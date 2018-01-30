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30 января 2018, 13:05
Госдеп Дмитрий Медведев Дмитрий Песков правительство Россия санкции США
Алексей Макаркин

«Кремлевский доклад» без особых последствий

Здание Конгресса
Здание Конгресса
Jacob Resor/flickr.com

Минфин США передал в Конгресс так называемый «кремлевский доклад», куда вошел список из 210 россиян, в отношении которых могут быть введены санкции. В список вошло все правительство РФ, представители администрации президента, главы крупных компаний.

В списке оказались также спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель администрации президента России Антон Вайно, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, советники президента России Герман Клименко и Сергей Глазьев

В него были включены и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, президент ВТБ Андрей Костин и президент Сбербанка Герман Греф, а также бизнесмены Роман Абрамович, Алишер Усманов, Сулейман Керимов, создатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, Вагит Алекперов, Леонид Михельсон, Михаил Фридман и другие. Как передает информационное агентство Bloomberg, в докладе также были названы Олег Дерипаска и Юрий Мильнер.  

На фигурантов списка пока не распространяются никакие санкционные ограничения, однако персональные санкции в их отношении могут быть введены, пояснил минфин США. Известно, что в целом Белый дом намерен расширять санкции. «Мы намерены двигаться дальше в вопросе санкционного законодательства», – заявил представитель администрации президента США Радж Шах в эфире телеканала CNN.

 
Радж Шах
PROUSAID U.S. Agency for Int

По оценке экспертов, даже если санкции в отношении этих лиц не введут, все же к ним и их окружению будет приковано большее внимание, нежели к остальным, и это может сказаться при заключении сделок. Не исключено, что членов списка будут воспринимать как «токсичных».

Первая реакция российских политиков на публикацию списка была достаточно резкой. В Совете Федерации журналистам, например, заявили, что включение в «кремлевский доклад» почти всего российского руководства говорит о фактическом разрыве отношений между США и Россией. 

«Формально у наших стран есть отношения, но включение в санкционный список практически всего руководства нашей страны говорит о том, что эти отношения фактически разрываются», – сказал информационному агентству РИА «Новости» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

В Кремле на появление документа откликнулись сдержанно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил лишь, что Москва проанализирует последствия этого события, пишет газета «Известия». В то же время, по его оценке, подготовка доклада является попыткой повлиять на выборы президента России, которые состоятся в марте 2018 года.

 
Дмитрий Песков
kremlin.ru

Поговорить с «Полит.ру» о значении происшедшего и перспективах отношений между странами в свете этого согласился Алексей Макаркин, ведущий эксперт Центра политических технологий. По его мнению, такого рода списки будут составляться ежегодно, однако это не означает разрыва в отношениях между Россией и США.

«Сейчас пройдет первая эмоция, и выяснится, что величина списка не так страшна. С одной стороны, список действительно большой; с другой – нет каких-то санкций в отношении тех, кто в него включен. Это просто список, взятый практически из телефонной книги и из списка Forbes.

Причем я бы отметил такой момент: один из фигурантов этого списка уже не работает в своей должности. Но, видимо, использовались какие-то старые, прошлогодние списки, и потому он там остался, а его преемник, в свою очередь, там отсутствует.

Думаю, это значит, что список будет составляться ежегодно. Видимо, он будет достаточно серьезно обновляться, потому что будут же кадровые перестановки. У нас же правительство уйдет в отставку – соответственно, если уволенные министры не станут помощниками президента, то их не будет в этом списке. Но тогда в нем появятся новые имена.

Не думаю, что для чиновников это очень опасно: все равно они будут продолжать свою деятельность в прежнем формате. Тиллерсон будет встречаться с Лавровым, пока тот остается министром; Новака будут приглашать на нефтяные саммиты. То есть в этом смысле ничего не изменится. И сам тот факт, что в список вообще включен министр иностранных дел России, с которым американцам все равно придется общаться, говорит о том, что это не такой суровый список, как список санкций.

 
Рекс Тиллерсон и Сергей Лавров
Ninian Reid/flickr.com

Вот предпринимателям будет сложнее, потому что их пребывание в списке может означать некий "звоночек" для людей, которые хотели бы выстраивать с ними отношения. Понятно, что при подготовке контрактов учитываются все возможные риски, включая политические. А вполне вероятно, что если появятся варианты того, с кем заключать контракт, с россиянином или индусом, например, то могут предпочесть россиянам индусов при прочих равных условиях.

Ведь включение в список может быть воспринято как угроза, пусть даже только потенциальная. И даже если угроза применения санкций к членам списка составляет 1%, это все равно уже угроза, которая рассматривается. 

Что касается российско-американских отношений и влияния на них этого списка, я думаю, что вряд ли они из-за этого как-то серьезно изменятся. Они и так уже очень плохи, и так уже видно, что позиция американского политического класса в отношении России консолидировано, и Трамп не может этого не учитывать. Отражением такой позиции и является этот доклад. 

Так что в докладе нет ничего особо неожиданного, и все равно у России и США есть какой-то ограниченный круг вопросов, по которым они будут разговаривать: Сирия там, Украина. Так что диалог, видимо, будет продолжаться, хотя и с огромным недоверием друг к другу и с весьма сомнительными шансами на какие-то реальные результаты. Но все же полного разрыва не произойдет.

Так что какой тут разрыв отношений между странами? Я его не вижу. Другое дело – что если бы был какой-то иной подход к этому списку (допустим, он был бы меньше или более символическим), то, возможно, отношения могли бы получить какой-т слабенький импульс. Но сейчас это тоже выглядит маловероятным.

 
Трещина
waldopepper/flickr.com

Хотя посмотрим. У России, думаю, есть желание как-то зафиксировать свои позиции по Сирии, по Украине – чтобы не находиться все время в подвешенном положении, положении крайней неопределенности. Но устроят ли американцев те варианты, которые устроят Россию, и наоборот, – это большой вопрос. Впрочем, все равно контакты будут продолжаться, и я не думаю, что случится глобальный разрыв», – сказал Алексей Макаркин. 

Добавим: на ряде сфер жизни появление доклада фактически не отразилось. В частности, как передает газета «Ведомости», судя по данным Московской биржи, курс рубля почти не отреагировал на сообщения об отсутствии дополнительных санкций США и публикацию списка.

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