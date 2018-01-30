«Кремлевский доклад» Минфина США был опубликован точно в срок, 29 января. В нем перечислены 210 человек, это все федеральные министры, члены Совета безопасности, руководители Администрации президента, главы многих госкомпаний и, наконец, вся верхушка списка Forbes — иными словами, критерии отбора были, по большей части, формальными.

Возникающие вопросы, например, почему к составлению документа подошли именно с такой позиции и что с ним будут делать дальше, стоит задавать в Вашингтоне. А вот в Москве будет интереснее всего наблюдать за поведением тех, чьи имена попали в доклад. Пока что против многих из них санкции не введены — будут ли они стараться сохранять status quo?