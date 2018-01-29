Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
29 января 2018, понедельник, 23:46
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Предпринимателей приглашают на бизнес-миссию в Китай
Прокуратура вынесла на обсуждение поправки в "закон о тишине"
Времена. В России выпустили книгу Дарвина, 150 лет со дня рождения Мюфке
В Саратове прошел концерт в честь Дня рождения Высоцкого
Баскетболисты "Автодора" проиграли в гостях "Химкам"
Саратовцам обещают снегопад и метель
НОМ составил собственный рейтинг открытости комиссий по итогам проверки региональных избиркомов
Минута молчания в шведских магазинах IKEA стала почтением памяти Кампрада
Минимальная рождаемость зафиксирована в России за 2017 год
Восточная пума признана вымершей в США
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
29 января 2018, 15:20
Верховный суд Госдума законотворчество судебная власть суды
Кирилл Титаев

Судебная реформа. Миллиарды на небесполезное

Владимир Путин с Председателем Верховного Суда Вячеславом Лебедевым на торжественном собрании, посвящённом 95-летию Верховного Суда
Владимир Путин с Председателем Верховного Суда Вячеславом Лебедевым на торжественном собрании, посвящённом 95-летию Верховного Суда
kremlin.ru

Выделить в отдельную структуру кассационные и апелляционные суды в рамках судебной реформы предлагает Верховный суд Российской Федерации. По мнению авторов идеи, это поможет судам сделаться более независимыми.

Соответствующий проект закона Верховный суд внес на рассмотрение Государственной Думы; посмотреть его можно на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Документ был зарегистрирован 26 января 2018 года.

Верховный суд предлагает поделить страну на девять судебных кассационных округов с центрами в Калуге, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Пятигорске, Казани, Перми, Кемерово и Владивостоке и создать в этих городах девять кассационных судов, которые будут рассматривать жалобы на решения, вступившие в законную силу.

При этом апелляционных судов, то есть пересматривающих решения, не вступившие в силу, предлагается создать только пять. Центры судебных апелляционных округов, по мнению законодателей, должны быть в Воронеже (с филиалом в Иваново), Санкт-Петербурге, Краснодаре (с филиалом в Сочи), Нижнем Новгороде и Томске. Как отмечают эксперты, фактически это означает, что гражданам для обжалования судебного решения, возможно, придется куда-то ехать, и относительно далеко.

 
Глава Верховного Суда России открыл новое здание краевого Арбитражного суда в Краснодаре
vsrf.ru

Все создание новых кассационных и апелляционных судов, согласно оценке Верховного суда, обойдется стране в 4,4 миллиарда рублей.

О том, что в России планируется проведение судебной реформы, было известно уже некоторое время. А 23 января во время торжественного собрания по поводу 95-летия Верховного суда президент России Владимир Путин упомянул о конкретном ее аспекте, заявив, что создание окружных апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции позволит открыть новые возможности для обжалования судебных решений. «Они будут образованы по экстерриториальному принципу, что позволит повысить их независимость», – приводит информационное агентство РБК слова главы государства.

Прокомментировать для «Полит.ру» суть и особенности предлагаемого нововведения согласился Кирилл Титаев, ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге. 

«Чтобы понять суть предлагаемой судебной реформы, важно знать, что такое апелляционное и кассационное рассмотрение дела. После того, как суд первой инстанции (суд, в который обратился гражданин или организация) принял по делу какое-то решение, оно может быть пересмотрено содержательно в суде апелляционной инстанции. В суде апелляционной инстанции можно оспаривать все, что касается дела (так называемое «рассмотрение дела по существу»): то, как суд оценивал факты, то, какие факты были включены в дело и так далее, и тому подобное. Нельзя только добавлять новые факты.

Формально это – полное рассмотрение дела заново по существу. Реально в судах общей юрисдикции это работает не совсем так – реально это, скорее, пересмотр дела на предмет поиска ошибок. Но, тем не менее, это полное рассмотрение дела по существу. Кассация же – это рассмотрение дела на предмет неправильного применения закона. В кассационную инстанцию нельзя пожаловаться на то, что суд не учел какое-то доказательство – туда можно пожаловаться только на то, что суд неправильно применил закон. В общем, логика такого разделения соответствует мировой практике – это везде устроено более или менее подобным образом, пусть и с некоторыми отличиями.

На сегодняшний день половину всех дел по первой инстанции слушают мировые суды, которые есть в каждом районе и часто даже размещены недалеко от места жительства людей. Апелляционной инстанцией для них выступают районные суды – тоже структура вполне доступная. Вторую половину дел первой инстанции рассматривают суды районные; апелляционной и, одновременно, кассационной инстанцией для них (так же, как кассационной инстанцией для мировых судей) выступают суды субъектов Федерации, расположенные в региональных центрах.

