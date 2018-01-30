Топ новостей 30 января

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в США обнародовали «кремлевский список» россиян и компаний, которым грозит введение санкций, Владимир Путин встретился со своими доверенными лицами в рамках предвыборной кампании, Евросоюз отказался ужесточать антироссийские санкции.

Дмитрий Песков / kremlin.ru

В так называемом «кремлевском докладе», который министерство финансов США передало американскому конгрессу фигурируют 210 человек, в отношении которых предлагается ввести персональные санкции. В частности, в докладе американского минфина фигурируют премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник президента России Владислав Сурков, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, бизнесмены Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, а также основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.

Написал письмо в Госдеп США с просьбой включить себя в список российских миллиардеров- тоже хочу почувствовать себя патриотом Родины...А так чота никак... — деревня Счастливое (@willi_rusland) 30 января 2018 г.

В составленный министерством финансов США «кремлевский список» лиц и компаний, которым грозит введение санкций, вошли российские компании с доходом за 2016 год свыше 2 млрд рублей и с госучастием не менее 25%.

На встрече с доверенными лицами президент РФ Владимир Путин пошутил, что обижен на минфин США из-за того, что не включен в «кремлевский список». Однако назвал появление перечня недружественным шагом.

Какие спартанцы, такие и легендарные подвиги! Но Владимир Путин все равно доволен своей свитой, отмеченной аж в самом "Кремлевском докладе".

Карикатурист @Sergey_Elkin держит руку на пульсе мировой политики: https://t.co/n7u0C1tLa5 pic.twitter.com/qO52Pz0wLw — DW (на русском) (@dw_russian) 30 января 2018 г.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что отсутствие российских официальных лиц в опубликованном в США во вторник так называемом «кремлевском списке» можно считать поводом для увольнения. Сам глава российского правительства в этот список включен.

В.Путин встретился с доверенными лицами / rt.com

Президент РФ Владимир Путин, участвующий в выборах главы государства 2018 года как самовыдвиженец, 30 января встретился в Гостином дворе в Москве со своими доверенными лицами. В список доверенных лиц Владимира Путина входили 413 человек, 30 января Центризбирком зарегистрировал еще 62 доверенных лица. Среди них — известные деятели культуры, спортсмены, государственные деятели.

Глава бельгийского правительства Шарль Мишель по итогам переговоров с российским коллегой Дмитрием Медведевым заявил, что Европейский союз принял решение не поддерживать очередное усиление санкций, введенных США против РФ. Премьер-министр Бельгии подчеркнул, что санкции не являются самоцелью.

Кадр из фильма "Смерть Сталина" / YouTube.com

Министр культуры России Владимир Мединский сообщил, что на странице фильма «Смерть Сталина» на киноресурсе IMDb обнаружил, что фильм снимался на Украине. Он назвал этот факт символичным, не уточнив, что именно навело его на эту мысль. 23 января у британской комедии было отозвано прокатное удостоверение на основании обнаруженных признаков экстремизма – унижение достоинства российского и советского человека.

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) и экс-директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что президент РФ Владимир Путин знал о системе употребления допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи.

Работа за компьютером / АГН "Москва"

Глава ЦРУ Майкл Помпео заявил, что Россия может вмешаться в проведение промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре 2018 года. Он также выразил мнение, что российское влияние не будет значительным и ему будут успешно сопротивляться.

Зимние лыжные трассы в Южной Корее / YouTube.com

«Первый канал», «Россия 1» и «Матч ТВ» договорились о распределении трансляций Олимпиады 2018 года. «Матч ТВ» покажет открытие Олимпийских игр. «Россия 1» покажет хоккейный матч между Россией и США 17 февраля и первую гонку по биатлону, подтвердил гендиректор этого телеканала Антон Златопольский. Закрытие Олимпиады 25 февраля, где россияне получат возможность пройти под российским флагом, а также финальный матч по хоккею покажет «Первый канал», сообщили два источника на телеканалах.