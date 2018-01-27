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27 января 2018, 12:01
Катерина Норсеева

За Украину обидно

Минфин США
Минфин США
фото: Emerging Markets

Министерство финансов США, которое накануне опубликовало новый список российских компаний и граждан, попавших под экономические санкции, объяснило свою позицию по новичкам. Согласно заявлению на официальном сайте ведомства, ограничительные меры коснулись россиян в рамках кампании по поддержке давления на РФ, которая «не выполняет своих обязательств по минским соглашениям».

«Правительство США нацелено на сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины, а также на выполнение минских соглашений. Те, кто предоставляет товары, услуги или материальную поддержку для деятельности на Украине физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями Соединенных Штатов, также могут быть подвергнуты ограничениям», — говорится в заявлении министра финансов США Стивена Мнучина.

На сайте ведомства говорится о том, что «санкции нацелены на 11 украинских сепаратистов». К ним Минфин США причисляет министра информации самопровозглашенной ДНР Игоря Антипова, министра промышленности и торговли ДНР Алексея Грановского, министра финансов ДНР Екатерину Матющенко, министра иностранных дел ДНР Наталью Никонорову, министра госбезопасности ДНР Владимира Павленко, министра юстиции ДНР Елену Радомскую, министра налогов и доходов ДНР Александра Тимофеева, врио министра экономического развития самопровозглашенной ЛНР Елену Костенко, министра труда и соцполитки ЛНР Светлану Малахову, врио главы министерства топливно-энергетической и угольной промышленности Павла Мальгина, а  также губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. По каждому предоставляется расшифровка — за что именно его подвергли санкциям. 

«Овсянников несет ответственность или участвует в действиях, которые угрожают миру, безопасности, стабильности, суверенитета или территориальной целостности Украины», — говорится на сайте американского ведомства.

Кроме того, там указывается, что три человека и две компании попали под санкции США из-за того, что участвовали в поставках в Крым турбин Siemens: это замминистра энергетики РФ Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгений Грабчак, гендиректор ООО «ВО "Технопромэкспорт"» Сергей Топор-Гилка, а также предприятия — «Технопромэкспорт» и «Силовые машины».

Минфин США также объясняет, что санкции были введены и в отношении тех компаний и должностных лиц, которые поддерживали экономику непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, в том числе — в части торговли углем и другими топливными материалами. Это ООО «Газ-Альянс», ЗАО «Внешторгсервис», ООО «Угольные технологии»  и Doncoaltrade Sp. ZOO, а также Владимир Пашков,  Александр и Сергей Мельничуки.

«Братья Мельничуки использовали несколько компаний, чтобы экспортировать уголь из ДНР и ЛНР в Россию и другие страны», — отмечается в сообщении Минфина.

Напомним, что в пятницу США ввели новые санкции против 21 гражданина России и Украины, а также девяти компаний, зарегистрированных на Украине и в РФ. В России на расширение списка отреагировали критикой. В министерстве иностранных дел поставили под сомнение эффективность действий американской стороны. 

«Вашингтонским стратегам пора задуматься, что бессмысленной санкционной кампанией, которая не дала и не даст им никаких результатов, а обернется лишь финансовыми потерями для американского бизнеса, они демонстрируют на весь мир собственную беспомощность», — говорится в заявлении МИД РФ, которое публикует РИА Новости

И парламентарии, и чиновники сходятся в том, что необходимо продолжать заниматься укреплением российской экономики, чтобы минимизировать предполагаемый вред от ограничительных мер.

«Ничего нового в действиях США нет. Они последовательно проводят политику санкций как экономических, так и в отношении отдельных персон», — заявил RT первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. 

В Совфеде расценивают политику США в отношении России так же, как и коллеги из нижней палаты парламента. 

«Это не политика санкций, а политика максимального сдерживания растущей России. Американцы объявили нам торговую войну. Мы сделаем из этого выводы и будем двигаться дальше», –– сказал «Известиям» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, добавив, что Россия также приняла ряд неких мер в отношении США, которые «уже действуют и раздражают их». 

О том, что российская сторона придумала симметричный ответ на решения министерства финансов США говорят и представители правительства РФ. Так, о контрмерах — но также не раскрывая их — говорил и вице-премьер по «оборонке» Дмитрий Рогозин. 

«Мы уже спланировали некие решения, которые, я убежден, полностью избавят нас от этой чумы», –– цитирует «Газета.ру» Рогозина. 

На Украине, в поддержку которой США и расширили санкционный список, остались довольны действиями американского минфина. 

«Я поблагодарил господина госсекретаря (Рекса Тиллерсона) за санкции, которые вводятся Соединенными Штатами против российских резидентов. Уверен, что эта политика является эффективной», — цитирует украинского президента Петра Порошенко телеканал «112 Украина».

В Европе, напротив, все больше тех, кто считает санкции в отношении России не только неэффективными, но и вредными для западных экономик. Так, в Германии правительства двух восточных федеральных земель поддержали поэтапную отмену ограничительных мер, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов сравнил антироссийские санкции с «мертвой лошадью, на которой не поедешь». Он также подчеркнул, что «символическая поддержка», которая ложится бременем на немецкие компании, не решит проблемы на Украине.

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