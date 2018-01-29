Топ новостей 29 января
Дайджест «Полит.ру» — подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня российским паралимпийцам разрешили участвовать в ОИ под нейтральным флагом, стали известны обладатели премии «Грэмми», а СМИ узнали о новых санкциях США против РФ в сфере оборонки.
Паралимпийцы из РФ выступят на ОИ под нейтральным флагом
Международный паралимпийский комитет разрешил российским спортсменам участвовать в Играх 2018 года в Южной Корее в нейтральном статусе. В сборной выступят от 30 до 35 паралимпийцев в пяти видах спорта: горные лыжи, биатлон, беговые лыжи, сноуборд и керлинг на инвалидных колясках.
Мне так хочется, чтобы наши паралимпийцы в этих трудных условиях всех победили, ибо издеваться над инвалидами - это уже край.— ŁØŁØ/ПЁСВЕНДСЕН (@Maxi_Sar) 29 января 2018 г.
«Грэмми» за лучшую запись и лучший альбом года вручили Бруно Марсу
Главную музыкальную награду «Грэмми» получил в этом году альбом Бруно Марса 24K Magic. Он также признан лучшей записью года. Композиция Thatʼs What I Like с этой пластинки была признана песней года. Марс получил «Грэмми» за лучшее R&B-исполнение, лучшую R&B-песню, лучший R&B-альбом и за лучшее сведение.
Посол Хантсман: «Поздравляю талантливого российского пианиста Даниила Трифонова @daniil_trifonov с Grammy в номинации «Лучшее классическое инструментальное исполнение»! Браво!» #DaniilTrifonov #GRAMMY #Liszt #piano https://t.co/7si5AgPPt5— Посольство США в РФ (@USEmbRu) 29 января 2018 г.
Фитнес-приложение рассекретило положение военных баз
Фитнес-приложение Strava опубликовало прошлой осенью карту, на которой показано пройденное миллионами пользователей расстояние, полученное с помощью спутников. В зоне боевых действий в Афганистане и Сирии обнаружили необычно высокую активность «спортсменов», что позволило рассекретить военные базы. Пользователи отметили, что довольно заметны российские и турецкие базы в Сирии, но американские военные наиболее активны. Пентагон уже пообещал ввести для своих военных усиленные меры безопасности.Кремль заявил, что находится в курсе этой ситуации и будет принимать меры.
It gets better, someone even created a Strava run segment in the UK nuclear weapons military base (HMNB Clyde) called "You shouldn't be using Strava here", but it was clearly ignored by employees. pic.twitter.com/RCzktTefpS— Mustafa Al-Bassam (@musalbas) 29 января 2018 г.
Песков усомнился во влиянии «кремлевского доклада» на выборы в РФ
Дмитрий Песков назвал готовящийся для Конгресса США «кремлевский доклад» очевидной попыткой повлиять на президентские выборы. «Мы действительно считаем, что это прямая и очевидная попытка приурочить какие-то действия к выборам так, чтобы оказать на них влияние. Мы не согласны с этим и убеждены, что никакого влияния не будет», — заявил он.
Сегодня большой день для наших бизнесменов-патриотов. Появится санкционный список США. Прижмут тех, кто «близок к российской власти». За последние месяцы Вашингтон стал русским городом, наши отвезли местным лоббистам до 1млрд долл, чтоб под санкции не попасть. Болеем за наших!— Сергей Корнеевский (@SKorneevsky) 29 января 2018 г.
Почти 60% опрошенных россиян одобрили создание отдельного интернета для стран БРИКС
58% респондентов в ходе опроса ВЦИОМ одобрили создание отдельного интернета для стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), чтобы пресечь западную пропаганду и обеспечить высокую безопасность персональных данных. Против создания такого интернета выступили 29% участников опроса. В Москве и Санкт-Петербурге против этой идеи высказались 39% опрошенных, в сельской местности поддержали отделение от всемирной Сети 61% респондентов.
ВЦИОМ: «Почти 60% россиян одобрили создание отдельного для стран БРИКС интернета» Формулировка не вполне корректна. Целесообразно создание мощных прямых каналов между странами БРИКС и надежной независимой инфраструктуры интернет-адресации https://t.co/HLEF0HIQI1— Николай Никифоров (@nnikiforov) 29 января 2018 г.
Независимый интернет в рамках БРИКС pic.twitter.com/9G5bHltK2O— Ambull (@bullbull2016) 29 января 2018 г.
В США намерены ввести санкции за сделки с российским оборонным сектором
В США могут ввести санкции за «существенные» сделки с предприятиями российского оборонного сектора против компаний, которые после 2 августа ведут дела с каким-либо из 39 российских предприятий, внесенных в список Госдепа. За покупку оружия в РФ могут быть наказаны не только зарубежные, но и российские компании.
Рождаемость в России упала до минимума с 2007 года
По данным Росстата, в 2017 году рождаемость снизилась на 10,7%, оказавшись минимальной за последние 10 лет. В прошлом году в стране родились 1,69 млн человек, что на 203 тысячи меньше, чем в 2016 году. Смертность же снизилась на 3,4% по сравнению с 2016 годом — до 1,82 млн человек. Спад рождаемости затронул все регионы страны, минимальным он оказался в Чечне.
Грудинин придет - рождаемость принесет? А?— Palpalych (@Palpalych_13) 29 января 2018 г.
Таможенники начали отслеживать незадекларированные покупки
Федеральная таможенная служба с начала года начала оперативно получать сведения о дорогих покупках россиян. ФТС получает данные о дате и стоимости покупки благодаря обмену данными с иностранными коллегами и системе tax free.
Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй https://t.co/HuIlVTA77Y— недруги за бугром (@Lndcalling) 29 января 2018 г.
Для владельцев оружия могут ввести опознавательные знаки
Госдуме предложат законопроект, согласно которому все владельцы оружия должны будут носить специальную одежду или опознавательные знаки. Они должны будут появиться у всех владельцев огнестрельного оружия — охотничьего, нарезного, травматического.
Депутаты хотят обязать владельцев огнестрельного оружия носить специальные жилеты или опознавательные знаки #мытаквидим pic.twitter.com/p36EXmKSnl— НТВ (@ntvru) 29 января 2018 г.
Минпромторг приравнял все виды электронных сигарет к обычным сигаретам
Минпромторг подготовил законопроект о запрете электронных сигарет в образовательных, культурных, медицинских и спортивных учреждениях, на транспорте, на детских площадках и в лифтах. Он предусматривает ограничения на рекламу и полный запрет на продажу никотиносодержащей продукции, а также систем доставки или нагрева табака или никотина с емкостями больше бытового объема, несовершеннолетним. Положения закона могут вступить в силу с 1 января 2019 года.