Некоторые высказывания на полях Всемирного экономического форума, проходящего в Давосе, дали медийным комментаторам повод в очередной раз обсудить тему отделения Британии от ЕС.

Telegraph пишет, что в европейском единодушии по поводу отделения Британии начали проявляться признаки раскола. Эти признаки автор усматривает в высказываниях представителей Франции и Ирландии в Давосе. Франция систематически отвергает все требования Британии по созданию особых отношений по итогам отсоединения (в частности, Британия добивается привилегий в доступе к рынку финансовых услуг). Ирландия, наоборот, вдруг выступила за подход по принципу «Норвегия плюс», который должен отвечать специфике особых отношений между ЕС и Британией.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр настаивает, что Британия не должна получать никаких преференций, если она не согласится выполнять требования, выдвигаемые ЕС. Например, она не получит доступ к единому европейскому рынку, если откажется признавать власть Европейского суда и свободную трудовую миграцию.

Брюно Ле Мэр, министр финансов Франции / flickr.com / photos /worldeconomicforum

До недавнего времени этот подход был общим для всех участников ЕС. Британии предлагалось в качестве альтернативы две модели дальнейшего взаимодействия с блоком — норвежская и канадская. Норвежская предполагает, что Британия делает значительные уступки в сфере миграции, права и бюджетных выплат. Канадская не требует таких жертв, но при этом раскладе Британия получает только право свободной торговли товарами, но не услугами.

Но теперь представители Ирландии заговорили в совершенно другом тоне. С их точки зрения, отношения с Британией у ЕС должны быть даже ближе, чем с Норвегией. Для этого потребуется специально разработанное соглашение, у которого нет никаких аналогов. Такие противоположные высказывания отражают общую ситуацию: европолитики, которые и без того склонны противоречить друг другу, в вопросе отношений с Британией оказались на принципиально несовместимых позициях. Это значит, что дальше противоречия будут только нарастать, хотя, скорее всего, в скрытой форме.

Bloomberg в очередной раз возвращается к вопросу о том, возможна ли отмена решения Британии выйти из ЕС. С момента референдума о членстве в ЕС прошло уже девятнадцать месяцев, и всё это время британское руководство последовательно утверждает, что процесс идет. Тема отделения от европейского блока стала центральной в работе правительства премьер-министра Британии Терезы Мэй. Для этой задачи даже создано специальное министерство.

Флаг ЕС с вырезанной звездой / flickr.com

Тем не менее, то и дело возникают полусерьезные разговоры о возможности повторного референдума. Конечно, обращение процесса назад может быть связано с определенными трудностями, но по крайней мере, теперь есть с чем сравнивать: стали известны трудности и издержки отделения от ЕС.

В связи с этим автор вспоминает, что в ЕС бывали случаи отмены решений, принятых на референдумах. Ирландия, например, дважды отвергала договоры ЕС, в 2001 и 2008 гг., после чего ей предложили еще подумать. От договора ЕС отказывалась и Дания в 1992 г., но уже в 1993 г. она его приняла — с некоторыми поправками. И теперь ЕС время от времени напоминает Британии, что она вполне может передумать.