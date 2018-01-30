Сибирский федеральный округ может стать территорией, где выборы пройдут без применения административного ресурса. Такого мнения придерживается политолог Илья Гращенков, руководитель Центра развития региональной политики. Свою позицию он изложил в подготовленном для «Полит.ру» материале.

Эксперт подчеркнул, что Новосибирск и Иркутскую область возглавляют коммунисты Анатолий Локоть и Сергей Левченко. По его оценке, это значит, что привычный ресурс «партии власти» нейтрализуется аналогичным ресурсом КПРФ. Таким образом, пояснил политолог, «Сибирь становится «идеальной мерой»: полученные в этом регионе результаты выборов президента можно считать наиболее близкими к реальному положению дел».

Илья Гращенков

«Электоральные практики президентских выборов в СФО в новейшей истории России, как правило, исходили из абсолютного доминирования одной партии – партии власти – во всех областях. Это предопределяло контуры избирательной кампании и возможные риски – в первую очередь, применения административного ресурса. В известной степени данный фактор влиял на явку и легитимность выборов в условиях монополии одной партии.

Разрушение монополии исполнительной власти «Единой России» в Сибири началось победой представителя КПРФ Анатолия Локтя на выборах мэра Новосибирска в 2014 году и продолжилось конкурентной победой его однопартийца Сергея Левченко на губернаторских выборах в Иркутской области в 2015 году. Благодаря чему возникла уникальная для современной российской политической географии ситуация конкурентной политической среды, в которой Сибирь живет вот уже два года.

За это время состоялись федеральные выборы в Государственную Думу; теперь наступает очередь президентских. Вопрос о них экспертное сообщество обсудило на круглом столе «Президентские выборы-2018. Сибирские акценты», который прошел накануне в Новосибирске.

В силу того приоритетного электорального значения в сознании граждан, которое имеет президентское голосование, роль конкурентной среды для данного голосования увеличивается. Поэтому уже сейчас, накануне визитов двух главных кандидатов на пост президента РФ в Новосибирск, можно прогнозировать: легитимность волеизъявления и уровень явки 18 марта в Новосибирске, Иркутской области, а значит, и в целом по СФО, будет выше, чем в 2012 году.

Плакаты посвященные выборам 2018 года / АГН "Москва" / фото: Кардашов Антон

Чем может удивить Сибирь? Прежде всего, не слишком высокой явкой. Без админресурса явка в Новосибирске прогнозируется на уровне 55%, в Иркутской области – на уровне 57-58%. Что несколько отличается от установочных прогнозов – явки в 70%. Но в Новосибирске администрация не намерена «нагонять» явку искусственно, полагаясь лишь на давнюю традицию сибиряков самим избирать свою власть. «У нас никогда не было крепостного права, поэтому жители Сибири привыкли мыслить свободно, – говорит мэр Новосибирская Анатолий Локоть, – у нас всегда была высокая явка в целом по стране. Но искусственно ее завышать – какой в этом смысл?».

Интересно, что по данным ВЦИОМ в СФО лидирует кандидат Владимир Путин, набирая рейтинг в 83,5%. Это почти максимальный результат Путина – выше только в СКФО. А вот коммунист Павел Грудинин набирает в Сибири лишь 4,5% – почти последнее место по стране (для сравнения, в ДвФО у него почти 17%). И что самое неожиданное, наилучшие позиции в СФО у Ксении Собчак – 2,5% (тогда как в целом по стране и другим округам на уровне 0,5-1%).

Павел Грудинин / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

Таким образом, складывается определенная интрига. Во-первых, будут ли «независимые» сибирские регионы отличаться по результатам выборов – уровню явки, результату голосования за кандидатов – и насколько эти данные будут разниться с показателями в целом по стране? Во-вторых, возможен ли рост рейтинга Павла Грудинина и Ксении Собчак в ходе нарастания интенсивности кампании? Ведь в начале февраля и Путин и Грудинин должны посетить Новосибирск, и как это отразится на их рейтингах – вопрос открытый. В-третьих, очень важная повестка, с которой будут выступать кандидаты. Опросы также показывают, что сибиряков интересует не внешняя политика, а внутренняя. Например, такие вопросы, как строительство метро в Новосибирске.

Хороший пример «перехвата» повестки у действующих властей показал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, выступив с предложением о наделении городов-миллионников особым статусом, особенно в части сохранения бюджета. Сегодня город отдает 87% в бюджет РФ, при этом оставшихся средств не хватает на важные социальные проекты. Глава Иркутской области Сергей Левченко предлагает вернуть прямые выборы мэров – в целом по стране. Сити-менеджеры доказали свою неэффективность, а назначение глав городов губернаторами не дает градоначальникам возможности проявить инициативу.

Анатолий Локоть / kprf.ru

Сибирь сохраняет некоторую интригу на президентских выборах как территория «свободного голосования». Кроме того, уже осенью ряду регионов предстоит выбирать своих глав – Красноярскому краю, Новосибирской области и Хакассии. В Иркутской области и Бурятии будут выбирать региональные парламенты. Поэтому от результатов президентской кампании, от подходов к ней, от конкуренции реальных повесток будут зависеть итоги осенних выборов.

Поможет ли рейтинг Путина «молодому технократу» врио Новосибирской области Андрею Травникову? Сумеет ли опытный политик врио Красноярского края Александр Усс обеспечить победу «основного кандидата» в президенты и сохранить собственный рейтинг? Сможет ли глава КПРФ в Бурятии Вячеслав Мархаев взять реванш и одержать победу на выборах в Хурал? Все эти сибирские политические тренды заложены в результатах текущей кампании, интрига которой до сих пор сохраняется», – считает Илья Гращенков.