Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
27 января 2018, суббота, 15:07
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Тюменские пенсионеры самостоятельно будут проводить экскурсии
Однополый брак двух мужчин признали в России недействительным
Бердюжский детский сад нарушал правила закупки продуктов питания
Сотрудники коммерческих организаций в Тюмени несколько месяцев не получали заработной платы
#Спорт
Порошенко поддержал новые санкции США против России
#Общество
Физики создадут полный аналог искусственного мозга
Планы по капитальному ремонту на 2018 год
Юрий Берг: Ситуация в минлесхозе нормализовалась
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
27 января 2018, 08:13
Госдума
Карин Беше-Головко

Законодательное инициаторство: полезная «сегрегация»

Государственная Дума
Государственная Дума
duma.gov.ru

Доктор публичного права, президент Ассоциации «Comitas Gentium France-Russie», визитинг-профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Карин Беше-Головко – о пользе депутатской «сдержанности»

Минувший год в сфере социального восприятия парламентских инициатив стал, кажется, периодом здоровых перемен. Гражданское общество получило основания рассуждать о депутатской неприкосновенности без эмоционально-негативных коннотаций. По простой, но конструктивной причине – подобная «неприкосновенность» осталась лишь важным правовым термином, без дополнительных значений сродни большой, судя по репортажам, внутренней работе, не имеющей полезного выхода в свет. «Кипучая, могучая» деятельность Государственной Думы становится полезно ранжированной и крайне законодательно ответственной.

Согласно аналитике Института социально-экономических и политических исследований (Фонд ИСЭПИ), в ушедшем году депутаты в целом проявили разумную «сдержанность», вносили меньше индивидуальных законопроектов, а политические партии развили тенденции совместного законотворчества. На этом фоне даже региональные заксобрания смогли снизить количество своих инициатив. Однако все это не мешало оппозиции голосовать – при удобном случае – против некоторых проектов, предлагаемых «Единой Россией».

Но в этом смысле речь не идет о «растворении» оппозиции в политике большинства, скорее – о повышении профессионализма депутатов, развитии их политической сознательности. Подчеркнем здесь фактор замещения (и «импортозамещения» тоже) популизма реализмом: политическое меньшинство может либо систематически мешать законодательному процессу, дезавуируя его ценность и подвергая всё и вся однозначной обструкции, либо оно может стараться повлиять на политический курс путем создания ситуативных союзов по конкретным вопросам.  Второй аспект исключал бы наблюдение, что отдельные депутаты стремятся использовать законотворчество с целью саморекламы перед электоратом.

По историческим наблюдениям за политической авансценой, сдержанность законодателя позволяет вернуть закон на свое – законное же – место. Ведь каждый закон является нормативной воплощенностью политической воли, он никак не должен стать «текучим» инструментом момента. Но, к сожалению, зачастую политики демонстрируют законопроект как угодный публике фокус, совпадающий с избирательными ожиданиями времени. Иногда же закону не хватает не «экзистенции», а эффективного практикоприменения установленного регулирования. И «тренд» этот не характеризуется ментальностью: описанные трудности актуальны не только для России, мы постоянно сталкиваемся с ними и во Франции.  

Само же осознание опасности «законодательной инфляции» – знак позитивной эволюции политической культуры. Традиционно, закон был не техническим инструментом решения любой мелочи, а важным актом представительства власти, с помощью которого правители давали импульс государственному политическому курсу. Технические положения всегда включались в подзаконные акты. И закон мог работать долго, правили его редко, модифицируя, в основном, внутренние «подзаконники».

В наше время вернуться к «золотой эпохе» законодательства объективно невозможно – требования общества изменились. Но рост, доля принятых законопроектов говорят об изменениях отношения депутатов к самим текстам законов. Народные избранники стали более скрупулезными, щепетильными, воспринимая и оценивая закон как «долгоиграющий» политический акт, а не исключительно отклик на ситуативный запрос.

Так, следуя новой навигации, обещание спикера Госдумы Вячеслава Володина бороться c «законодательными завалами» и становится реальностью. Как заметили в ИСЭПИ, еще в осеннюю сессию истекшего года число вынесенных на обсуждение парламентариями законопроектов сократилось на четверть (по сравнению с тем же периодом-2016).

