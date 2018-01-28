IKEA осталась без IK

В Швеции скончался Ингвар Кампард — основатель IKEA, самый экономный миллиардер, фигурант нацистского скандала, благотворитель.

Ингвар Феодор Кампард родился в 1926 году в семье иммигранта из Германии и шведки. Детство провел в провинции, на ферме, что не помешало ему сделать первые шаги в бизнесе в самом раннем возрасте — в пять лет он уже продавал спички, в семь лет стал уезжать на велосипеде подальше, чтобы продать свой товар соседям. Мальчик быстро сообразил, что можно купить спички оптом в Стокгольме по дешевке, а затем с выгодой продавать их по отдельности. За спичками последовали рождественские украшения, рыба, семена для посадки, канцелярские принадлежности.

Главная страница в деловой жизни Ингвара — а с ней и в мировом ритейле — открылась в 1943 году. 17-летний парень получил от своего отца денежное поощрение за успехи в учебе, оно и стало первоначальным капиталом будущей империи IKEA – акронима, включающего инициалы ее основателя и первые буквы названий родной фермы и соседней деревушки (Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd). Поначалу компания продавала столы, изготовленные по образцу кухонной мебели дядюшки Эрнста. Через пять лет ассортимент расширился, преимущественно продажи осуществлялись по почтовым заказам. В 2013 году, когда Кампард покинул совет директоров холдинга, оставив младшего сына руководителем, объем продаж IKEA составлял 27,9 млрд евро, причем наибольший рост объема продаж показали Россия и Китай.

В 2017 финансовом году общий объем розничных продаж IKEA достиг 34,1 млрд евро. Магазины группы компаний работают в 29 странах мира, за год их посетили 817 млн человек, в том числе в России — более 67 млн человек.

Феномен IKEA изучают будущие и действующие предприниматели всего мира, мечтая повторить успех — при этом его автор университетов не кончал. Из-за дислексии Кампарду трудно давалась даже школьная программа. Бытует версия, что именно из-за проблем с запоминанием трудных слов и числовых обозначений в IKEA была введена особая система названий товаров: большинство предметов мебели и ковры называют скандинавскими топонимами, книжные шкафы — названия профессий, кухонная утварь именуется в честь фруктов и пряностей, офисная мебель получает мужские имена и т. д.

Даже сколотив огромное состояние, Ингвар Кампард оставался, мягко говоря, бережлив. Миллиардер ездил на подержанном авто или, как обычные пенсионеры, пользовался общественным транспортом, предъявляя пенсионное удостоверение. Не летал бизнес-классом, не селился в первоклассных гостиницах, дом обставлял недорогой мебелью из собственных магазинов, одевался в секонд-хэндах.



Детей Кампард воспитывал в строгости, о чем говорит уже тот факт, что устроившись в IKEA после учебы на общих основаниях, они получали минимальную зарплату, экономя даже на еде.

Однако не все так скромно в биографии «скромного миллиардера». В 1994 году после кончины шведского ультраправого активиста Пера Энгдаля была обнародована его личная переписка. Из нее стало известно, что в 1942 году 16-летний Ингвар Кампард присоединился к профашистскому «Новому шведскому движению» (Nysvenska Rörelsen) — собирал для него средства и рекрутировал сочувствующих минимум до сентября 1945 года. Кампард не стал открещиваться от общения с нацистами: в письме к сотрудникам признал членство в Nysvenska Rörelsen, назвав его самой большой ошибкой в своей жизни и объяснив влиянием отца и деда (напомним, мигрантов из Германии).

На этом история не закончилась. В 2011 году журналистка Элизабет Осбринк со ссылкой на архив службы госбезопасности Швеции объявила, что уже в 1943 году у спецслужб имелось досье на Кампарда под заголовком «Нацист», а в 2010 году миллиардер якобы заявил ей: «Пер Энгдаль — великий человек, и я буду считать так, пока жив».

Вслед за этим Кампард пообещал выделить почти 100 млн евро на благотворительность — то ли на сей раз отделаться словами об ошибках юности и чужом влиянии не удалось, то ли дали себя знать угрызения совести, которые пресс-секретарь Кампарда обтекаемо охарактеризовала как «сильное желание сделать как можно больше для людей».

Впрочем, детище Кампарда активно участвовало в благотворительных кампаниях и до «нацистской истории», и после: IKEA привлекает и сотрудников, и покупателей к сбору средств, которые ежегодно направляет в ЮНИСЕФ и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, для детей и вынужденных переселенцев.

Сам Кампард еще в 1982 году основал благотворительный фонд Stichting INGKA Foundation — крупнейший в мире по размеру активов, 36 млрд долларов. Однако и тут не обошлось без ложки дегтя. Журнал The Economist и фракция Европарламента «Зеленые — Европейский свободный альянс» заявили, что IKEA создала фонд для уклонения от уплаты налогов и защиты от угрозы поглощения, при том что официальной целью работы благотворительной организации названы поощрение и поддержка нововведений в области архитектуры и интерьерного дизайна.

Безусловно, глобальный бизнес и баснословные деньги всегда будут центром притяжения всеобщего внимания. Вопрос в том, каким мир запомнит «самого экономного миллиардера» Ингвара Кампарда — разумно бережливым или ненормальным скрягой, пособником нацистов или благотворителем. В IKEA пообещали, что семья и сотрудники будут вспоминать «одного из величайших предпринимателей 20-го века» с теплотой».