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29 января 2018, 18:00

Топ новостей 29 января

Олимпийский флаг
Олимпийский флаг

Дайджест «Полит.ру» — подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня российским паралимпийцам разрешили участвовать в ОИ под нейтральным флагом, стали известны обладатели премии «Грэмми», а СМИ узнали о новых санкциях США против РФ в сфере оборонки.

Паралимпийцы из РФ выступят на ОИ под нейтральным флагом

Международный паралимпийский комитет разрешил российским спортсменам участвовать в Играх 2018 года в Южной Корее в нейтральном статусе. В сборной выступят от 30 до 35 паралимпийцев в пяти видах спорта: горные лыжи, биатлон, беговые лыжи, сноуборд и керлинг на инвалидных колясках.

«Грэмми» за лучшую запись и лучший альбом года вручили Бруно Марсу

Главную музыкальную награду «Грэмми» получил в этом году альбом Бруно Марса 24K Magic. Он также признан лучшей записью года. Композиция Thatʼs What I Like с этой пластинки была признана песней года. Марс получил «Грэмми» за лучшее R&B-исполнение, лучшую R&B-песню, лучший R&B-альбом и за лучшее сведение.

Фитнес-приложение рассекретило положение военных баз

 
Военнослужащие НАТО во время тренировок / flickr.com

Фитнес-приложение Strava опубликовало прошлой осенью карту, на которой показано пройденное миллионами пользователей расстояние, полученное с помощью спутников. В зоне боевых действий в Афганистане и Сирии обнаружили необычно высокую активность «спортсменов», что позволило рассекретить военные базы. Пользователи отметили, что довольно заметны российские и турецкие базы в Сирии, но американские военные наиболее активны. Пентагон уже пообещал ввести для своих военных усиленные меры безопасности.Кремль заявил, что находится в курсе этой ситуации и будет принимать меры.

Песков усомнился во влиянии «кремлевского доклада» на выборы в РФ

Дмитрий Песков назвал готовящийся для Конгресса США «кремлевский доклад» очевидной попыткой повлиять на президентские выборы. «Мы действительно считаем, что это прямая и очевидная попытка приурочить какие-то действия к выборам так, чтобы оказать на них влияние. Мы не согласны с этим и убеждены, что никакого влияния не будет», — заявил он.

Почти 60% опрошенных россиян одобрили создание отдельного интернета для стран БРИКС

 
Китайский интернет-пользователь

58% респондентов в ходе опроса ВЦИОМ одобрили создание отдельного интернета для стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), чтобы пресечь западную пропаганду и обеспечить высокую безопасность персональных данных. Против создания такого интернета выступили 29% участников опроса. В Москве и Санкт-Петербурге против этой идеи высказались 39% опрошенных, в сельской местности поддержали отделение от всемирной Сети 61% респондентов.

В США намерены ввести санкции за сделки с российским оборонным сектором

В США могут ввести санкции за «существенные» сделки с предприятиями российского оборонного сектора против компаний, которые после 2 августа ведут дела с каким-либо из 39 российских предприятий, внесенных в список Госдепа. За покупку оружия в РФ могут быть наказаны не только зарубежные, но и российские компании.

Рождаемость в России упала до минимума с 2007 года

 
Мама и дочь / pixabay.com

По данным Росстата, в 2017 году рождаемость снизилась на 10,7%, оказавшись минимальной за последние 10 лет. В прошлом году в стране родились 1,69 млн человек, что на 203 тысячи меньше, чем в 2016 году. Смертность же снизилась на 3,4% по сравнению с 2016 годом — до 1,82 млн человек. Спад рождаемости затронул все регионы страны, минимальным он оказался в Чечне.

Таможенники начали отслеживать незадекларированные покупки

Федеральная таможенная служба с начала года начала оперативно получать сведения о дорогих покупках россиян. ФТС получает данные о дате и стоимости покупки благодаря обмену данными с иностранными коллегами и системе tax free.

Для владельцев оружия могут ввести опознавательные знаки

 
Нашивка владельца оружием

Госдуме предложат законопроект, согласно которому все владельцы оружия должны будут носить специальную одежду или опознавательные знаки. Они должны будут появиться у всех владельцев огнестрельного оружия — охотничьего, нарезного, травматического.

Минпромторг приравнял все виды электронных сигарет к обычным сигаретам

Минпромторг подготовил законопроект о запрете электронных сигарет в образовательных, культурных, медицинских и спортивных учреждениях, на транспорте, на детских площадках и в лифтах. Он предусматривает ограничения на рекламу и полный запрет на продажу никотиносодержащей продукции, а также систем доставки или нагрева табака или никотина с емкостями больше бытового объема, несовершеннолетним. Положения закона могут вступить в силу с 1 января 2019 года.

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