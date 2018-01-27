В понедельник, 29 января, министерство финансов США презентует «кремлевский доклад» — так назван документ, включающий в себя список российских граждан, против которых рекомендуют ввести ограничительные меры. О появлении доклада стало известно полгода назад, когда в Штатах был принят закон о противодействии противникам США. Готовили документ сразу несколько американских ведомств, включая Госдепартамент, Управление национальной разведки, а также сторонние аналитики.

«Это, определенно, сигнал России. Думаю, Конгресс нашел способ привлечь ее внимание. Важно, чтобы Россия поняла: за агрессивное поведение будут последствия», — сказал эксперт вашингтонской аналитической организации The Atlantic Council Дэниел Фрид в интервью DW.

Западные СМИ считают, что доклад может быть как огромным по числу людей, которые в него попадут, так и сравнительно небольшим, поскольку четких критериев отбора нет. Туда могут быть включены и просто богатые россияне, и руководители всех ветвей власти и госпредприятий, а также их родственники.

«В список в зависимости от того, кому [в американском руководстве] вы верите, может быть включено от 40 до 400 человек. Я думаю, он будет с более серьезными фигурантами и более короткий», — приводит слова президента Атлантического совета Фредерика Кемпа газета «Ведомости».

В России к появлению доклада относятся по-разному. Если верить западным СМИ, то он вызвал панику. Например, Bloomberg пишет о том, что представители российского бизнеса переводили свои активы в наличность, проводили стресс-тесты инвестиций и так далее. Впрочем, никаких названий и имен в тексте агентства не фигурирует.

Посол США в России Джон Хантсман отметил, что пока неизвестно, будет ли документ обнародован или же его засекретят — это решат конгрессмены. В любом случае, он призвал российские власти и бизнес воспринимать документ «без эмоций».

«Шесть месяцев назад конгресс проголосовал за усиление санкций большинством голосов, а именно 98 против 2. Так что в том, что произойдет 29 января, нет ничего нового», — сказал «Интерфаксу» дипломат.

Впрочем, специалисты полагают, что потенциальные участники списка уже давно подготовились к тому, что могут стать объектами санкционной политики США, и приняли меры предосторожности.

«Все это лоббирование и консультанты — это просто шум», — сказал РБК исполнительный директор управления долгового капитала развивающихся рынков Oppenheimer Фарход Иногамбаев.

С этой оценкой согласны и другие эксперты, которые справедливо указывают на то, что за шесть последних месяцев времени было вполне достаточно, чтобы подготовиться к попаданию в список и последствиям.

«Опасающиеся попадания в список имели достаточно времени, чтобы критического или хотя бы серьезного удара ни для них, ни для их компаний не произошло», — пояснил РБК анонимный инвестбанкир одной из иностранных «дочек» в России.

Надо отметить, что попадание в список само по себе ничего не значит и не влечет мгновенных ограничительных мер к фигурантам документа со стороны США.

«Я думаю, что упоминание увеличит вероятность попадания под санкции в будущем. У них также возникнет проблема с репутацией, если западные фирмы и банки продолжат с ними работать», — сказал DW Дэниэл Фрид.

Возможно, что именно с этим связано спокойствие крупного российского бизнеса, который не демонстрирует никакой паники.

«Что значат индивидуальные санкции? Запрет на въезд? Жалко, я езжу иногда в Америку, на встречи МВФ. Счета? Это наименьшее зло. Слава богу, есть ВТБ, где можно деньги хранить», — сказал в интервью Reuters президент ВТБ Андрей Костин.