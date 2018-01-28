На Всемирном экономическом форуме в Давосе глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что со стороны России исходит наиболее опасная угроза для Польши.

«Таким образом я отношусь к угрозе со стороны России», — сказал он в интервью изданию Politico.

По его словам, не меньшую угрозу несет Россия и для соседней Украины.

«Что может произойти в случае войны в Донбассе, когда российская армия двинется вглубь территории Украины? Разумеется, мы этого не знаем; надеемся, что, однако, не тронется, но лучше иметь вторую и третью линии обороны, чем остаться без такого вида оружия», — заявил глава польского правительства.

Также Моравецкий вновь озвучил позицию Польши по поводу проекта «Северный поток — 2», отметив, что и он несет в себе потенциальную угрозу, но только уже экономическую.

«Германия заявляет о том, что "Северный поток — 2" — это бизнес-проект. На самом деле это не так. В случае если строительство газопровода успешно завершится, газотранспортная система Украины будет признана устаревшей», — подчеркнул Моравецкий.

В Москве считают странным высказывания официальных властей Польши, особенно по поводу газового проекта.

«Польша ведет себя странно: пытается сорвать "Северный поток — 2", действуя против интересов России, но при этом требует от нас лучших условий для закупок нашего газа. Ей следует сделать выбор. Нельзя вредить и рассчитывать на лучшее отношение. В Варшаве явно не в ладах с логикой», — написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем твиттере.

Действительно, критикуя проект «Северный поток — 2», Польша требует для себя особых условий по ценам на газ.

«Мы не против российского газа. Но мы хотели бы иметь те же условия его доставки, как Германия... Почему мы платим за газ больше, чем Германия?» — ранее сказал президент Польши Анджей Дуда, его слова приводит РИА Новости.

Позиция Польши во многом повторяет американские и западноевропейские установки. Например, на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном Матеуш Моравецкий как раз обсуждал тему неподдержки «Северного потока — 2», а ранее глава генштаба Вооруженных сил Великобритании Николас Картер говорил, что что Россия может начать «враждебные действия» быстро и неожиданно. Впрочем, в Москве вновь отреагировали с большим удивлением, отметив, что представители минобороны Великобритании «в своей пламенной борьбе за денежные знаки военного бюджета утратили понимание границ разумного». Об этом «Газете.ру» говорил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

При всем этом Польша регулярно умудряется насолить и своим соседям, и могущественным партнерам. Например, Моравецкий, вступив в должность, продолжил политику отказа от приема беженцев по квотам ЕС, а еще потребовал от Германии дополнительных репараций за Вторую мировую войну. Но когда Евросоюзе намекнули на то, что Польща нарушает принцип верховенства права, Моравецкий сказал, что это «великая и гордая страна, которая не поддастся на угрозы». Как напоминает BBC, сейм уже при нынешнем премьер-министре успел вызвать критику Украины и Израиля. Соседнее государство разозлилось на поляков за закон о пропаганде «бандеровской идеологии», который вводит уголовное наказание за оправдание украинских националистов, сотрудничавших с гитлеровцами. Израиль остался возмущен запретом словосочетания «польские лагеря смерти», что было расценено премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху как попытка оправдать холокост.

Надеяться на изменение отношения Польши к России вряд ли стоит. Так, в середине января 2018 года бывший глава минобороны Польши Антоний Мачеревич стал руководителем комиссии по расследованию причин крушения Ту-154 президента Леха Качиньского в 2010 году под Смоленском.

«Это назначение сделано совершенно осознанно польскими властями для того, чтобы усилить уже появившийся глубокий раскол в российско-польских отношениях. На сегодняшний день вновь поднимать это дело и придавать ему политическую окраску – это свидетельство того, что сегодня польское правительство проводит русофобскую политику и пытается использовать трагедию под Смоленском в своих целях», – заявил газете «Взгляд» член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов.

При этом поляки регулярно напоминают России не только о крушении президентского Ту-154, но и про Катынь, укоряя Москву в том, что позиция по этим вопросам не меняется.

«Есть целый список из десятка-двух сложных тем в польско-российских отношениях, которые ждут решения. Некоторые из них можно было бы уладить, приложив определенные дипломатические усилия, если бы противоположная сторона продемонстрировала желание. Вести пустые переговоры не интересно ни полякам, ни россиянам», — сказал в интервью изданию Fronda польской сотрудник Института политических исследований Польской академии наук Павел Каваль.