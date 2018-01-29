Уже в ближайшее время американское правительство представит Конгрессу два доклада по России, предусмотренных законом «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA). В первом документе должно рассказываться о должностных лицах и бизнесменах, близких к президенту Владимиру Путину, и «полугосударственных компаниях», имеющих тесные связи с властями, во втором докладе речь будет идти о целесообразности расширения экономических санкций в отношении России.

Закон CAATSA был подписан 2 августа и давал администрации Дональда Трампа 120 дней на подготовку докладов — срок истекает 29 января. Даже если чиновники не уложатся в срок, вряд ли они опоздают более, чем на несколько дней.

Дональд Трамп Official White House Photo by Joyce N. Boghosian

Доклады готовит Министерство финансов США, но к работе также привлекаются Госдеп и спецслужбы. Предполагается, что доклады будут опубликованы не полностью — в них будут засекреченные приложения или фрагменты.

Вся проблема с этими докладами в том, что закон CAATSA — первый пример того, что санкционная политика оказалась в руках у Конгресса, американского парламента, а не президента и его администрации, то есть правительства страны. Если ранее санкции вводились решением Минфина США и могли быть, потенциально, также легко отменены, то теперь необходимо будет согласование Конгресса. Когда закон принимался, конгрессмены утверждали, что это ответ на вмешательство российских спецслужб в американские президентские выборы, а также действия Москвы на Украине и в Сирии.

Дональд Трамп критиковал CAATSA, потому что он сокращает его полномочия в вопросе внешней политики, но вето на документ накладывать не стал — во-первых из-за того, что в Конгрессе за него голосовали представители обеих партий, а значит президентское вето было бы легко преодолено, во-вторых из-за того, что сам Трамп обвиняется в связях с Россией.

Отметим, что 29 января — не только день, когда могут быть опубликованы доклады о приближенных к Владимиру Путину бизнесменах, сегодня вводятся новые санкции против российского ВПК. Уже 29 января в соответствии с CAATSA правительство США может наложить первые санкции на компании, которые после 2 августа заключали договоры с кем-либо из списка, составленного Госдепом. В этот перечень, помимо прочего, входят 39 российских оборонных предприятий и разведывательных структур. Почти половину позиций в списке занимают «Ростех» и его «дочки», в том числе «Рособоронэкспорт» — государственный монополист по экспорту и импорту вооружений. В списке также ФСБ, СВР и Главное управление Генштаба.

Встреча Владимира Путина с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым kremlin.ru

Под санкции рискуют попасть не только иностранные, но и российские компании, которые так или иначе сотрудничают с оборонным сектором, — они могут быть включены в санкционный список за «существенные» операции с организациями из списка Госдепа.

Так, например, в самом начале января первый заместитель председателя совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы», что финансовая организация уведомила предприятия российского оборонного комплекса об отказе их обслуживать из-за западных санкций. Почти сразу после этого вице-премьер Дмитрий Рогозин подтвердил, что «Альфа» даже не имеет права работать с предприятиями ВПК. Не исключено, впрочем, что даже это может не помочь крупнейшему частному банку страны спастись от санкций США.