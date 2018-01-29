Топ новостей 29 января

Дайджест «Полит.ру» — подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня российским паралимпийцам разрешили участвовать в ОИ под нейтральным флагом, стали известны обладатели премии «Грэмми», а СМИ узнали о новых санкциях США против РФ в сфере оборонки.

Международный паралимпийский комитет разрешил российским спортсменам участвовать в Играх 2018 года в Южной Корее в нейтральном статусе. В сборной выступят от 30 до 35 паралимпийцев в пяти видах спорта: горные лыжи, биатлон, беговые лыжи, сноуборд и керлинг на инвалидных колясках.

Мне так хочется, чтобы наши паралимпийцы в этих трудных условиях всех победили, ибо издеваться над инвалидами - это уже край. — ŁØŁØ/ПЁСВЕНДСЕН (@Maxi_Sar) 29 января 2018 г.

Главную музыкальную награду «Грэмми» получил в этом году альбом Бруно Марса 24K Magic. Он также признан лучшей записью года. Композиция Thatʼs What I Like с этой пластинки была признана песней года. Марс получил «Грэмми» за лучшее R&B-исполнение, лучшую R&B-песню, лучший R&B-альбом и за лучшее сведение.

Военнослужащие НАТО во время тренировок / flickr.com

Фитнес-приложение Strava опубликовало прошлой осенью карту, на которой показано пройденное миллионами пользователей расстояние, полученное с помощью спутников. В зоне боевых действий в Афганистане и Сирии обнаружили необычно высокую активность «спортсменов», что позволило рассекретить военные базы. Пользователи отметили, что довольно заметны российские и турецкие базы в Сирии, но американские военные наиболее активны. Пентагон уже пообещал ввести для своих военных усиленные меры безопасности.Кремль заявил, что находится в курсе этой ситуации и будет принимать меры.

It gets better, someone even created a Strava run segment in the UK nuclear weapons military base (HMNB Clyde) called "You shouldn't be using Strava here", but it was clearly ignored by employees. pic.twitter.com/RCzktTefpS — Mustafa Al-Bassam (@musalbas) 29 января 2018 г.

Дмитрий Песков назвал готовящийся для Конгресса США «кремлевский доклад» очевидной попыткой повлиять на президентские выборы. «Мы действительно считаем, что это прямая и очевидная попытка приурочить какие-то действия к выборам так, чтобы оказать на них влияние. Мы не согласны с этим и убеждены, что никакого влияния не будет», — заявил он.

Сегодня большой день для наших бизнесменов-патриотов. Появится санкционный список США. Прижмут тех, кто «близок к российской власти». За последние месяцы Вашингтон стал русским городом, наши отвезли местным лоббистам до 1млрд долл, чтоб под санкции не попасть. Болеем за наших! — Сергей Корнеевский (@SKorneevsky) 29 января 2018 г.

Китайский интернет- пользователь

58% респондентов в ходе опроса ВЦИОМ одобрили создание отдельного интернета для стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), чтобы пресечь западную пропаганду и обеспечить высокую безопасность персональных данных. Против создания такого интернета выступили 29% участников опроса. В Москве и Санкт-Петербурге против этой идеи высказались 39% опрошенных, в сельской местности поддержали отделение от всемирной Сети 61% респондентов.

ВЦИОМ: «Почти 60% россиян одобрили создание отдельного для стран БРИКС интернета» Формулировка не вполне корректна. Целесообразно создание мощных прямых каналов между странами БРИКС и надежной независимой инфраструктуры интернет-адресации https://t.co/HLEF0HIQI1 — Николай Никифоров (@nnikiforov) 29 января 2018 г.

Независимый интернет в рамках БРИКС pic.twitter.com/9G5bHltK2O — Ambull (@bullbull2016) 29 января 2018 г.

В США могут ввести санкции за «существенные» сделки с предприятиями российского оборонного сектора против компаний, которые после 2 августа ведут дела с каким-либо из 39 российских предприятий, внесенных в список Госдепа. За покупку оружия в РФ могут быть наказаны не только зарубежные, но и российские компании.

Мама и дочь / pixabay.com

По данным Росстата, в 2017 году рождаемость снизилась на 10,7%, оказавшись минимальной за последние 10 лет. В прошлом году в стране родились 1,69 млн человек, что на 203 тысячи меньше, чем в 2016 году. Смертность же снизилась на 3,4% по сравнению с 2016 годом — до 1,82 млн человек. Спад рождаемости затронул все регионы страны, минимальным он оказался в Чечне.

Грудинин придет - рождаемость принесет? А? — Palpalych (@Palpalych_13) 29 января 2018 г.

Федеральная таможенная служба с начала года начала оперативно получать сведения о дорогих покупках россиян. ФТС получает данные о дате и стоимости покупки благодаря обмену данными с иностранными коллегами и системе tax free.

Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй https://t.co/HuIlVTA77Y — недруги за бугром (@Lndcalling) 29 января 2018 г.

Нашивка владельца оружием

Госдуме предложат законопроект, согласно которому все владельцы оружия должны будут носить специальную одежду или опознавательные знаки. Они должны будут появиться у всех владельцев огнестрельного оружия — охотничьего, нарезного, травматического.

Депутаты хотят обязать владельцев огнестрельного оружия носить специальные жилеты или опознавательные знаки #мытаквидим pic.twitter.com/p36EXmKSnl — НТВ (@ntvru) 29 января 2018 г.

Минпромторг подготовил законопроект о запрете электронных сигарет в образовательных, культурных, медицинских и спортивных учреждениях, на транспорте, на детских площадках и в лифтах. Он предусматривает ограничения на рекламу и полный запрет на продажу никотиносодержащей продукции, а также систем доставки или нагрева табака или никотина с емкостями больше бытового объема, несовершеннолетним. Положения закона могут вступить в силу с 1 января 2019 года.