ядерной войны и изменения климата».
А ну-ка,убери свой ядерный чемоданчик!А ну-ка,убери свой ядерный чемоданчик!А ну-ка,убери!А ну-ка,убери!А ну-ка,убери свой ядерный чемоданчик!— Мысли Перзидента (@VVP2_0) 26 января 2018 г.
А я не уберу свой ядерный чемоданчик!А я не уберу свой ядерный чемоданчик!А я не уберу!А я не уберу!А я не уберу свой ядерный чемоданчик
Создателей «Формы воды» обвинили в плагиате
Сын американского драматурга Пола Зиндела заявил, что создатели фильма «Форма воды» использовали сюжет из пьесы «Позволь услышать твой шепот», которую его отец написал в 1969 году, поэтому имя Зиндела должно упоминаться в титрах фильма. Пока о намерениях Дэвида Зиндела подать иск о защите авторских прав ничего не известно.
Оказалось, что Пол Зиндел еще в середине 60-х написал пьесу «Позвольте мне услышать ваш шепот» об уборщице в лаборатории, которая привязывается к подопытному дельфину и пытается его спасти. https://t.co/C9Nz3XYcQ9— Афиша (@afisha) 26 января 2018 г.