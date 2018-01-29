Четверть опрошенных россиян, 23%, по данным ВЦИОМа, хотят иметь локальный интернет, ограниченный пределами России. За создание интернета в границах нескольких государств высказались 13%. Зато продолжение развития глобального интернета поддержали 52% опрошенных.

Также почти половина опрошенных россиян (46%) считают, что развитие интернета идет на пользу обществу, 39% — что во вред.

Можно, конечно, поразиться тому, что почти каждый четвертый собирается уничтожить интернет. С другой стороны, учитывая пропаганду и то, что почти каждое происшествие в итоге связывают с распространением интернета, половина сторонников свободного интернета — это уже хорошо. В конце концов, именно эта половина россиян, скорее всего, и пользуется интернетом в своей повседневной жизни.