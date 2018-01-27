Власти Франции недавно объявили авторскую рукопись романа маркиза де Сада «Сто двадцать дней Содома» национальным достоянием. Это решение позволило предотвратить быструю продажу рукописи с аукциона в руки зарубежного коллекционера и повысило шансы на приобретение ее государством.

Маркиз де Сад в молодости (1760)

Маркиз де Сад сочинял этот роман во время заключения в Бастилии. Чтобы тюремщики не конфисковали рукопись, он склеил много листов тонкой бумаги в одну длинную ленту и переписал на нее убористым почерком с двух сторон свои черновики. Получился рулон длиной 12,1 метра и шириной 11,5 сантиметров. Скатав в трубочку, его было удобно прятать во время обысков.

Роман был начат 22 октября и завершен 27 ноября 1785 года. Он был спрятан в камере де Сада. С весны 1789 года в Париже начались волнения, и 2 июля маркиз де Сад решил внести в них свою лепту. Он начал кричать из окна камеры, что в Бастилии избивают заключенных. За это его перевели в больницу для душевнобольных в Шарантоне, не позволив взять с собой никаких личных вещей. Спрятанная рукопись осталась в Бастилии. 14 июля парижане захватили Бастилию, и многие помещения в ней подверглись разгрому. В 1790 году маркиз де Сад был выпущен на свободу. Он поспешил в свою камеру, но не обнаружил в тайнике рукописи. Убедившись, что роман утрачен, де Сад, как он вспоминал, «плакал кровавыми слезами».

Бастилия незадолго до штурма

Маркиз так никогда и не узнал, что его рукопись не погибла. Вскоре после захвата Бастилии в камеру де Сада пришел один из работников тюрьмы Арну де Сен-Максимин. Он продал рукопись «120 дней Содома» состоятельной семье де Вильнев-Тран (de Villeneuve-Trans). В их руках рукопись находилась в течение трех поколений, пока в конце XIX века не была продана. Покупателем оказался немецкий медик и основатель сексологии Иван Блох (1872 – 1922). В 1899 году он опубликовал под псевдонимом Евгений Дюрен книгу о маркизе де Саде, которая привлекла внимание к этой персоне. А в 1904 году Иван Блох, скрываясь под тем же псевдонимом, выступил в качестве издателя «120 дней Содома». Роман вышел тиражом 180 экземпляров. По словам Блоха, издание было предпринято по причине научной важности произведение и предназначалось для «врачей, юристов и антропологов». Считается, что это издание выполнено крайне небрежно, и опубликованный текст содержит много расхождений с авторской рукописью.

В 1924 году рукопись у наследников Ивана Блоха купил французский издатель Морис Эйне, действуя по поручению супругов Шарля и Марии-Лауры де Ноайль (de Noailles). Мария-Лаура, урожденная Бишофшайм, по материнской линии пра-пра-правнучкой маркиза де Сада. Семья де Ноайль доверила Эйне и издание романа, что он и выполнил в 1931 – 1935 годах. Чтобы избежать цензуры, книга распространялась по подписке. Данное издание признано самым авторитетным, и на него обычно опираются при переводах.

Издание 1931 года

После этого рукопись хранилась у потомков семьи де Ноайль, пока в 1982 году Натали де Ноайль не доверила ее издателю Жану Гроэ. Тот сообщил, что рукопись у него украли. Как позже выяснилось, Гроэ контрабандно вывез манускрипт в Швейцарию, где продал за 60 тысяч долларов коллекционеру редких книг, преимущественно эротических, Жерару Нордману. В июле 1990 года Натали де Ноайль подала заявление в суд, и тот постановил, что Нордман обязан вернуть рукопись. Но коллекционер игнорировал решение суда, поскольку на тот момент Швейцария не подписала Конвенцию ЮНЕСКО 1970 года о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности. Тогда Натали де Ноайль подала иск уже в швейцарский суд. Потом началось длительное разбирательство, которое завершилось тем, что в 1998 году, уже после смерти Нордмана, швейцарский суд решил, что он купил манускрипт на законных основаниях. В 2004 году рукопись впервые была выставлена в музее Фонда Мартина Бодмера в Женеве.

