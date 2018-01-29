Избирательный штаб Владимира Путина сдал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) 30 коробок подписей в его поддержку. Пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов заявил, что всего было отобрано 315 тысяч подписей, максимально возможное число по закону о выборах.

Кондрашов рассказал, что подписи в поддержку Путина в ЦИК сдали уполномоченная по доверенности Наталья Орлова и глава юридического отдела штаба Сергей Кабышев. Они также предоставили комиссии необходимый пакет документов — финансовые отчеты и различные справки.

Член ЦИК Евгения Шевченко заверила, что комиссия проверит подписи в течение десяти дней, после этого будет решаться вопрос о регистрации кандидата. Для проверки будут отобраны 60 тысяч подписей.

Согласно закону о выборах президента, кандидат, который выдвинут инициативной группой (таких в прессе называют самовыдвиженцами) обязан собрать не менее 300 тысяч, но не более 315 тысяч подписей. По данным штаба Путина, в поддержку кандидата было получено более 1,5 млн подписей. 13 января было объявлено о приостановке сбора подписей.

Коробки с подписями / ntv.ru

Напомним, что сбор подписей за Владимира Путина не обошелся без неприятных инцидентов. 16 января подписи, собранные в поддержку Путина на двух предприятиях Курганской области, были аннулированы после жалобы КПРФ в ЦИК. Коммунисты указывали на то, что «Курганмашзаводе» и «Курганхиммаше» подписи собирали в рабочее время, что является нарушением закона. Руководство «Курганхиммаша» тогда признало факт нарушения.

Вообще кампания по сбору подписей в поддержку Владимира Путина была интересна тем, что подписи собирал не только штаб, но и «Единая Россия» и даже некоторые предприятия отдельно (как и было в Курганской области). Неизвестно, отобрал ли штаб подписи, собранные ЕР, но это стало заметной частью рекламной кампании.

Отметим, что необходимые для выдвижения в президенты подписи уже собрали кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак, кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский и выдвиженец от «Коммунистов России» Максим Сурайкин. Так как они выдвигаются от политических партий, то им необходимо было подать в ЦИК 105 тысяч подписей, а не 300 тысяч.

Штаб Ксении Собчак / АГН "Москва" / фото: Кирилл Зыков

Впрочем, в Кремле уверены, что реальных конкурентов у Владимира Путина нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Путин является абсолютным лидером российского политического олимпа.

«Вряд ли кто-то сможет подвергнуть сомнению, что Путин является абсолютным лидером общественного мнения, абсолютным лидером политического олимпа, скажем так, с которым на данном этапе вряд ли кто-то сможет серьезно конкурировать», — заявил Песков, отметив, что популярность президента России «выходит далеко за пределы» страны.

Во вторник, 30 января, у Владимира Путина намечена встреча со своими доверенными лицами. Считается, что это может стать хорошей площадкой для презентации его предвыборной программы, хотя бы в формате ответов на вопросы.

Отметим, 28 января в крупнейших городах страны прошли демонстрации сторонников бойкота выборов президента. Идею бойкота поддерживает Алексей Навальный, которого не зарегистрировали кандидатом в президенты. Правозащитный проект «ОВД-Инфо» сообщает, что по всей стране были задержаны 340 человек. В Москве в итоге были задержаны 16 человек, включая Алексея Навального, в Санкт-Петербурге — 19 человек. Больше всего демонстрантов задержали в Уфе и Волгограде: 66 и 65 человек соответственно.