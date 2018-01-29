Заявления министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона наделали много шума в самом королевстве. Как пишут английские СМИ, чиновник, делая заявления в адрес России, использовал секретную информацию спецслужб. В том числе ту, что предоставили британцам их американские коллеги.

«Он использовал разведывательные данные, из которых не все являются британскими. Люди из Центра правительственной связи были в ярости», — пишет газета The Sunday Times со ссылкой на собственный источник в ЦСП.

Об этом же со ссылкой на анонимных информаторов сообщают также газеты The Independent и The Daily Mail.

Официальные представители минобороны Великобритании, впрочем, отрицают, что глава ведомства разгласил какие-то секретные данные.

«Никаких данных спецслужб обнародовано не было», — пишет The Telegraph со ссылкой на спикера ведомства.

Напомним, ранее Гэвин Уильямсон сообщил, что Россия может стать «серьезной и реальной угрозой для британских инфраструктурных объектов. Об этом же накануне говорил и глава генштаба Вооруженных сил Великобритании Николас Картер.

«Они будут делать то, чего их оппонент не ожидает. Они воспользовались Сирией для создания экспедиционного потенциала, очень большое количество их офицеров получило великолепный боевой опыт. Они испытали ракеты дальнего радиуса действия, а также более 150 видов других вооружений и оснащения», — цитирует Картера The Guardian.

В России все заявления британских военных подняли на смех.

«Уильямсон в своей пламенной борьбе за денежные знаки военного бюджета, похоже, утратил понимание границ разумного. Фобии министра о фотографировании Россией электростанций или изучении маршрутов британских газопроводов достойны отражения в детских комиксах или сериале "Монти Пайтон: летающий цирк"» , – сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков РИА Новости.

Политологи сравнили выступления Картера и Уильямсона с открытиями британских ученых, которые часто дают повод поиронизировать.

«Сдается мне, что какая-то часть этих британских ученых делегировала своих представителей в минобороны, поэтому они делают такие "сенсационные открытия" и озвучивают их политики такого высокого ранга. Это, видимо, распространяется, как инфекция. Эти ребята – большие оригиналы. А если говорить серьезно, то именно в этой части Европы наблюдается колоссальная антироссийская истерия. В той же Швеции постоянно "видят" российские подводные лодки. Для меня до сих пор является загадкой, почему они так сами себя запугивают и накручивают. Но факт налицо», – сказал в эфире радио Sputnik профессор МГУ Андрей Манойло.

Российские СМИ уточняют, что британцы в последние несколько месяцев неоднократно делали выпады в адрес Москвы.

«Особенно бурную реакцию вызвал проход через Ла-Манш корветов "Сообразительный" и "Бойкий". Пресс-служба оборонного ведомства Великобритании назвала пролив зоной национальных интересов Королевства и намекнула, что это ключевая транспортная артерия страны. Она приносит в экономику страны около 10 миллиардов фунтов стерлингов. Поэтому обеспечение безопасности в проливе – одна из главных задач ВМС», — напоминает телеканал «Вести».