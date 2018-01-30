«Кремлевский доклад» произвел двойственное впечатление: с одной стороны, в нем перечислены имена по чисто формальным признакам (то есть в него попали люди или «по должности», или по положению в списке Forbes), с другой стороны, документ все-таки появился в публичном доступе. На этом фоне крайне важно отследить, как на происходящее реагируют различные институты.

Первый «сигнал» дало рейтинговое агентство Moody’s. И сигнал, что радует, позитивный для российской экономики.

Moody`s повысило рейтинги 19 российских компаний до инвестиционного уровня Baa3. При этом 13 компаниям присвоен «позитивный» прогноз по рейтингам, еще 6 — «стабильный».

«Позитивный» рейтинг получили в том числе «Алроса», «Газпром», «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ, ММК, НЛМК, НОВАТЭК, РЖД и «Северсталь». «Стабильный» прогноз присвоен таким компаниям, как «Интер РАО», СИБУР и «Фосагро».

Модернизированный электропоезд РЖД «Ласточка» /АГН "Москва" / фото: Киселев Сергей

Накануне Moody`s уже повысило прогноз по рейтингам девяти компаний, которые работают в российском финансовом секторе. Со «стабильного» на «позитивный» изменились прогнозы в том числе для Сбербанка, ВТБ, Внешэкономбанка (ВЭБ), Росэксимбанка, АИЖК, Россельхозбанка, Газпромбанка.

При этом старший вице-президент международного рейтингового агентства Moody’s Кристин Линдоу в интервью Reuters заявила, что суверенный кредитный рейтинг России может быть повышен уже до конца этого года. «Согласно нашему анализу, экономика и государственные финансы в хорошем состоянии и могут справиться с новыми санкциями», — сказала Линдоу. Решение о повышении рейтинга России может быть принято не позднее, чем в ближайшие 12–18 месяцев.

Правда, Линдоу сделала свое заявление 29 января, за несколько часов до того как в США была опубликована часть «кремлевского доклада».

Прогноз суверенного рейтинга России Moody’s улучшило со «стабильного» на «позитивный» в конце минувшей недели. Пока что рейтинг был подтвержден на уровне Вa1, что по шкале агентства является неинвестиционным (его еще называют «мусорным» уровнем). Свое решение агентство объяснило тем, что макроэкономика России хорошо справилась с шоковыми ценами на нефть и с санкциями.

А.Шохин, М.Топилин, В.Путин, М.Шмаков на церемонии подписания соглашения / kremlin.ru

Немаловажно, что Moody’s принимает такие решения не после президентских выборов, а за полтора месяца до них — это значит, что никаких потрясений после голосования не ожидается. «Мы пытались дать сигнал, что мы считаем, что экономика устойчива к новым санкциям. И мы также не посчитали необходимым ждать с присвоением позитивного прогноза до президентских выборов», — отметила Линдоу.

Отметим, что кредитный рейтинг России находится на неивестиционном уровне не только оценивается как неинвестиционный не только Moody`s, но и другим крупнейшим рейтинговым агентством Standard&Poor`s (BB+). На грани «мусорного» кредитный рейтинг России оценивает агентство Fitch (BBB-). Все три агентства дают прогноз по изменению рейтинга как «позитивный».