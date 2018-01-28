Большой коллектив антрополог рассказал в журнале Science об исследовании человеческой челюсти, найденной на горе Кармель в Израиле. Она оказалось древнейшей костью Homosapiens, известной за пределами Африки. Если возраст находки определен верно, это станет поводом для очередного пересмотра сценариев выхода людей из Африки. Возможно, антропологи вернутся к гипотезам о более раннем или неоднократном переселении Homosapiens в Евразию.

В последние пару десятков лет различные гипотезы предлагались как относительно хронологии вывода из Африки, так и относительно маршрута. Наиболее вероятным вариантом всегда признавался пусть через Синайский полуостров и Левант. Но была выдвинут и гипотеза «южного маршрута»: из Эфиопии и Африканского Рога через Баб-эль-Манебский пролив в Йемен и далее по югу Аравии и побережью Персидского залива, а затем, продолжая путь по побережью, до Юго-Восточной Азии. Считалось, что потомками тех, кто прошел «южным маршрутом», могут быть аборигены Австралии или Новой Гвинеи.

Относительно хронологии предполагались ранний вариант (миграция из Африки 110 – 140 тысяч лет назад) и поздний (50 – 70 тысяч лет назад) или их сочетание. Свидетельствами ранней миграции считаются останки Homo sapiens в Израиле из пещеры Кафзех (Qafzeh) на Горе Низвержения (Хар-Кедумим) и из пещеры Схул (Skhul) на горе Кармель, найденные в 1920-х – 1930-х годах. Возраст этих находок, определенный термолюминесцентным и электрон-спин-резонансным датированием составляет от 80 до 120 тысяч лет.

Признавалось, что ранняя миграция, скорее всего, не внесла вклада в современное человечество, так как ранние переселенцы не оставили потомков. Осенью 2016 года были опубликованы результаты трех крупных исследований генофонда австралийцев и новогвинейцев и сопоставления их с геномами различных народов Евразии. Группы под руководством Эске Виллерслева и Дэвида Райха пришли к выводу, что австралийцы отделились от жителей Евразии 50 – 70 тысяч лет назад, после того, как их общие предки уже отделились от африканцев, а значит выход из Африки произошел лишь единожды. А исследователи, которых возглавлял Майт Метспалу, обнаружили, что по крайней мере 2 % геномов коренных жителей Папуа-Новой Гвинеи происходят от более ранней миграции современных людей, которые покинули Африку около 120 тысяч лет назад. Подробнее об обсуждении этих результатов можно прочитать в очерке «Выход людей из Африки: один раз или два».

Нынешняя находка датирует периодом от 194 до 177 тысяч лет назад, то есть она вносит в расписание движения людей из Африки совершенно новый компонент. Homosapiens, которому принадлежала челюсть, жил на Ближнем Востоке на 40 – 50 тысяч лет раньше, чем ожидалось бы.

Фрагмент верхней челюсти с несколькими зубами нашли в 2002 году при раскопках обрушившейся пещере Мислийя на склоне горы Кармель, в 12 километрах к югу от Хайфы. Рядом были найдены остатки пищи обитателей пещеры: кости газелей, ориксов, кабанов, зайцев и черепах и скорлупа страусиных яиц, а также фрагменты плетеных циновок из растительных волокон и каменные орудия, характерные для палеолитической индустрии Леваллуа. Орудия такого типа ранее находили и на африканских стоянках Homosapiens. Морфология зубов челюсти из Милийи позволяет заключить, чтоо он принадлежит сапиенсу, а не неандертальцу.

Определение возраста находок было проведено независимо тремя методами: термолюминесцентным и электрон-спин-резонансным датированием, а также уран-ториевым датированием. Возраст кремневых орудий оказался равен 179 ± 48 тысяч лет. Возраст зубной эмали – 174 тысячи, возраст минеральных отложений на челюсти - не менее 185 тысяч лет.

Даты, полученные при исследовании орудий, кажутся ученым надежными. Что же касается самой челюсти, то авторы работы отмечают, что она была трижды отсканирована в ходе компьютерной томографии, и рентгеновское облучение могло исказить даты, вычисляемые в ходе термолюминесцентного датирования. Специалист по урановым месторождениям Алистер Пайк из Университета Саутгемптона говорит, что минеральная корка на челюсти «сильно загрязнена детритом». Загрязнение может сместить уран-ториевую дату, которая, по мнению Уоррена Шарпа из Центра геохронологии в Беркли, может на самом деле достигать и всего 70 тысяч лет. К тому же есть возможность, что челюсти попала в слой, содержащий каменные орудия, в результате позднейших перемещений, а значит нельзя автоматически приписывать кости возраст этих орудий. Однако ученые, проводившие раскопки, исключают такую возможность и говорят, что как кость, так и орудия надежно привязаны к одному и тому же слою.

Археолог и антрополог Майкл Петралья из Института истории человечества Общества Макса Планка говорит, что если возраст кости определен верно, то это умопомрачительный результат. Он подтверждает предположения, что современные люди неоднократно мигрировали из Африки на Ближний Восток. Ведущий автор нынешнего исследования Израиль Гершковиц Тель-Авивского университета делает еще более глобальные выводы. Если Homosapiens жил на территории Израиля почти 200 тысяч лет назад, то это, по предположению ученого, может означать, что наш вид значительно старше, чем считается, и он возник более 300 тысяч лет назад. Археолог Джон Ши из Университета Стони-Брук вообще предполагает, что нынешний Израиль вместе с частью Аравийского полуострова нужно включать в большой регион, где происходило эволюционное развитие Homo sapiens. «Мы склонны считать Израиль частью Азии по геополитическим причинам, – говорит он, – но в действительности это переходная зона между Северной Африкой и Западной Азией. Там до недавнего времени сохранялись афроаравийские животные, включая леопардов, львов и зебр. Homosapiens – всего лишь еще один такой же афроаравийский вид».