На Украине продолжается дискуссия вокруг «щупальцев русского мира» — так директор института национальной памяти Владимир Вятрович охарактеризовал деятелей культуры и произведения искусства, а также праздники, которые приняты и в России, и в соседнем государстве.

«Не все щупальца "русского мира" такие отвратительные и очевидные, как лопата и московская церковь. Некоторые более милые, изысканные и уважаемые, но они одинаково опасны. "Ирония судьбы", Восьмое марта, Булгаковы, Пугачевы и даже Высоцкие и Цои в руках Кремля — эффективные инструменты напоминания о едином культурном пространстве и средства его воспроизведения», — написал он в своем фейсбуке.

Это спровоцировало волну ответных постов в соцсети, так что директору института национальной памяти Украины пришлось пояснить свои слова. Он написал, что не призывал запрещать творчество каких-то конкретных исполнителей, за исключением тех, кто открыто поддерживает российскую политику.

«Дискуссию о возможности использования Россией определенного деятеля культуры прошлого занесло в сторону: можно или нельзя запрещать, а если можно, то кого именно. Надпись на пачке сигарет "курение убивает" не запрещает курить, а лишь предупреждает о возможных последствиях», — написал он в фейсбуке.

Эксперты склонны объяснять позицию Вятровича страхом — в его словах о возможностях единого культурного пространства, которое сближает жителей двух стран, видят долю правды.

«В Киеве боятся, что люди вспомнят, как мы вместе росли во дворах и как вместе дрались. И как вместе служили в армии, вместе под одни и те же песни горевали или радовались», — сказал в интервью «Комсомольской правде» глава ассоциации «Будущее страны» журналист Юрий Кот.

Артист Никита Джигурда отчасти согласился с позицией, что Высоцкий и Цой — носители прежде всего русской культуры.

«Ребята опасны тем, что они — русское живое слово. Есть много мертвечины, есть много раскрученного пиаром, а это слово, которое до сих пор живо. Они запрещают Высоцкого, Цоя только потому, что молодняк благодаря им прозревает, открывает мир русский. Они блокируют то, что заблокировать невозможно», — пояснил он каналу «Рен-ТВ».

Многие музыканты и деятели культуры встали на защиту легендарных исполнителей.

«Люблю Высоцкого. Это очень сильно будоражит и настраивает на рок-н-ролл. Душу рвал, и каждое слово, как... удар под дых», — сказал лидер группы «Серьга» Сергей Галанин в интервью «Собеседнику».

Любители русской словесности стали рассуждать, чем не угодил украинцам Михаил Булгаков, и пришли к выводу, что виной тому может быть «Белая гвардия», в которой также есть несколько эпизодов, рассказывающих о культурной сепарации Украины от России.

«Я позавчера спрашиваю этого каналью, доктора Курицького, он, извольте ли видеть, разучился говорить по-русски с ноября прошлого года. Был Курицкий, а стал Курицький… Так вот спрашиваю: как по-украински "кот"? Он отвечает "кит". Спрашиваю: "А как кит?". А он остановился, вытаращил глаза и молчит. И теперь не кланяется», — вспоминают пользователи интернета знаменитую цитату Турбина из «Белой гвардии».

Напомним, что на украинском телевидении запрещен показ российских фильмов, над которыми работали артисты из так называемого черного списка. Кроме того, в начале этого года Национальный совет по вопросам телерадиовещания страны заявлял о том, что проведет проверки телеканалов, транслировавших такие картины как «Москва слезам не верит», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Любовь и голуби» и «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Также в конце прошлого года власти Украины отменили Международный женский день — 8 марта. Вместо этого прекрасная половина соседнего государства теперь будет отмечать День борьбы за права женщин.