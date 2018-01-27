Последний рейс «Востока»

Ни одного из 20 членов экипажа рыболовного судна «Восток» так и не удалось обнаружить. Сначала поисковая команда нашла спасжилеты и мусор в районе поисков, сегодня — два спасательных плота, залитые водой.

Судно принадлежало сахалинской компании «ДВ-Флот», было приписано к порту Невельска. В свой последний рейс оно вышло из южнокорейского порта Донгхе, должно было прибыть в сахалинский порт Холмск.

В ночь на 25 января по дальневосточному времени на судне сработал аварийный радиобуй. В районе поступления сигнала с буя была развернута спасательная операция.

Судно потерпело крушение в Японском море, буй сработал в 200 км южнее мыса Гамова.

Компания «ДВ-Флот» обнародовала список из 20 членов экипажа «Востока», сообщает «Сахалин инфо». Все члены команды мужчины, большинству из них около 40 лет.

Директор компании Станислав Мальчевский заявил, что если родственники моряков захотят, им оплатят перелет и проживание во Владивостоке. Пока, по его словам, таких запросов не было, передает РИА Новости.

Как рассказал «Интерфаксу» президент ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов, ООО «ДВ-Флот» — это достаточно крупная по местным меркам компания, которая специализируется на промысле и экспорте краба.

«Законопослушная компания, прозрачная, бизнес ее легальный и все подходы в организации бизнеса соответствуют всем требованиям и нормам российского и международного права», — отметил он.

Козлов добавил, что суда этой компании «достаточно современные, вовремя обслуживаются».

Директор компании, в свою очередь, рассказал, что связь с «Востоком» производилась «по несколько раз на день».

«Перед исчезновением судна капитан вышел на связь вечером 24 января. Никаких угроз для судна и экипажа, по его данным, не было. Погода ухудшилась, но не была критичной», — говорил Мальчевский.

Сегодня на сайте администрации Приморского края было опубликовано видео с заметенного снегом судна. В пресс-службе администрации сообщили, что видео было последним сообщением, полученным с «Востока». Однако вскоре оно было удалено с сайта.

Как сообщает издание Astv.ru, среди тех, кто посмотрел ролик, некоторые интернет-пользователи усомнились в том, что он вообще был снят на «Востоке».

Человек, снявший ролик, сообщает на записи, что судно идет в Зарубино, а сам он поднялся на мостик, потому что палубу заливает волнами. Напомним, судно должно было прибыть не в Зарубино, а в Холмск.

«Сейчас будем как-то прорываться. Я живу вон там, внизу, где лед. Все, давайте, всем привет большой. Как-нибудь прорвемся», — заявляет член экипажа.

Поисками «Востока» занимаются более 100 человек. Это сотрудники МЧС России, пограничники, военные и морские спасательные службы, сообщается на сайте приморского главка МЧС.

В темное время суток поиски ведут морские спасательные суда. С рассветом задействуется авиация МЧС — вертолет МИ-8 и самолет Бе-200ЧС.

«Сегодня сделали два вылета, в воздухе провели весь день, на втором вылете вышли по переданным координатам, Бе-200ЧС обнаружил плот, получили команду спуститься обследовать, с нами на место прибыло два судна, одно из них "Спасатель Заборщиков". Экипаж судна "Спасателя" проверял плот, мы начали обследовать квадрат, обнаружили второй плот», — написал в инстаграме один из участников поисковой операции.