Выделить в отдельную структуру кассационные и апелляционные суды в рамках судебной реформы предлагает Верховный суд Российской Федерации. По мнению авторов идеи, это поможет судам сделаться более независимыми.

Соответствующий проект закона Верховный суд внес на рассмотрение Государственной Думы; посмотреть его можно на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Документ был зарегистрирован 26 января 2018 года.

Верховный суд предлагает поделить страну на девять судебных кассационных округов с центрами в Калуге, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Пятигорске, Казани, Перми, Кемерово и Владивостоке и создать в этих городах девять кассационных судов, которые будут рассматривать жалобы на решения, вступившие в законную силу.

При этом апелляционных судов, то есть пересматривающих решения, не вступившие в силу, предлагается создать только пять. Центры судебных апелляционных округов, по мнению законодателей, должны быть в Воронеже (с филиалом в Иваново), Санкт-Петербурге, Краснодаре (с филиалом в Сочи), Нижнем Новгороде и Томске. Как отмечают эксперты, фактически это означает, что гражданам для обжалования судебного решения, возможно, придется куда-то ехать, и относительно далеко.

Глава Верховного Суда России открыл новое здание краевого Арбитражного суда в Краснодаре vsrf.ru

Все создание новых кассационных и апелляционных судов, согласно оценке Верховного суда, обойдется стране в 4,4 миллиарда рублей.

О том, что в России планируется проведение судебной реформы, было известно уже некоторое время. А 23 января во время торжественного собрания по поводу 95-летия Верховного суда президент России Владимир Путин упомянул о конкретном ее аспекте, заявив, что создание окружных апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции позволит открыть новые возможности для обжалования судебных решений. «Они будут образованы по экстерриториальному принципу, что позволит повысить их независимость», – приводит информационное агентство РБК слова главы государства.

Прокомментировать для «Полит.ру» суть и особенности предлагаемого нововведения согласился Кирилл Титаев, ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге.

«Чтобы понять суть предлагаемой судебной реформы, важно знать, что такое апелляционное и кассационное рассмотрение дела. После того, как суд первой инстанции (суд, в который обратился гражданин или организация) принял по делу какое-то решение, оно может быть пересмотрено содержательно в суде апелляционной инстанции. В суде апелляционной инстанции можно оспаривать все, что касается дела (так называемое «рассмотрение дела по существу»): то, как суд оценивал факты, то, какие факты были включены в дело и так далее, и тому подобное. Нельзя только добавлять новые факты.

Формально это – полное рассмотрение дела заново по существу. Реально в судах общей юрисдикции это работает не совсем так – реально это, скорее, пересмотр дела на предмет поиска ошибок. Но, тем не менее, это полное рассмотрение дела по существу. Кассация же – это рассмотрение дела на предмет неправильного применения закона. В кассационную инстанцию нельзя пожаловаться на то, что суд не учел какое-то доказательство – туда можно пожаловаться только на то, что суд неправильно применил закон. В общем, логика такого разделения соответствует мировой практике – это везде устроено более или менее подобным образом, пусть и с некоторыми отличиями.

На сегодняшний день половину всех дел по первой инстанции слушают мировые суды, которые есть в каждом районе и часто даже размещены недалеко от места жительства людей. Апелляционной инстанцией для них выступают районные суды – тоже структура вполне доступная. Вторую половину дел первой инстанции рассматривают суды районные; апелляционной и, одновременно, кассационной инстанцией для них (так же, как кассационной инстанцией для мировых судей) выступают суды субъектов Федерации, расположенные в региональных центрах.

Заседание Пленума Верховного Суда Российской Федерации vsrf.ru

Суть реформы, предлагаемой Верховным судом в тех контурах, в которых она сейчас видна, – это изменение процедуры апелляционного и кассационного обжалования для судов районного звена. То есть, насколько мы можем судить сейчас, районные суды остаются апелляционной инстанцией для мировых судов. Соответственно, по делам гражданским, сумма иска которых не превышает 50 тысяч рублей, и по мелким уголовным делам остается действовать старая схема: мировой судья принимает решение в первой инстанции, апелляционный пересмотр идет в районном суде. Где будет располагаться кассационная инстанция, пока не вполне понятно.

