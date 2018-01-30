Официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас в понедельник заявил, что ЕС готов противостоять американским попыткам ограничить его экспорт. Некоторые СМИ в связи с этим начали обсуждать вероятность торговой войны между ЕС и США.

Началось с того, объясняет Bloomberg, что Трамп дал интервью британскому каналу ITV и, в частности, пожурил британское руководство за слишком деликатное обращение с ЕС в процессе переговоров об отсоединении. Если бы он был британским премьер-министром, то разговаривал бы с Брюсселем значительно жестче. После этого Трамп рассказал, что и у него самого есть к ЕС претензии — в первую очередь торговые. Нынешняя система торгового партнерства между ЕС и США, объяснил в том интервью Трамп, устроена нечестно: многие правила в ней выгодны только ЕС, но совершенно невыгодны США.

Дональд Трамп и Тереза Мэй Number 10/flickr.com

Еще одна предпосылка имела место на прошлой неделе. Администрация Трампа ввела новые пошлины на импорт солнечных батарей и стиральных машин. Кроме того, Вашингтон продолжает угрожать сократить импорт стали и алюминия. ЕС, в свою очередь, с самого начала стал выступать в качестве одного из главных оппонентов американского протекционизма. Пока руководство США обсуждало и иногда даже вводило торговые ограничения, ЕС заключал сделки о свободной торговле. Он уже заключил соглашения с Канадой и Японией, а также стремится к торговому партнерству с южноамериканскими странами, Австралией и новой Зеландией. Это сопровождается риторикой мирового лидерства: раз США от этой роли отказываются, возглавить глобальную торговлю придется ЕС.

Guardian пишет, что в интервью с ITV Трамп, среди прочего, оговорил, что, будучи бизнесменом, он испытывал трудности из-за действующих правил, определяющих торговые отношения между ЕС и США. Например, он столкнулся с проблемой организации курсов по гольфу. Говоря обобщенно, проблема состоит в том, что американским бизнесам трудно продавать свои товары и услуги в ЕС. А европейским бизнесам, наоборот, легко продавать свою продукцию в США, потому что для них либо действуют очень низкие пошлины, либо вообще нет пошлин. Это одна из причин, по которым Трамп приветствует отделение от ЕС Британии.

Хотя это просто риторика, комментирует автор, некоторые наблюдатели усматривают в ней признаки приближения торгового конфликта, разговоры о возможности которого ведутся уже некоторое время. Прошлым летом еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальстрём отмечала, что торговая война между США и ЕС скверно скажется на торговой системе всего мира. В январе Еврокомиссия также рассматривала вопрос о том, каковы могут быть последствия, если США введут ограничения на импорт стали, и пришла к выводу, что от этого могут пострадать многие производители во многих странах.

Сесилия Мальмстрём Baltic Development Forum/flickr.com

Ранее Forbes писал о том, как США представляли свою торговую политику на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Страхи перед торговыми войнами, говорили американские представители, несколько преувеличены, потому что на самом деле торговая война идет каждый день, просто на каждый день ее так называют. Политику США сейчас называют изоляционистской, но на самом деле это всего лишь попытка компенсировать те неудобства, с которыми США прежде мирились (себе в ущерб).