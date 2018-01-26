Топ новостей 26 января

Дайджест «Полит.ру» — подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Екатерина Гордон отказалась от участия в выборах президента, СМИ обвинили Россию в помощи КНДР с экспортом угля, а Минкомсвязи разработало инструкцию по выявлению майнеров.

Екатерина Гордон отказалась от участия в президентских выборах. «В этом "Маппет-шоу" я не буду участвовать. Я хочу быть политиком, а не проституткой. Я не хочу быть участником фарса. Я не хочу принимать участие в шоу. Я не буду сдавать подписи в ЦИК», — заявила она. Однако Гордон объявила о создании своей партии - Конституционно-демократической.

Конституционно-Демократическая Партия России!

Здравствуйте! Я собрала 107 573 подписи. И выполнила задачу, которая стояла передо мной на этих выборах в полном объёме.

Подробнее на https://t.co/uu9FeJBA8f pic.twitter.com/0XBlWXhW3J — Катя Гордон (@gordon_katya) 26 января 2018 г.

"Сперва она с восторгом играла комедийные роли, думая, что приобретёт множество преданных поклонников, но со временем поняла, что над ней просто смеются".

(Чарли Чаплин, из автобиографии) https://t.co/5qeeNNW1pn — Ехидные новости (@_U_R_I_c) 26 января 2018 г.

Гордон снялась с президентской гонки. Видимо так и не смогла определиться под какой фамилией участвовать: Гордон-Подлипчук-Прокофьева… — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 26 января 2018 г.

Между тем президиум Верховного суда утвердил отстранение Алексея Навального от выборов.

Уверен, что никогда президиум Верховного суда не выносил решения с такой скоростью. Там дела лежат многие месяцы https://t.co/mk002qbRsv — Ivan Zhdanov (@IoannZH) 26 января 2018 г.

Кремль заверил в соблюдении всех международных правил, ответив на публикации СМИ о том, что российские суда вывозят из КНДР уголь и доставляют его в Японию, Китай и Южную Корею — вопреки резолюции Совбеза ООН. С опровержением выступило северокорейское посольство в Москве, а также российское посольство в Пхеньяне.

Молодые людях в футболках с надписью "Хакер" / flickr.com/photos/shifted

Служба разведки и безопасности Нидерландов снабжала спецслужбы США информацией о действиях группировки пророссийских хакеров Cozy Bear. Ей удалось взломать компьютерную сеть одного из московских вузов, с серверов которого работали хакеры. Пока велась слежка, американцам удалось отразить несколько хакерских атак, в том числе, на серверы Госдепа.

Голландцы получили доступ к камерам в помещении, где работали хакеры. Они смогли изучить лица всех, кто посещал офис

Располагаются хакеры, кстати, в здании университета около Красной площади: https://t.co/GpT9aoMUFm — Alexander Vinokurov (@Vinokurov12) 26 января 2018 г.

Виктор Агеев

В Луганской области россиянин Виктор Агеев, задержанный летом 2017 года украинскими военными, получил 10 лет лишения свободы. Его обвинили в сотрудничестве с силами самопровозглашенной Луганской народной республики, а также в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Россиянин Агеев осужден на Украине на 10 лет. Причем осужден за участие в не существующей даже по украинскому законодательству "террористической организации". Александрова с Ерофеевым по той же статье на 14 лет сажали. https://t.co/HtMmOER7Rc — Александр Коц (@sashakots) 26 января 2018 г.

Виктор Ан, олимпийский чемпион / mskagency.ru

Виктор Ан написал открытое письмо президенту МОК Томасу Баху. «Меня возмущает ситуация с тем, что конкретная причина моего недопуска до Олимпиады до сих пор не названа и в этой ситуации появились разговоры обо мне, как спортсмене, употреблявшем допинг. После стольких лет в спорте этот вердикт по недопуску стал символом недоверия ко мне со стороны МОК и причиной недоверия со стороны спортивной общественности», — заявил он и опроверг все обвинения в допинге.

Виктор Ан обратился к МОК с просьбой объяснить причину недопуска на ОИ. А причина, Виктор, проста. На Олимпийских Играх не хотят видеть российских спортсменов, которые возьмут золото. — Выпускайте Кракена! (@rlz_the_kraken) 26 января 2018 г.

Европейский суд по правам человека

Европейский суд по правам человека заявил, что Россия лидирует среди стран Европы по количеству признанных нарушений. В 2017 году ЕСПЧ вынес 293 решения, в которых Россия обвиняется в нарушении прав человека. Чаще всего попирались права россиян на свободу и личную неприкосновенность.

Минкомсвязи составило список предложений по обеспечению контроля за добычей криптовалют. Они предусматривают создание специальной системы выявления тех, кто этим занимается, на основе анализа структуры интернет-трафика и потребления электроэнергии. «Майнеров ждут квоты на электричество.

Кажется, год у майнеров начался как-то не очень pic.twitter.com/INu4FiJwcx — Inc. Russia (@incrussiamedia) 26 января 2018 г.

Подготовка к Чемпионату Мира по футболу 2018 / АГН "Москва" / фото: Никеричев Андрей

Госдума приняла закон о наказании перекупщиков билетов на время проведения Чемпионата мира по футболу. Обычным гражданам будет грозить штраф в размере не менее 50 тысяч рублей», должностным лицам - не более 150 тысяч рублей. Подделка билетов на игры чемпионата будет караться полуторамиллионным штрафом для предпринимателей, для граждан — суммой от 50 до 70 тысяч рублей, для должностных лиц — от 150 до 200 тысяч рублей.

Часы "Судного дня"

Авторы журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» в очередной раз перевели символические часы Судного дня на 30 секунд вперед, и теперь она отмечает две минуты до полуночи (в последний раз часы стояли на этой отметке в 1953 году). Стрелки были переведены из-за неспособности мировых лидеров «эффективно отреагировать на надвигающиеся угрозы ядерной войны и изменения климата».

А ну-ка,убери свой ядерный чемоданчик!А ну-ка,убери свой ядерный чемоданчик!А ну-ка,убери!А ну-ка,убери!А ну-ка,убери свой ядерный чемоданчик!



А я не уберу свой ядерный чемоданчик!А я не уберу свой ядерный чемоданчик!А я не уберу!А я не уберу!А я не уберу свой ядерный чемоданчик — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 26 января 2018 г.

Кадр из фильма "Форма Воды"

Сын американского драматурга Пола Зиндела заявил, что создатели фильма «Форма воды» использовали сюжет из пьесы «Позволь услышать твой шепот», которую его отец написал в 1969 году, поэтому имя Зиндела должно упоминаться в титрах фильма. Пока о намерениях Дэвида Зиндела подать иск о защите авторских прав ничего не известно.