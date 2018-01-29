Федеральная таможенная служба получает информацию о дорогих покупках россиян за рубежом из систем tax free и от правоохранительных органов. Об этом в понедельник пишут «Ведомости». С начала года, по информации издания, на таможне задержали таких товаров на 200 млн рублей, начаты десятки экспертиз.

В соответствии с законом, пошлиной не облагаются заграничные покупки общей стоимостью до €10 тыcяч. Если покупки совершены на большую сумму, то с нее необходимо заплатить налог в 30%. Как правило люди, которые совершают дорогостоящие покупки за пределами страны, при возвращении в Россию утверждают, что купили вещи, бывшие в употреблении, или что они им ранее принадлежали. При этом в КоАП прописано, что у нарушителей может быть конфискован товар или им может быть выписан штраф.

Сотрудник таможни / АГН "Москва"

«Вернувшись после новогодних каникул, некоторые состоятельные российские путешественники столкнулись с неприятным сюрпризом: в аэропорту их встречали таможенники, вооруженные списком их дорогих и незадекларированных покупок», — пишет издание. Иногда таможенники ищут дорогие вещи прямо на борту бизнес-джетов.

«Клиент прилетел в Москву, по традиции сняв все бирки с купленных часов и украшений, но таможенники не просто осматривали его багаж, а знали, что именно искать, когда и за сколько он эти вещи купил», — рассказал юрист одной из консалтинговых компаний.

Причем особое внимание сотрудники таможни уделяют не только предпринимателям, но и чиновникам. Всего, по данным «Ведомостей», с начала января россияне попытались ввести на территорию страны незадекларированных товаров — преимущественно дорогих часов и ювелирных украшений — на сумму около 200 млн рублей. Начато более 40 экспертиз таких товаров.

Наручные часы / pixabay.com

Информация о дорогих покупках поступает через систему tax free, которая позволяет не возвращать НДС при покупках за рубежом, а также от сотрудников зарубежных правоохранительных органов — оба канала обмена информацией были налажены только в конце 2017 года.

Старший юрист фирмы «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Алексей Карчемов объяснил «Ведомостям», что доступ к информации об оформленных за границей tax free есть у налоговиков, а через их базу и у таможенников. Данные о человеке, получившем налоговый возврат, поступают в эту систему сразу после того, как иностранная таможня проставит соответствующий штамп. Далее через эту систему российская таможня оперативно получает данные о покупке россиянина и его рейсе. Раньше таможенники обменивались такими данными только выборочно.

А вот с данными от правоохранительных органов все немного сложнее: далеко не все страны готовы делиться информацией. В некоторых государствах полиция или налоговые ведомства проверяют, не отмывает ли человек нелегальные доходы, когда совершает дорогую покупку. ​ Если он иностранец, то запрос может быть отправлен на его родину, например в Россию.