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Ми-8 МЧС Приморского края
На месте поисков российского судна «Восток» обнаружены два плота
Михаил Лесин
ФБР опубликовало новые документы о смерти Лесина
Посол США в России Джон Хантсман
Посол США призвал Москву без эмоций принять «кремлевский доклад»
Борис Туманов
Умер журналист-международник Борис Туманов
Каролин Возняцки
Кубок Australian Open завоевала датчанка Каролин Возняцки
15:03 В Саудовской Аравии отпустили одного из богатейших людей страны
14:43 Кубок Australian Open завоевала датчанка Каролин Возняцки
14:20 Власти Приморья показали видео с терпящего бедствие судна «Восток»
14:01 Вандалы устроили погром на кладбище Петербурга
13:47 Сурков назвал разумными предложения США по миссии ООН в Донбассе

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Федор Шмидт
Фёдор Богданович (Фридрих Карл) Шмидт. 1908г.
27 января 1832 года родился Федор Шмидт, ботаник, геолог и палеонтолог.
13:32 Взрыв в центре Кабула унес жизни 40 человек
13:19 МВД Украины решило создать патрульную полицию Крыма
13:06 В Москве эвакуировали Курский и Киевский вокзалы
12:56 У японской криптобиржи похитили 400 млн долларов
12:45 Посол США призвал Москву без эмоций принять «кремлевский доклад»
12:33 Никки Хейли опровергла роман с Трампом
12:14 На месте поисков российского судна «Восток» обнаружены два плота
11:43 Умер журналист-международник Борис Туманов
11:32 Британцы построят радар для защиты от «российской агрессии» с воздуха
11:11 В Баку взорвался газ в магазине канцтоваров
10:57 ФБР опубликовало новые документы о смерти Лесина
10:32 Главу карельского «Мемориала» выпустили из СИЗО
10:22 В Минфине США объяснили расширение санкций против РФ
10:06 «Пионер» отказался от показа «Смерти Сталина»
09:48 В Тихом океане исчез паром с 50 пассажирами
09:32 «Салют-7» получил «Золотого орла» как лучший фильм года
09:16 В хабаровской гимназии отравились 100 учеников
26.01 20:52 МОК отказался отвечать на письмо Виктора Ана
26.01 20:12 МОК составил для россиян свод правил поведения на ОИ-2018
26.01 19:27 Путин представил Зорькина на шестой срок во главе КС РФ
26.01 19:08 Экс-глава Татфондбанка признал себя виновным по всем статьям обвинения
26.01 18:57 США расширили санкции против РФ из-за ситуации на Украине
26.01 18:24 Мэр Махачкалы отстранен с поста по решению суда
26.01 18:15 Ford обогнал конкурентов с патентом на полицейский беспилотник
26.01 17:45 Путин рассказал Совбезу о разговоре с Эрдоганом
26.01 17:35 Саакашвили помещен под ночной домашний арест
26.01 17:09 Зрители комедии «Смерть Сталина» рассказали о пришедших в кинотеатр полицейских
26.01 17:08 «Зубры» Кремниевой долины решили вложиться в ICO Telegram
26.01 16:41 Путин внес в Госдуму проект о повышении МРОТ
26.01 16:29 Суд огласит приговор Никите Белых 1 февраля
26.01 15:59 Песков переадресовал вопрос об опасениях Британии Минобороны РФ
26.01 15:38 Опрос показал рост доверия Путину у четверти россиян
26.01 15:26 Песков пообещал вовремя назвать дату послания Путина ФС
26.01 15:00 Измерена сила пинка у младенцев в утробе матери
26.01 14:45 Песков призвал не слушать обвинения в экспорте угля из КНДР
26.01 14:44 Посол США попросил встречи с чиновниками и министрами РФ
26.01 14:36 Кремль ответил на обвинения СМИ Голландии в атаках хакеров из РФ
26.01 14:10 Создателей «Формы воды» обвинили в плагиате
26.01 14:06 СМИ сообщили о неудавшейся попытке Трампа уволить спецпрокурора Мюллера
26.01 13:43 ЦИК отменил регистрацию Удальцова доверенным лицом Грудинина
26.01 13:25 Госдума законодательно уравняла волонтеров и добровольцев
26.01 12:52 Президиум ВС РФ утвердил отстранение Навального от выборов
26.01 12:41 Минкомсвязи составило инструкцию по выявлению майнеров
26.01 12:34 Создан биосенсор для определения концентрации ванилина
26.01 12:30 Госдума узаконила штрафы для перекупщиков билетов на ЧМ-2018
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.