Наконец, в 2014 году наследники Нордмана решили продать «120 дней Содома». Национальная библиотека Франции попыталась выкупить манускрипт, собрав для этого сумму эквивалентную пяти миллионам долларов, которые предполагалось распределить между наследниками Натали де Ноайль и Нордмана. Но эта сделка не состоялась. Покупателем оказалась такая незаурядная личность, как Жерар Леритье (Gérard Lhéritier) – основатель компании «Аристофил», которая занималась торговлей автографами. Леритье заплатил за рукопись семь миллионов евро и объявил, что намерен спустя пять лет передать рукопись Национальной библиотеке Франции. Пока же «120 дней Содома» поместили в основанный Леритье в Париже Музей писем и манускриптов.

Рукопись разворачивают для экспонирования в Музее писем и манускриптов

Жерар Леритье и рукопись де Сада

Музей писем и манускриптов на парижском бульваре Сен-Жермен в 2014 году

Но уже год спустя Леритье был арестован, а фирма «Аристофил» и музей закрыты, так как выяснилось, что торговля автографами служила прикрытием для другой деятельности Леритье – мошенничеств, напоминающих финансовую пирамиду. Он скупал ценные рукописи, помимо манускрипта де Сада в его руки попали, например, свидетельство о браке Наполеона и завещание Людовика XVI. После чего Леритье продавал эти рукописи, но не одному покупателю, а разделив право собственности, на сотни долей – как своеобразные акции. Физически манускрипты при этом оставались в Музее писем и манускриптов. Клиентам обещали, что через пять лет Леритье выкупит их долю с как минимум 40 % надбавки. Он сумел привлечь более 18 тысяч инвесторов. До определенного момента они действительно получали прибыль, но она извлекалась из денег новых клиентов. Впрочем, сам Жерар Леритье утверждает, что никого не обманывал, а преследование его компании – результат заговора властей, желающих заполучить уникальную коллекцию.

В марте 2015 года компания была признана неплатежеспособной. Леритье и его ближайшие помощники были арестованы, а принадлежащая фирме «Аристофил» коллекция, включающая не менее 136 тысяч документов, конфискована властями. Только на каталогизацию ушло около двух лет. Наконец, в ноябре прошлого аукционный дом Drouet, который по поручению суда должен провести распродажу коллекции, объявил, что намерен провести не менее 300 аукционов в течение многих лет, чтобы не обрушить рынок антикварных рукописей. Вырученные деньги пойдут на выплаты по искам пострадавших от мошенничеств Леритье.

Первый аукцион был назначен на 20 декабря 2017 года, и авторский текст «120 дней Содома» должен был стать его самым значительным лотом. Национальная библиотека вела сложные переговоры с продавцом, семейством де Ноайль и французскими юридическими органами о том, чтобы приобрести эту рукопись. Но было ли достигнуто соглашение, оставалось неизвестным. Однако за два дня до аукциона «120 дней Содома» и еще одна жемчужина коллекции «Аристофила» – рукописи Андре Бретона – были сняты с продажи.

Вскоре было официально объявлено, что рукописи де Сада и Бретона признаны национальным достоянием. Из этого есть два важных следствия. Во-первых, аукционный дом не сможет продать их зарубежному покупателю. Во-вторых, у государства есть достаточно длительный срок (30 месяцев), чтобы подготовить предложение о приобретении рукописей по «международной рыночной стоимости». То есть шансы Национальной библиотеки получить рукопись де Сада значительно возросли.

Некоторые источники уже называют сумму, о которой идет речь. Она равна восьми миллионам евро. Очень вероятно, что на этот раз библиотека добьется успеха. Тогда в ее коллекцию наконец-то попадет авторская рукопись книги, запрещенной к изданию во Франции до 1957 года, книги, автора которой сажали в тюрьму два короля, Комитет общественной безопасности и первый консул.