 
Заседание Пленума Верховного Суда Российской Федерации
vsrf.ru

Суть реформы, предлагаемой Верховным судом в тех контурах, в которых она сейчас видна, – это изменение процедуры апелляционного и кассационного обжалования для судов районного звена. То есть, насколько мы можем судить сейчас, районные суды остаются апелляционной инстанцией для мировых судов. Соответственно, по делам гражданским, сумма иска которых не превышает 50 тысяч рублей, и по мелким уголовным делам остается действовать старая схема: мировой судья принимает решение в первой инстанции, апелляционный пересмотр идет в районном суде. Где будет располагаться кассационная инстанция, пока не вполне понятно.

Для районных судов, разбирающих более сложные гражданские дела и почти все уголовные средней тяжести и более тяжкие, апелляционное обжалование будет изъято у судов субъектов Федерации и передано во вновь создаваемые апелляционные суды, которые будут расположены по относительно экстерриториальному принципу. И дальше, соответственно, – в кассационные суды. Не очень понятно, почему апелляционных судов меньше, чем кассационных, потому что вообще-то апелляционная нагрузка содержательно выше кассационной, но пока было принято такое решение.

Аналогичный принцип действует в арбитражной системе: в каждом регионе есть арбитражный суд, который рассматривает дела в первой инстанции; есть апелляционные суды (которых 20 или около того) и 10 кассационных судов.

В принципе, создание экстерриториальных апелляционных и кассационных судов в арбитражной системе показало себя достаточно неплохо: мы видим, что судьи не склонны выносить более лояльные решения в отношении тех решений, которые были приняты, так скажем, по соседству. То есть если в Хабаровске находится апелляционный и кассационный суд Дальневосточного округа, эти суды не относятся более толерантно к Арбитражному суду Хабаровского края, чем, скажем, к суду Приморскому, Сахалинскому или Камчатскому. То есть организационное разделение позволило преодолеть некоторую симпатию к «своему» суду, в которой обвиняли арбитражную систему.

 
Хабаровский краевой суд
Andshel/Wikimedia Commons

Заметим: у нас нет эмпирических доказательств того, что эти симпатии реально были, но до реформы такие обвинения звучали. Сейчас же суды выглядят как относительно независимые, когда мы смотрим на статистику принимаемых ими решений. Насколько эта проблема актуальна для судов общей юрисдикции, насколько эта мера позволит решить проблему смычки между разными инстанциями, достаточно большой вопрос.

Что здесь важно понимать? Основная масса дел, которые идут через российские суды общей юрисдикции, – это гражданские дела. Когда мы смотрим на статистику по ним, мы видим, что суды, может быть, не всегда работают идеально, но именно статистически явно, что нет существенного предубеждения судов в пользу государства. То есть суды в спорах между гражданами и государством принимают решения более или менее равномерно – то в пользу граждан, то в пользу государства. Это значит, что если вы идете судиться с государством по гражданскому делу, у вас есть вполне представимые шансы это дело выиграть. Равно как и по делам, вытекающим из административных правоотношений, но не связанных с административными правонарушениями (например, налоговые дела). И в этом плане проблема, на решение которой направлена судебная реформа, в общем, не очень актуальна. Предполагаются, по сути, большие инвестиции в решение проблемы, которой, возможно, нет.

 
Судейский молоток
Joe Gratz/flickr.com

Что касается дел об административных правонарушениях и уголовных дел, то там существует проблема так называемого «обвинительного уклона». То есть, суды массово принимают решения в пользу стороны обвинения, будь то государственный обвинитель в уголовном деле или государственный орган в деле об административном правонарушении. И здесь статистика показывает большую устойчивость обвинительных решений по сравнению с оправдательными. Но в целом эта довольно высокая устойчивость вряд ли связана с тем, что апелляционные и кассационные инстанции соединены внутри субъектового звена. Так же, как и нет серьезных оснований полагать, что эта «работа на гособвинение», которая сохраняется как на нижних, так и на более высоких уровнях, будет преодолена созданием новых структур.

