«Коммерсантъ» в статье «Белоруссия продолжает экспертизничать» пишет, что Минск отказался ослабить торговые ограничения для партнеров по ЕАЭС.

«Пиратов снимают с эфира»: телеканалы запустили платформу для легального распространения сигнала в интернете.

«Серым смартфонам готовят черные списки»: устройства предлагают контролировать по IMEI.

«Ведомости» в материале «Счетная палата: контракты с иностранными консультантами угрожают безопасности» пишет, что чиновникам предложено ограничить закупки их услуг.

«Кто попадет в бюллетень на выборах президента»: кандидаты в президенты начали сдавать подписи.

«Электронные сигареты запретят не везде»: Минпромторг предложил приравнять их к обычным сигаретам, но отличия в регулировании есть.

РБК в статье «Демографический срыв» объясняет, почему рождаемость в России падает, несмотря на усилия правительства.

«Аналитиков лишили профилей»: суд запретил третьей стороне собирать сведения о пользователях сети «Вконтакте».

«Программу протестируют в послании»: Владимир Путин пойдет на выборы без обещаний «громких реформ».

«Известия»: «Игры с ограниченными возможностями». Российские паралимпийцы могут отказаться от участия в зимней Олимпиаде под нейтральным флагом.

«Долги потенциальных банкротов превысили 31 млрд рублей»: кредитным организациям к концу года придется списать безнадежных ссуд более чем на 60 млрд рублей.

«Безбилетников запретят высаживать на мороз»: разработанный Минтрансом документ уже направлен в правительство.

«Газета.ru» в материале «Броня крепка» пишет, что администрация США представила Конгрессу доклад о реализации антироссийских санкций в части оборонной промышленности.

«Грузите икру бочками»: на Первом канале начался сериал «Икра».

The Economist объясняет: «Почему турецкие войска снова в Сирии» (The Economist explains: Why Turkey’s troops are in Syria again). Турецкая кампания против курдских ополченцев может испортить отношения между Турцией и США.

Bloomberg: «Европа Трампу. Если хочешь торговую войну, ты ее получишь» (Europe to Trump: If You Want a Trade War, You’ll Get One). ЕС сделал президенту США Дональду Трампу новое предупреждение по поводу потенциальных сокращений импорта европейских продуктов в США.

The Wall Street Journal: «Трамп любит споры, а конфликты не очень» (Trump Likes Controversy, Conflict Less So). Советы конгрессменам, которые еще не поняли, как следует работать с президентом США Дональдом Трампом.

The Guaedian: «VW обвинили в том, что он испытывал выхлопные газы дизельного двигателя на людях и обезьянах» (VW condemned for testing diesel fumes on humans and monkeys). Эксперименты состояли в том, что обезьянам и людям давали вдыхать выхлопные газы, иногда в течение нескольких часов.

CNBC: «Акции Apple дешевеют из-за страхов перед сокращающимся спросом на iPhone X» (Apple shares are falling on fears of plunging iPhone X demand). Apple сокращает производство устройств iPhone X из-за того что спрос на эти модели оказался ниже, чем ожидалось.

BBC: «Турецкие удары "повредили древний храм» (Turkish strikes 'damage ancient temple'). В ходе операции против сирийских курдов турки повредили храм Айн-Дара.