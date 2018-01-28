В Чехии подводят итоги выборов президента. Победу одержал действующий глава республики Милош Земан. Во втором туре голосования, в который вышли Милош Земан и экс-глава Академии наук Иржи Драгош, победитель получил 51,73% голосов избирателей. Его соперник набрал 48,26% голосов. При этом явка составила 66,48%. Такие данные приводит Чешское статистическое управление.

По информации Euronews, Земана поддержали политическое движение «Акция недовольных граждан», которое возглавляет премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, коммунисты и движение «Свобода и прямая демократия», которому принадлежит парламентское большинство, 115 из 200 депутатских кресел.

Драгоша поддержали Гражданская демократическая партия, христианские демократы, партия «Традиция, Ответственность, Процветание 09», политическое движение «Старосты и независимые» и Чешская пиратская партия. В свою очередь Reuters уточняет, что за Земана голосовали жители небольших населенных пунктов, а за Драгоша — те, кто живет в крупных городах.

СМИ отмечают, что программы двух кандидатов в президенты, вышедших во второй тур, были диаметрально противоположными.

«Будучи главой государства, он должен объединять народ, что, к слову, декларировал и в начале принятия на себя президентских полномочий, однако сегодня он действует с точностью наоборот. Он личность противоречивая, которой доставляет радость поднимать спорные вопросы, вокруг которых потом разворачиваются острые дебаты — это его стихия», — подчеркнул в интервью «Радио Прага» редактор-аналитик «Чешского радио» Петр Новачек.

Милош Земан, которого журналисты называют другом КНР и РФ, высказывался против экономических санкций в отношении России, за признание Крыма российским. Кроме того, после Brexit он выступал за проведение референдума в Чехии по поводу членства республики в ЕС и НАТО, уточняя, впрочем, что сам не желает выхода из Евросоюза. Его оппонент, напротив, говорил, что референдум не нужен и сомнений в том, что Чехия должна оставаться в составе ЕС, нет. Не поддерживал он и отмену ограничительных мер Европы в отношении Москвы.

Чешские СМИ даже намекают на то, что Кремль помогал Земану на выборах. Правда, строя такие предположения, журналисты не приводят доказательств, а лишь ссылаются на то, что накануне в республику намеревались приехать американские конгрессмены Стив Кинг и Дана Рорабейкер. Первый, как и Милош Земан является противником иммиграции, второго и вовсе считают пророссийским политиком, поскольку он голосовал против санкций США в отношении РФ.

«Американцы выбрали в качестве даты своего приезда в Прагу именно 25 и 26 января. Почему кремлевский шпион и борец с иммигрантами, которые никогда не интересовались чешской политикой, решили встретиться с кандидатом в президенты Милошем Земаном накануне выборов? Напрашивается один ответ: чтобы по распоряжению Путина помочь своей поддержкой Земану переизбраться. Но доказательств тому нет», — пишет чешский журнал Respekt.

Первым делом переизбравшемуся президенту Чехии придется урегулировать правительственный кризис в стране. На выборах в парламент республики осенью прошлого года победу одержал собственник одной из крупнейших чешских компаний агрохимического холдинга Agrofert Андрей Бабиш и его «Акция недовольных граждан», которая получила 76 мандатов. Однако позднее в отношении Бабиша было возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконном получении субсидий от Евросоюза для одной из своих компаний. Из-за этого процесс формирования правительства застопорился — остальные партии не хотят сотрудничать с Бабишем.

Как уточняет BBC, незадолго до президентских выборов парламент лишил Бабиша неприкосновенности, затем парламентарии проголосовали против предложенного им правительства меньшинства.

Несмотря на это, Земан еще до второго тура выборов снова поручил Бабишу сформировать правительство.

Выходом из этой патовой ситуации могут стать в том числе и новые парламентские выборы.