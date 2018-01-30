В понедельник, 29 января, Девятый арбитражный апелляционный суд частично удовлетворил иск социальной сети «ВКонтакте» к компании «Дабл», которая под брендом Double Data разрабатывает программное обеспечение для анализа большого объема данных. Это дело было бы проходным, если бы не его влияние на весь рынок big data в России.

Судебное разбирательство началось год назад, в январе 2017. Претензии администрации социальной сети заключались в том, что компания Double Data бесконтрольно использовала сведения о ее пользователях: фамилии, имена, места работы и учебы и другую информацию, которая, впрочем, открыта и доступна любому желающему.

Double Data собирала данные не просто так, а для ее обработки и продажи, например банкам: те могли использовать полученную информацию для оценки кредитоспособности заемщиков. Национальное бюро кредитных историй оказалось соответчиком по иску, так как тоже покупало данные у Double Data. ​

Неизвестный наблюдает за людьми / АГН "Москва"

При этом администрация «ВКонтакте» утверждала, что ни она, ни ее пользователи разрешения на извлечение, обработку и коммерческое использование информации не давали. «ВКонтакте» требовала прекратить использование информации из профилей пользователей в коммерческих целях и взыскать символическую компенсацию в 1 рубль с Double Data и НБКИ.

Представители Double Data утверждали, что компания использовала программы собственной разработки для получения информации, размещенной в общедоступных источниках данных в интернете, а значит не нарушала никаких правил.

В октябре 2017 года суд первой инстанции полностью отклонил все требования «Вконтакте». Сейчас же апелляционный суд окалывая на стороне «Вконтакте», суд удовлетворил все требования истца кроме одного — Double Data и НБКИ могут не платить символическую компенсацию в 1 рубль.

Вполне вероятно, что дело будет рассматриваться и дальше, в Арбитражном суде Московского округа и в Верховном суде — поскольку вопрос принципиален для развития информационных технологий в стране. Так, например, управляющий партнер Центра интеллектуальной собственности «Сколково» Антон Пушков (Double Data является резидентом «Сколково») после октябрьского решения суда заявил, что поддерживает «курс на свободу обмена информацией».

Отметим, что «ВКонтакте» — далеко не единственная социальная сеть, которая старается запретить сторонним компаниям обрабатывать информацию о свои пользователях. Так, Facebook прямо запрещает использовать данные пользователей для принятия решений о том, одобрять ли заявление на получение кредита.

А вот LinkedIn, которая пыталась запретить сторонним компаниям скачивать публичную информацию о своих пользователях, столкнулась с судебным запретом: в августе 2017 года суд в США постановил, что руководство сети не имеет права препятствовать доступу к информации общедоступных профилей.

Человек в сказочном костюме со смартфоном / АГН "Москва"

Гендиректор Double Data Максим Гинжук считает, что решение суда может стать опасным прецедентом для рынка big data, так как теперь любое исследование открытой информации в интернете может оказаться под запретом. «Каждый сайт может сказать, что у них есть какая-то база данных, и запретить работу поисковиков с ними. Мы считаем, что если данные сделаны открытыми в интернете, значит, их можно использовать. И никакие компании не должны их монополизировать под видом хранения в базах данных», — считает Гинжук.

При этом компания Mail.Ru Group, которой принадлежит «ВКонтакте», сама зарабатывает на больших данных, которые генерируют пользователи этой соцсети. В начале 2017 года компания объявила, что создала «Онлайн-панель» — сообщество респондентов, которые на регулярной и добровольной основе участвуют в различных опросах и исследованиях.