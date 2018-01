«Коммерсантъ» в статье «Списковой крючок» описывает, как будет работать механизм санкций против фигурантов новых докладов.

«В обращение вводят фальшивые банкоматы»: мошенники готовятся к ЧМ-2018.

«Депутаты и сенаторы продолжают стоять на своем»: комиссия по притравке договорилась о формулировках, но расходится в трактовках.

«Осторожный выход на рынок»: Россия повернулась к Давосу стабильной стороной

«Ведомости»: «Таможня начала отслеживать покупки россиян за границей». Тем, кто не декларирует товары на сумму больше 10 000 евро, грозят штраф и даже тюрьма.

«Госдума разрешит штрафовать за парковку на газонах»: право регулировать парковки во дворах отдают местным властям.

«В московских офисах заканчиваются метры»: кризис на рынке офисной недвижимости близок к завершению.

РБК в материале «Кассационная вертикаль» пишет, что Верховный суд приступил к реформе судебной системы.

«Положили на лопатки»: участники поставок турбин Siemens в Крым включены в санкционный список США.

«Сельский вариант Трампа»: Милош Земан снова занял пост президента Чехии.

«Известия» в статье «Сверхнадежды» описывает прошлое и будущее сверхзвуковых пассажирских самолетов.

К чему приведут экономику России идеи претендентов на президентский пост, описывается в материале «Дыра в программе».

«Правила хорошего фона»: в России предлагают размещать знаки ограничения скорости на салатовых щитах.

«Газета.ru» в материале «Богатеют и наглеют: почему Восточная Европа дерзит ЕС» задается вопросом, почему Восточная Европа смело идет на конфликт с Брюсселем.

«Штаб Путина объявил большой сбор»: на встрече с доверенными лицами Путин обсудит ключевые вопросы программы.

The Economist: «Турецкое наступление в Сирии усложняет и без того хаотичную войну» (Turkey’s offensive in Syria complicates an already chaotic war). Вероятен конфликт с США.

Bloomberg: «Трамп сказал, что он бы был "жестче", чем Мэй, в переговорах с ЕС по Brexit’у» (Trump Says He’d Be ‘Tougher’ Than May in Brexit Talks With EU). Президент США Дональд Трамп раскритиковал политику премьер-министра Британии Терезы Мэй по отделению от ЕС.

The Wall Street Journal: «Трамп намекнул на возможность ответного удара по ЕС за нечестную торговлю» (Trump Hints at Retaliation Against EU for Unfair Trade). Президент США Дональд Трамп продолжает угрожать американским торговым партнерам; теперь он ополчился на ЕС, назвав его торговую политику в отношении США «очень нечестной».

The Telegraph: «Терезу Мэй на волне ярости среди тори-евроскептиков всё настойчивее призывают отправить в отставку Филипа Хэммонда» (Theresa May faces mounting calls to sack Philip Hammond amid Tory Eurosceptic fury). Канцлер британского казначейства Филип Хэммонд предложил свести к минимуму изменения в отношениях между ЕС и Британией.

Reuters: «Американские фермеры много потеряют, если договор NAFTA провалится» (U.S. farmers have much to lose if NAFTA deal collapses). Президент США Дональд Трамп грозит выйти из североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA).

Al Jazeera: «Все, что вам нужно знать о кипрских президентских выборах» (All you need to know about Cyprus presidential election). Хотя многие кипрские избиратели отнеслись к выборам без энтузиазма, аналитики считают, что их результат имеет ключевое значение для миротворческого процесса на острове.