Бюро высшего совета «Единой России» начинает формирование экспертного совета, который поможет партии в проведении ребрендинга. О необходимости его проведения после выборов президента ранее заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Одновременно единороссы будут обсуждать синхронизацию работы первичных отделений и избирательных участков на выборах президента.

Заседание бюро высшего совета ЕР закрыто для прессы, но о нем «Коммерсанту» рассказали два источника в партии. По информации собеседников издания, создание совета позволит привлечь к идеологической работе партии экспертов и политологов, а также политиков, которые до сих пор не входили в руководящие органы «Единой России». В его состав может войти не только член высшего совета, политолог Дмитрий Орлов, но и эксперты, которые раньше мало соприкасались с партийной работой, например председатель совета директоров околокремлевского ЭИСИ Андрей Шутов. Дмитрий Орлов подтвердил, что получил приглашение войти в новый партийный орган. Он считает, что совет позволит систематизировать работу партии с экспертным сообществом.

Андрей Анатольевич Турчак Wikimedia Commons

Решение о создании экспертного совета было принято еще в конце 2017 года, тогда это объяснялось уставными положениями: ведь высшему совету принадлежит функция разработки стратегии развития партии и ее идеологии. Впрочем, по информации «Коммерсанта», новому секретарю генсовета ЕР Андрею Турчаку эта идея нравилась еще раньше.

Также именно Турчак говорил о необходимости проведения после выборов президента ребрендинга партии: причем изменения, по его идее, должны коснуться как содержания политической работы, так и фирменного стиля. Турчак считает, что проекты модернизации партию власти необходимо обсуждать одновременно на разных площадках. Для создания единой концепции ребрендинга в структуре исполкома решено создать политическое управление, на должность его руководителя рассматривается глава аппарата секретаря генсовета, экс-проректор Псковского госуниверситета Роман Романов.

Заседание Бюро Высшего совета Партии er.ru

Помимо прочего, бюро высшего совета будет обсуждать закрепление связи между первичными отделениями партии и избирательными участками. Этот сетевой принцип уже был применен на выборах в Госдуму, однако «сеть нуждается в актуализации», пишет «Коммерсантъ». Синхронизация «первичек» и избирательных участков помогает партии контролировать активность единороссов — явку, участие в наблюдении, при этом часть «первичек» базируется на предприятиях и в организациях.

Напомним, глава ЕР Дмитрий Медведев на съезде заявил, что у партии 2,2 млн членов, около 900 тысяч сторонников и почти 90 тысяч первичных организаций. На президентских выборах 2012 года в стране было открыто 95 416 участков, в 2018 году их число вряд ли сильно изменится (если не брать в расчет Крым и Севастополь). Так что число первичных отделений ЕР и количество избирательных участков действительно почти точно совпадают.