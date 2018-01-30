Игорь Сечин: менеджер – именно так я бы определил свое место

Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин дал интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), ответив на вопросы о ее работе и своей деятельности на посту руководителя.

Отдельное внимание журналист FAZ уделил вопросу о том, кем себя видит глава нефтяной компании — политиком или менеджером. Игорь Сечин признал, что этот вопрос для него непростой. «Мне кажется, что я прожил уже несколько жизней, совершенно разных. Поэтому сказать однозначно непросто», — пояснил он.

Однако в итоге глава «Роснефти» пришел к выводу, что «правильное определение – менеджер». «Хорошее слово. Мне кажется, я бы определил свое место – менеджер», — подытожил он. Frankfurter Allgemeine Zeitung отмечает, что такая позиция выглядит скромно для руководителя компании, которая работает во многих странах мира, включает 280 тысяч сотрудников и обеспечивает своей прибылью важный для Москвы источник финансирования.

Тем не менее — невзирая на последний пункт — Сечин не считает нефтяной бизнес политическим. Он, по словам главы компании, является конкурентным, и в работе «Роснефти» «нет никакой политики, абсолютно», а главной составляющей являются контрактные обязательства.

Игорь Сечин выразил в интервью гордость своими достижениями на посту руководителя «Роснефти» — хотя в формулировках был довольно сдержан: «Нам кое-что удается, это правда. Когда мы начали заниматься компанией 18 лет назад, она добывала 4 млн тонн нефти. Сегодня она добывает в жидком эквиваленте 281 млн тонн. Это неплохой результат».

Разумеется, корреспондент Frankfurter Allgemeine Zeitung не мог не спросить его о судебном процессе против экс-главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева, на который Сечина приглашали явиться в качестве свидетеля для дачи показаний. Объясняя, почему так и не появился в зале суда, глава «Роснефти» отметил, что «тут, собственно, и комментировать нечего». Он напомнил, что дал все необходимые официальные показания, которые «были абсолютно достаточными, и суд вынес свое решение», — а значит, личного присутствия и не требовалось. Тем более, как признался Сечин, к концу года его рабочий график был особенно напряженным. «Я примерно скажу – в год только на самолете я летаю больше 600 часов, и еще 300 – в вертолетах. Компания является глобальным игроком на различных рынках и требует контроля, даже на уровне топ-менеджмента», — пояснил глава «Роснефти».

Ситуацию с судом по делу Улюкаева он считает исчерпанной. «Что вас больше тревожит? То, что Улюкаев совершил преступление, или то, что у меня не было возможности прийти в суд? Преступление совершил не я, а Улюкаев, какие тут быть вопросы?.. Улюкаев, будучи министром федерального правительства, требовал незаконное вознаграждение за свою обычную работу. Он требовал вознаграждение, он сам за ним приехал, сам взял деньги, погрузил в машину и уехал», — прокомментировал Игорь Сечин суть дела.

Недавнее снижение стоимости «Роснефти», по словам ее руководителя, объясняется преимущественно политическими решениями, в частности, вводом санкций, — а это «абсолютно не экономический фактор, который воздействовал на капитализацию». Глава компании напомнил, что, исходя из качества и объема ее ресурсной базы по сравнению с другими публичными мировыми игроками нефтяного сектора «Роснефть» является безусловным лидером. «Мы считаем, что объективная оценка составляет примерно 130 млрд долларов… Себестоимость нашей добычи – тоже очень конкурентная, тратим около 3 долларов для добычи одного барреля нефти», — уточнил Игорь Сечин.

По его словам, «Роснефть» активно использует возможности для развития на новых для себя рынках — например, сотрудничество с новыми инвесторами на территории Китая. «В их адрес начиная с этого года мы будем поставлять дополнительные 10 миллионов тонн нефти», — анонсировал глава компании, уточнив, что этот объем составляет четверть от предыдущих поставок, а это «неплохо» для «Роснефти». Высокий потенциал китайского рынка Сечин усматривает в росте потребления.

Немаловажную роль в работе российской нефтяной компании играет и сотрудничество с Венесуэлой. Корреспондент Frankfurter Allgemeine Zeitung напомнил о кредите на 6 млрд долларов, который венесуэльская национальная компания PDVSA получила от «Роснефти» в прошлом году, и спросил о шансах на возврат этих денег. «Во-первых, это не 6 миллиардов, а меньше. А во-вторых, это не просто займ, а авансирование поставочных контрактов. Мы не видим здесь никаких рисков», — заверил Игорь Сечин, добавив, что «это только бизнес — и очень хороший, прибыльный бизнес».

Параллельно, напомнил он, «Роснефть» продолжает развивать европейский сегмент своей доли рынка. «В Европу мы стали поставлять значительно больше, 168 миллионов тонн в год. Мы верим в европейский рынок и будем стремиться удержать в нем свою долю», — заявил глава «Роснефти».

По его словам, нефтеперерабатывающий завод в Шведте, контрольный пакет акций которого был приобретен российской нефтяной компанией, представляет собой пример того, как «инфраструктура позволяет эффективно поставлять нефть с месторождений в Западной Сибири в центр Европы, обеспечить здесь эффективную переработку, приблизиться к рынку потребления». Этот НПЗ Сечин назвал одним из самых успешных проектов «Роснефти» в Европе.

Напомним, что на прошлой неделе состоялся визит нового Председателя Совета директоров «Роснефти» Герхарда Шредера и Игоря Сечина на НПЗ Шведт. Визит, безусловно, оказал определенное влияние на настроения восточных немцев, о чем говорится во вчерашней статье Der Spiegel.

И неудивительно, что вчера главы восточногерманских федеральных земель недавно выступили за отмену антироссийских санкций. «Мы совершенно четко за отмену санкций», — цитирует газета Berliner Morgenpost слова премьер-министра федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэлы Швезиг по итогам состоявшейся в Берлине встречи лидеров восточных земель ФРГ.

Швезиг отметила неэффективность введенных в отношении РФ ограничительных мер и их негативное влияние на многие сельскохозяйственные предприятия и пищевую промышленность восточногерманских земель. Присутствовавший на встрече премьер-министр Саксонии Анхальта Райнер Хазелоф добавил, что восточная часть Германии более подвержена отрицательному эффекту антироссийских санкций, чем западная, и призвал будущее правительство ФРГ обсудить вопрос об их отмене.