Таким образом, если подводить итог, можно сказать, что реформа в отношении апелляционных и кассационных судов в целом не является полностью бессмысленной. И аналогичные меры, принятые по отношению к другим юрисдикциям, существующим в России, показали свою небесполезность. Но насколько именно это является первоочередной задачей российской судебной системы, насколько это позволит бороться с ее ключевыми пороками и, наконец, насколько планируемые затраты соотносимы с масштабом тех проблем, которые должны таким образом решаться, это большой вопрос», – сказал Кирилл Титаев.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Снегопад в Вашингтоне
США оценят последствия от запрета на покупку гособлигаций РФ
Владимир Путин. Послание к Федеральному Собранию
Основой предвыборной программы Путина станет его послание парламенту
Фото пресс-службы президента РФ
Паралимпийцы из РФ выступят на ОИ под нейтральным флагом
Командующий 5-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Валерий Асапов
СМИ узнали об участии погибшего в Сирии генерала в конфликте на Донбассе
Боец с АК-12
Российскую армию укомплектуют новейшими автоматами
20:55 Apple в два раза сократит производство iPhone X из-за слабых продаж
20:34 США оценят последствия от запрета на покупку российских гособлигаций
20:11 Основой предвыборной программы Путина станет его послание парламенту
19:49 Уязвимость на сайте Рособрнадзора позволила похитить данные 14 млн выпускников
19:32 С начала предвыборной кампании штаб Путина потратил 56 млн рублей

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Владимир Голенищев
Владимир Семёнович Голенищев в Египте
29 января 1856 года родился египтолог Владимир Голенищев
19:00 Подрядчики получили 14 млрд рублей за выполнение работы российских госорганов
18:26 Российскую армию укомплектуют новейшими автоматами
18:04 Путин призвал бороться с попытками мирового господства
17:42 В Генпрокуратуре сообщили о снижении уровня преступности на 5%
17:13 ВТБ выделит 37 млрд рублей на строительство аналога «Диснейленда» в Москве
17:10 СМИ узнали об участии погибшего в Сирии генерала в конфликте на Донбассе
16:50 Минпромторг приравнял все виды электронных сигарет к обычным сигаретам
16:50 Дания увеличит военные расходы из-за «российской угрозы»
16:35 Ученые измерили температуру работающих митохондрий
16:35 В Черногории два человека получили ранения при взрыве на оружейном заводе
16:22 Спасатели прекратили поиски рыболовного судна «Восток»
16:13 С февраля вырастут ежемесячные выплаты льготникам
16:03 1 февраля стартует Гаванская международная книжная ярмарка
15:54 Бывший главный редактор «Московских новостей» умер в возрасте ста лет
15:47 Посол США в России выразил надежду на перемены в отношениях двух стран
15:31 Думу и другие учреждения по всей Москве эвакуируют из-за звонков о минировании
15:27 Напавшие на псковских десантников в Чечне получили сроки
15:06 В ЦИК доставили подписи в поддержку Путина
14:50 Рождаемость в России упала до минимума с 2007 года
14:33 В Кремле прокомментировали раскрытие военной информации фитнес-трекером
14:22 Иск соцсети «ВКонтакте» ставит Big Data под угрозу
14:08 Пресс-секретарь Путина назвал его лидером политического олимпа
13:58 Песков усомнился во влиянии «кремлевского доклада» на выборы в РФ
13:38 Порошенко официально допустил иностранных военных на Украину
13:33 Даже одна сигарета в день значительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний
13:05 СМИ узнали тему «Тотального диктанта-2018»
13:01 Паралимпийцы из РФ выступят на ОИ под нейтральным флагом
12:53 ВЦИОМ определил самые популярные у россиян законы
12:37 СМИ обвинили Intel в сокрытии данных об уязвимости
12:33 Юлия Самойлова начала готовиться к «Евровидению»
12:18 США могут создать госсеть 5G для защиты от китайских хакеров
12:12 Почти 60% опрошенных россиян одобрили создание отдельного интернета для стран БРИКС
12:09 Комары запоминают дающих им отпор людей по запаху
11:56 Наставники конкурса «Лидеры России» выберут финалистов
11:41 WADA начало новое расследование из-за уязвимости контейнеров для проб
11:38 Для владельцев оружия могут ввести опознавательные знаки
11:20 Биржевой курс евро превысил 70 рублей впервые с начала декабря
11:19 Постпред США в ООН предложила участникам «Грэмми» не смешивать политику и музыку
11:03 Эксперты рассказали об угрозе появления фальшивых банкоматов во время ЧМ-2018
11:01 Описан новый экземпляр археоптерикса
10:56 Роспотребнадзор сообщил о найденных в Турции переносчиках вируса Зика
10:42 В Петербурге загорелось здание Военно-космической академии имени Можайского
10:32 Аналитики предсказали полный переход на беспилотный транспорт к 2040 году
10:26 Авиация прекратила поиски рыболовного судна «Восток» из-за облачности
10:10 Пентагон введет новые меры безопасности из-за ситуации с фитнес-картой
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.