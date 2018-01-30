Санкции, Донбасс и VIP-хаос

Судя по материалу и исходя из целевой аудитории издания — в первую очередь бизнес-элиты, — главным камнем преткновения в американо-российских отношениях является не Крым, а Донбасс, и пока его проблема не будет решена, о восстановлении инвестиционного климата говорить бессмысленно.

Г-н Рапоза говорит об этом прямым текстом. «Как только война закончится, Россия снова станет чрезвычайно привлекательной для инвесторов. Как и Украина. Но до тех пор тяжелый туман кровавого конфликта будет нависать над Россией», — цитирует перевод статьи « ИноСМИ ».

Интересно наблюдение автора о том, что «Россия и Украина ничем не отличаются от Запада, поскольку богатые бизнесмены, одержимые идеями политического характера, историей или религией, выполняют прихоти Государства — часто самостоятельно, а иногда вступая в сговор с правительствами».

Смысл антироссийских санкций, по мнению Рапозы, сводится к «наказаниям за спонсирование войны», которые «лишат сепаратистов финансовой поддержки» и послужат «сдерживающим фактором для многих авантюристов, желающих заработать легкие деньги на хаосе в Донбассе».

Донбасс описан как подконтрольный Москве район, формальные власти которого являются лишь «псевдоправительством», а «решительно поддерживают Россию и аннексию» только треть населения Донецкой и Луганской областей, утверждает автор публикации, опираясь на мнение старшего научного сотрудника Института евро-атлантического сотрудничества в Киеве Андреаса Умланда.

«В этом районе царит хаос. Из-за него ссорятся богатые бизнесмены, а также Киев с Кремлем. Те, кто хочет добиться снятия санкций, чтобы получить доступ к своим деньгам в США, или чтобы восстановить бизнес в Донбассе, винят тех, кто в финансовом или политическом смысле заинтересован в продолжении конфликта», — говорится в материале.

В случае с востоком Украины политическую ситуацию контролирует «VIP-секция», где «в первом ряду партера сидит президент РФ Владимир Путин в окружении своих ближайших соратников, многие из которых уже попали в санкционный список министерства финансов США», а в третьем ряду угнездились «военные спекулянты»: «предприимчивые миллионеры» и «антизападные интеллектуалы».

Это, пожалуй, главная в свете санкционного ажиотажа мысль статьи: Forbes решил напомнить бизнес-элитам в Вашингтоне, что Донбасс держится благодаря не столько поддержке Москвы, сколько частным финансовым вливаниям, существование и значение которых признал и президент РФ Владимир Путин.

Источники этой материальной помощи в тексте названы «патриотами» (именно в кавычках), с уточнением о том, что это «зачастую русские ультранационалисты», некоторые — русские или этнические русские, живущие на Украине.

«Подавляющее большинство из них заработали свои состояния в сфере финансов. Некоторые из них — в тяжелой промышленности или сфере сырья», — говорится в статье, которая по сути является намеком на то, что названные автором «спонсоры Донбасса» являются лишь верхушкой айсберга, тогда как на самом деле в сохранении нестабильной ситуации на востоке Украины финансово заинтересованы куда более крупные и влиятельные фигуры (и, разумеется, намного больше сравнительно «мелких» бизнесменов, а также «подрабатывающих» таким образом политиков).

В качестве примера — и одного из ключевых спонсоров ДНР — Кеннет Рапоза со ссылкой на «аналитические центры Вашингтона» приводит российского угольного магната Руслана Ростовцева, реэкспортирующего уголь из Донбасса и недавно награжденного МИДом самопровозглашенной Донецкой народной республики за «действия, улучшающие ее имидж за границей».

Цитируя российскую и украинскую прессу, Forbes называет Ростовцева «типичным предпринимателем родом из СССР», который работал в правительствах Москвы и Сочи, а также «во многих сферах от строительства до продажи сырья», являлся председателем холдинга «УК Талдинская» и «получал прибыль от швейцарской компании Kaproben Handels, которая, по слухам, связана с контрабандой угля из Донбасса».

Украинские СМИ со ссылкой на собственные источники пишут, что Ростовцев якобы финансирует выплату пенсий донецким шахтерам и еще ряд социальных программ, а его европейские (в частности, кипрские и швейцарские) активы «используются в качестве средства для представления Донецкой республики в Европе».

Руслан Ростовцев и сегодня близок к региональной элите в России, используя возможности контролируемых им предприятий.

Губернатор Аман Тулеев и председатель совета директоров ООО «УК Талдинская» Руслан Ростовцев / kemoblast.ru

К числу «военных спекулянтов» в третьем ряду управляющей Донбассом «VIP-секции» Forbes отнес миллионера Константина Малофеева, которого называет представителем путинского «патриотического класса» и (со ссылкой на украинского активиста Дмитрия Филимонова) рьяным сторонником проекта «Новороссия». Но «прежде всего он богатый бизнесмен» и «один из бенефициаров» войны на востоке Украины, отмечает издание. Принадлежащий Малофееву фонд Forbes называет одним из главных спонсоров и помощников самопровозглашенных республик, объясняя этим введение персональных санкций против миллионера.

Сам бизнесмен в интервью не менее авторитетному деловому изданию Financial Times заявил, что начал работать с Донбассом, руководствуясь своими православными ценностями и убеждениями, в соответствии с которыми надо оказывать помощь пострадавшим от боевых действий.

Константин Малофеев / blogs-images.forbes.com

Еще один названный в статье Forbes «спонсор Донбасса» — это медиамагнат Александр Тимофеев, которому украинские СМИ приписывают состояние в 17 млн долларов, полученное якобы путем захвата «деловых предприятий» после начала войны, «национализации» шахты им. Киселева в Торезе и получении контроля над региональным энергетическим рынком. «Люди так сильно ненавидят этого человека, что дважды ходили слухи о его смерти», — делится со своими читателями Кеннет Рапоза.

При этом, подчеркивает автор статьи, у Тимофеева «нет никаких личных связей с российским правительством» — то есть в своих действиях на востоке Украины он руководствуется финансовыми соображениями.