Для районных судов, разбирающих более сложные гражданские дела и почти все уголовные средней тяжести и более тяжкие, апелляционное обжалование будет изъято у судов субъектов Федерации и передано во вновь создаваемые апелляционные суды, которые будут расположены по относительно экстерриториальному принципу. И дальше, соответственно, – в кассационные суды. Не очень понятно, почему апелляционных судов меньше, чем кассационных, потому что вообще-то апелляционная нагрузка содержательно выше кассационной, но пока было принято такое решение.

Аналогичный принцип действует в арбитражной системе: в каждом регионе есть арбитражный суд, который рассматривает дела в первой инстанции; есть апелляционные суды (которых 20 или около того) и 10 кассационных судов.

В принципе, создание экстерриториальных апелляционных и кассационных судов в арбитражной системе показало себя достаточно неплохо: мы видим, что судьи не склонны выносить более лояльные решения в отношении тех решений, которые были приняты, так скажем, по соседству. То есть если в Хабаровске находится апелляционный и кассационный суд Дальневосточного округа, эти суды не относятся более толерантно к Арбитражному суду Хабаровского края, чем, скажем, к суду Приморскому, Сахалинскому или Камчатскому. То есть организационное разделение позволило преодолеть некоторую симпатию к «своему» суду, в которой обвиняли арбитражную систему.

Хабаровский краевой суд Andshel/Wikimedia Commons

Заметим: у нас нет эмпирических доказательств того, что эти симпатии реально были, но до реформы такие обвинения звучали. Сейчас же суды выглядят как относительно независимые, когда мы смотрим на статистику принимаемых ими решений. Насколько эта проблема актуальна для судов общей юрисдикции, насколько эта мера позволит решить проблему смычки между разными инстанциями, достаточно большой вопрос.

Что здесь важно понимать? Основная масса дел, которые идут через российские суды общей юрисдикции, – это гражданские дела. Когда мы смотрим на статистику по ним, мы видим, что суды, может быть, не всегда работают идеально, но именно статистически явно, что нет существенного предубеждения судов в пользу государства. То есть суды в спорах между гражданами и государством принимают решения более или менее равномерно – то в пользу граждан, то в пользу государства. Это значит, что если вы идете судиться с государством по гражданскому делу, у вас есть вполне представимые шансы это дело выиграть. Равно как и по делам, вытекающим из административных правоотношений, но не связанных с административными правонарушениями (например, налоговые дела). И в этом плане проблема, на решение которой направлена судебная реформа, в общем, не очень актуальна. Предполагаются, по сути, большие инвестиции в решение проблемы, которой, возможно, нет.

Судейский молоток Joe Gratz/flickr.com

Что касается дел об административных правонарушениях и уголовных дел, то там существует проблема так называемого «обвинительного уклона». То есть, суды массово принимают решения в пользу стороны обвинения, будь то государственный обвинитель в уголовном деле или государственный орган в деле об административном правонарушении. И здесь статистика показывает большую устойчивость обвинительных решений по сравнению с оправдательными. Но в целом эта довольно высокая устойчивость вряд ли связана с тем, что апелляционные и кассационные инстанции соединены внутри субъектового звена. Так же, как и нет серьезных оснований полагать, что эта «работа на гособвинение», которая сохраняется как на нижних, так и на более высоких уровнях, будет преодолена созданием новых структур.

Таким образом, если подводить итог, можно сказать, что реформа в отношении апелляционных и кассационных судов в целом не является полностью бессмысленной. И аналогичные меры, принятые по отношению к другим юрисдикциям, существующим в России, показали свою небесполезность. Но насколько именно это является первоочередной задачей российской судебной системы, насколько это позволит бороться с ее ключевыми пороками и, наконец, насколько планируемые затраты соотносимы с масштабом тех проблем, которые должны таким образом решаться, это большой вопрос», – сказал Кирилл Титаев.