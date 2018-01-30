К 2040 году в большинстве крупных городов мира транспорт станет управляться автоматически, утверждают аналитики компании PwC. Россия в этом отношении не станет исключением, полагают опрошенные информационным агентством РБК эксперты.

Исследование PwC, посвященное развитию искусственного интеллекта как технологии, которая позволит более эффективно справляться с экологическими проблемами (предполагается, что автоматизированные транспортные системы будут использовать исключительно электроэнергию), содержит прогноз, что первые беспилотные автомобили должны появиться на дорогах в 2021 году. Правда, эти машины еще будут требовать вмешательства водителя при определенных ситуациях.

Водитель. Режим автопилота / cadillac.com

Побеседовать с «Полит.ру» о ситуации и оценить перспективы развития нового вида транспорта в России согласился Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики». По его мнению, во многом использование беспилотного транспорта, как в городе, так и для дальних перевозок, достижимо гораздо ранее указанной даты.

Михаил Блинкин

«По поводу 2040 года – это какой-то совсем уж далекий прогноз. По поводу ближайшего десятилетия думаю так: в каких-то сегментах беспилотный транспорт появится, может быть, даже очень быстро появится. Надо сказать, он давно уже появился в одном конкретном сегменте: это любые городские системы на обособленных конструкциях. Что угодно – метрополитен, рельсовые системы на эстакадах, на магнитной подвеске, на колесах. Неважно, на чем, лишь бы на обособленных конструкциях, чтобы они ни с чем не пересекаются.

Вот там возможность применения беспилотного транспорта существует; более того, в десятках городов мира она уже реализована. И там реализация и нерелизация концепции беспилотников зависит от ситуации на рынке труда, а не от какого-то научно-технического прогресса. Этот прогресс уже достигнут, вопрос только в том, сколько стоит труд. В зависимости от ответа на него я или робота за руль сажаю, или водителя. Вот это и есть первое обстоятельство, от которого зависит, будет ли в большинстве крупных городов использоваться автоматически управляемый транспорт.

Это, повторю, касается тех систем, которые работают на обособленных путевых конструкциях. Самый простой пример, как я уже говорил, – метрополитен. Но есть и более продвинутые виды транспорта, всякие тоннели, эстакады. Там в принципе шофер, водитель, машинист давно не нужен.

Пункт второй. Возможны комбинированные системы. Вот в Москве существует каршеринг – как и в ста крупнейших городах мира. И я с помощью своего смартфона могу найти свободную каршеринговую машину и идти до нее пешком. А сейчас у практически всех крупных автопроизоводителей в мире есть модели, которые позволят эти машины, используемые для каршеринга, подгонять к клиенту с помощью роботов. Вот на эти короткие расстояния – один, два километра, миля – машина едет без водителя. Так что комбинированная схема много где может появиться.

Автомобили в пробке / pixabay.com

Ну, положим, оптимисты считали, что она должна будет появиться еще в 2015 году, но до сих пор еще не все согласовали. Правда, там, в принципе, вопрос только юридический – технически все решено.

Уточню: это не то чтобы автомобиль ехал на большие расстояния и с большими скоростями. Нет, это, как правило, очень короткие поездки, и маленький электромобильчик осуществляет первую подачу машины клиенту. Вот такой автомобиль подъехал, человек сел за руль – и покатил. Это очень удобно; это сильно расширяет сферу каршеринга; и с точки зрения и технической, и правовой, это очень простая коллизия. У такого электромобильчика запаяны скорости движения – условно говоря, на уровне 30 километров в час, например, и предельное расстояние пробега до подачи клиенту – те самые 1-2 километра. Дальше человек уже садится за руль и ведет сам.

Вот такого сорта вещи могут появиться не то что к 2040 году, а уже даже в 2018 году. Технически все уже решено – я на разных выставках уже катался на таких автомобилях. Не решены пока именно вопросы юридические.

Дальше. Все, что касается больших грузовых автомобилей, которые едут на большие расстояния и возят всякие товары. Ну, если у меня есть сеть дорог высших технических категорий (а это значит – с разделенной проезжей частью и развязками на разных уровнях), то это сделать можно. На таких дорогах заменить водителя роботом во всем сегменте дальнобойных перевозок можно уже сегодня, там для этого ничего больше не нужно с технической точки зрения. Вопрос только в том, что в России нет дорог высших технических категорий в сколько-нибудь значительных количествах.

Проселочная дорога / pixabay.com

Если у нас на всю страну наберется 5 000 километров дорог высших технических категорий, да и то кусочками (вокруг Москвы, Питера и так далее), то сети дорог высших технических категорий у нас пока просто не построено. А для дорог низших технических категорий применение роботов вместо водителей – вещь абсурдная с любой точки зрения, что с экономической, что с точки зрения безопасности. В таких условиях это просто никому не нужно. А вот там, где есть дороги высших технических категорий, в том, чтобы фуру от точки А до точки В гнал робот, нет никаких проблем. Да, там будет вопрос «последней мили», и вот там уже, чтобы доехать от условного пункта В до стенки склада, лучше будет посадить водителя. Но в целом эта комбинированная схема проста, можно хоть сегодня применять.

А если говорить о городской мобильности, где миллионы людей по утрам садятся за руль и едут на работу, то тут ситуация иная. Представлять себе, что вместо нас, дорогих, ровно с теми же самыми институциями имеет дело робот, смысла нет. Не будет так, как сейчас, когда у меня где-то под окнами стоит автомобиль, я еду в нем на работу и тоже где-то его ставлю. Представлять, что будет то же самое, только управляться машина будет не человеком, а роботом, не стоит. С технической точки зрения это было бы наивно. Потому что институции, связанные с городской мобильностью, перестроятся гораздо быстрее, и ездить мы будем по-другому.

Вообще мобильность будущего – это предмет отдельной лекции. Перестройка институций здесь пойдет гораздо энергичнее и интереснее, чем механическая замена водителя на робота. То есть просто замена водителя на робота с сохранением формата – это вещь не то что нереальная, но даже глупая, так не может быть. Изменятся институции – и под них будут подстраиваться технологии. Но не наоборот. Когда появились первые автомобили, газеты писали, что все будет так же, как при лошадях, только вместо лошади будет двигатель внутреннего сгорания. А на деле случилось не так – на деле произошла коренная трансформация городской мобильности.

Вот и здесь случится то же самое. И наивно было бы считать, что именно что только вместо людей будут за рулем работы, а в остальном все останется по-прежнему. Ерунда полная это, так не будет», – сказал Михаил Блинкин.