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29 января 2018, 13:34
Чехия
Анна Сакоян

Чешские выборы: победа евроскептика

Милош Земан посетил Палату депутатов Парламента Чешской Республики
Милош Земан посетил Палату депутатов Парламента Чешской Республики
hrad.cz

По итогам второго тура президентских выборов в Чехии победу одержал действующий президент Милош Земан. Он получил 51,5% голосов, а его соперник либерал Иржи Драгош — 48,6%. СМИ заинтересовались этими выборами после того, как в первом туре не победил ни один из кандидатов, и пришлось назначать второй. Тогда некоторое оживление вызвало то, что Драгош набрал достаточную избирательскую поддержку, чтобы первым туром дело не закончилось.

Politico опубликовал материал под названием «Как (европейский) Трамп выиграл второй срок». Прежде всего перечисляются сходства: Земан, как и президент США Дональд Трамп, не любит мусульман, СМИ и мигрантов и хорошо относится к российскому президенту Владимиру Путину. Кроме того, он не любит национальную либеральную элиту, а она не любит его в ответ, потому что считает его угрозой своим ценностям. И еще ему тоже за семьдесят. Politico в этом сравнении не одинок: аналогичным образом высказывалась о Земане и газета Washington Post, которая назвала его «самым трампообразным президентом Европы».

 
Милош Земан во время рабочего визита в США
hrad.cz

По итогам второго тура, пишет Politico начались разговоры о том, что кампанию Земана, наверно, финансировала Россия (что тоже похоже на ситуацию с Трампом). Правда, в отличие от Трампа, Земан — далеко не новичок на международной политической арене. Его победа, комментирует автор, стала ударом для тех, кто надеялся на отступление евроскептиков, после того как в прошлом году на выборах во Франции и Нидерландах победили либералы. Евролибералам была бы выгодна победа Драгоша потому, что он убежденный сторонник членства Чехии в НАТО и ЕС.

Wall Street Journal не интересуется сходством с Трампом. Авторы подчеркивают, что победа Земана законна и конституционна (в своей победной речи он особо отметил, что это его последний президентский срок, потому что на одного человека больше двух президентских сроков в конституции не предусмотрено). Эта победа указывает на то, что в Центральной и Восточной Европе сильные позиции занимают игроки, которые настроены скептически по отношению к дальнейшей евроинтеграции. Наиболее прагматически эти настроения проявились во время миграционного кризиса в ЕС, когда Брюссель хотел установить квоты на прием беженцев для всех участников блока. Это вызвало яростное сопротивление в Польше, Венгрии и, собственно, Чехии.

Почти половине чешских избирателей, отмечают авторы, Земан не нравится. Тем не менее, во время выборов он получил достаточно поддержки, причем не только на периферии, но и в крупнейших городах. По всей видимости, это связано с настороженным отношением к перспективе дальнейшей централизации ЕС. Даже евролюбитель Драгош во время своей кампании критически высказывался о европейской политике распределения беженцев.

 
Иржи Драгош на предвыборном митинге
Jirka Dl/ Wikimedia Commons

Financial Times пишет, что итог чешских выборов лишний раз указывает на то, что среди чешских граждан имеет место раскол во мнениях по поводу ЕС. Значительное число избирателей с большим недоверием относятся к идеологии мультикультурализма и либерализма. Результат второго тура показал, что в чешском обществе имеет место раскол по признаку экономических успехов. Интеграцию и либерализм поддерживают те, кто выиграл от преобразований, произошедших с тех пор, как Чехия вступила в ЕС почти 15 лет назад. А возражают против интеграции граждане, которым эти преобразования ничего хорошего не дали.

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