Министерство юстиции США и американская государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку начали следствие по деятельности компании Apple. Apple подозревают в том, что они, нарушая законодательство о ценных бумагах, не раскрывали должным образом информацию о проблемах при обновлении программного обеспечения. В итоге после очередного обновления некоторые старые модели iPhone начали работать медленнее.

Подробности об этом расследовании, отмечает Bloomberg, в основном основываются на сведениях, исходящих от «людей, знакомых с ситуацией» и «просивших не называть их имен», потому что пока это дело имеет статус частного. На основании такого же рода сведений авторы добавляют, что сейчас следствие анализирует публичные заявления Apple, сделанными в ответ на пользовательские жалобами на замедление.

Замедление действия, напоминают авторы, случается в тот момент, когда у смартфона устаревает батарея. Таким образом, восстановление быстродействия достигается заменой батареи. В порядке компенсации этого момента Apple предложил владельцам айфонов скидку на замену батареи (теперь это стоит $29, а не $79, как раньше). Между тем, Apple собирается выпустить очередное обновление операционной системы и уже сейчас предупреждает пользователей, что старые айфоны из-за этого обновления обретут склонность к спонтанной перезагрузке.

Замена батареи Restart Project/flickr.com

Сам Apple подтвердил, что его деятельностью заинтересовались контролирующие органы. При этом в его заявлении (уже не в первый раз за последнее время) оговаривается, что он бы ни за что бы не стал нарочно сокращать срок службы своей продукции или снижать ее качество. Минюст США и комиссия по ценным бумагам отказались давать комментарии.

Telegraph напоминает, что проблемы с обновлениями операционной системы при старой батарее выявились в декабре. Тогда Apple объяснил замедление скорости работы необходимостью предохранить старые устройства от спонтанной перезагрузки. Главным образом, этот эффект наблюдается у моделей 6, 6S, SE и 7. Автор подчеркивает, что этой ситуацией всё больше интересуются представители государственной власти, причем не только в США. Ранее расследованием этой ситуации занялись госорганы Франции, получившие десятки жалоб. Во Франции эта история разворачивается на основании закона, запрещающего производителям встраивать в свою продукцию механизмы искусственного устаревания. Примерно тогда же вопросы к Apple появились у американских сенаторов.

Сборка айфонов flickr.com

Но по сравнению со следствием во Франции и интересом сенаторов, комментирует автор, вмешательство американского рыночного контролера выглядит как более серьезная угроза. Американских следователей от минюста и комиссии по ценным бумагам проблемы пользователей как таковые мало занимают. Их потенциальная претензия в том, что Apple ввел в заблуждение инвесторов, не сообщив о специфике старых аппаратов.

Сообщения о новом расследовании появились на фоне новостей о том, что акции Apple дешевеют из-за того, что Apple решил резко сократить выпуск последних моделей айфонов (iPhone X). В ноябре Apple заявлял, что в первом квартале года выпустит более 40 млн. устройств. Теперь планируемое число сократилось до 20 млн. Такое решение объясняется тем, что фактически объем продаж сильно уступает прогнозам.