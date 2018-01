Топ новостей 29 января

Дайджест «Полит.ру» — подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня российским паралимпийцам разрешили участвовать в ОИ под нейтральным флагом, стали известны обладатели премии «Грэмми», а СМИ узнали о новых санкциях США против РФ в сфере оборонки.

Международный паралимпийский комитет разрешил российским спортсменам участвовать в Играх 2018 года в Южной Корее в нейтральном статусе. В сборной выступят от 30 до 35 паралимпийцев в пяти видах спорта: горные лыжи, биатлон, беговые лыжи, сноуборд и керлинг на инвалидных колясках.

Главную музыкальную награду «Грэмми» получил в этом году альбом Бруно Марса 24K Magic. Он также признан лучшей записью года. Композиция Thatʼs What I Like с этой пластинки была признана песней года. Марс получил «Грэмми» за лучшее R&B-исполнение, лучшую R&B-песню, лучший R&B-альбом и за лучшее сведение.

Фитнес-приложение Strava опубликовало прошлой осенью карту, на которой показано пройденное миллионами пользователей расстояние, полученное с помощью спутников. В зоне боевых действий в Афганистане и Сирии обнаружили необычно высокую активность «спортсменов», что позволило рассекретить военные базы. Пользователи отметили, что довольно заметны российские и турецкие базы в Сирии, но американские военные наиболее активны. Пентагон уже пообещал ввести для своих военных усиленные меры безопасности.Кремль заявил, что находится в курсе этой ситуации и будет принимать меры.

It gets better, someone even created a Strava run segment in the UK nuclear weapons military base (HMNB Clyde) called "You shouldn't be using Strava here", but it was clearly ignored by employees. pic.twitter.com/RCzktTefpS