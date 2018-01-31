Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
31 января 2018, среда, 12:01
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

25-летний житель Тобольска был убит после ссоры в кафе
Иностранные студенты стали участниками краш-курса по дорожной безопасности в Тюмени (ФОТО)
Неизвестный мужчина напал на 8-летную девочку в Тюмени. Составлен фоторобот
Новая страховая компания в России может оказаться рискованной для автомобилистов
Тюменцы спасли сидевшего на дереве 3 суток кота (ФОТО)
Онкологи «Медицинского города» бесплатно обследуют тюменцев 3 февраля
Пожар произошел в подвальном помещении по улице Моторостроителей в Тюмени (ВИДЕО)
43 погорельца с Олимпийской нашли съемное жилье в Тюмени
Рейд по профилактике краж прошел на железнодорожном вокзале Тюмени
8 тысяч литров паленой водки полицейские изъяли в Ишиме (ВИДЕО)
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
31 января 2018, 10:14
демография Россия Росстат социальная политика
Любовь Храпылина

Демографический провал и меры воздействия

Гнездо аиста
Гнездо аиста
flickr.com

Рождаемость в России достигла десятилетнего минимума, свидетельствуют данные Росстата. В 2017 году рождаемость снизилась на 10,7% по сравнению с 2016 годом. В результате в 2017 году в России впервые за последние пять лет отмечалась убыль населения.

Эти цифры не стали полной неожиданностью: демографическая яма стала следствием 1990-х годов, когда из-за крайне тяжелой экономической ситуации очень немногие решались рожать детей. Сейчас поколение этих детей находится в детородном возрасте.

В Минтруда считают, что скорректировать сокращение численности населения за счет одной только рождаемости не получится. Об этом в декабре 2017 года говорил министр труда Максим Топилин, убежденный, что рождаемость – «не тот фактор, не тот инструмент и не тот элемент демографической политики, который может дать увеличение населения», напоминает интернет-издание «Репаблик».

Тем не менее, в России действует программа поддержки рождаемости: с 2007 года при рождении или усыновлении второго ребенка россиянкам выплачивали материнский капитал (его размер за это время был увеличен с 250 тысяч рублей до 453 тысяч рублей; деньги разрешалось тратить на образование детей или на улучшение жилищных условий). 

 
Дом построенный по программе реновации / АГН "Москва" / фото: Ведяшкин Сергей

Кроме того, в декабре 2017 года президент России Владимир Путин предложил ввести ежемесячные пособия для семей после рождения первенца. Размер пособия предлагалось определить в 10,5 тысячи рублей в месяц, а выплаты проводить – до достижения ребенком полутора лет.

Прокомментировать для «Полит.ру» ситуацию и поговорить о том, какие еще меры могли бы сказаться на рождаемости, согласилась Любовь Храпылина, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы. По ее словам,

«Убыль населения, которая отмечается сейчас в России, это естественный процесс. Бороться с ним трудно: демографическая яма никуда не делась, и нет способа ее убрать, как, например, нет способа сократить срок вынашивания ребенка. Демографический провал был вполне ожидаемым и прогнозируемым; он и наступил.

Количество женщин, которые сейчас вступили в репродуктивный возраст, невелико. Так что ожидать, что ситуация изменится за короткий период времени, неправильно. В определенной мере надо смириться с тем, что демографический провал существует. А вот чтобы подстегнуть интерес, мотивацию женщин, которые в близком будущем вступят в репродуктивный возраст и будут иметь семьи и рожать, чтобы у них появился если не интерес к многодетности, то хотя бы интерес к двухдетности, можно и нужно кое-что сделать.

Для этого у государства должны быть и воля, и желание – с тем, чтобы оно принимало меры, которые будут действительно важны для женщин. Какие же это меры? Я надеюсь, что, по мере общего подъема экономики, появления рабочих мест с хорошей оплатой и у мужчин, стоящих во главе семей, появятся интересы к тому, чтобы их семьи росли, а сами они оказывались в состоянии содержать и жену, и детей. То есть главный момент – чтобы у семьи был достаток.

Сегодня родителям приходится очень много тратить на детей: и со здоровьем у них, к сожалению, совсем не так хорошо, как хотелось бы – соответственно, нужны многочисленные оздоровительные услуги; и на дошкольное и школьное образование нужны большие траты. Да, у государства тоже много затрат в этой области, но, тем не менее, затраты родителей тут очень велики. И вряд ли найдется сейчас родитель, который, уже представляя себе значение образования, не захочет, чтобы его ребенок имел возможность получить хорошее дошкольное, а потом и школьное, и профессиональное или высшее образование. И уже рассчитывая на это (а теперь молодые люди довольно рано начинают это считать), они и представляют себе модель своей семьи. И ее численность.

Значит, для того, чтобы люди рожали детей, нужны реальные, не психологические, не на уровне внушений основания считать, что зарплата растет, что необходимые услуги, с поддержкой государства или даже без нее, окажутся доступными. Сегодня мы пока видим только первые признаки того, что у государства появилось стремление к подъему заработной платы. Старшее поколение начинают поддерживать – появляются тенденции к повышению пенсии. Но главное все же – в том, что если экономика начинает расти, то появляется больше товаров и услуг и тогда, естественно, можно ожидать, что цены если не снизятся, то хотя бы не будут так быстро расти. А они растут быстро.

 
Проверка цен в магазине / АГН "Москва"

Обратите внимание, насколько сейчас высоки стали цены на многие товары даже по сравнению с предыдущим полугодием. Я вчера анализировала показатели по предложениям так называемого «киберпонедельника»: цены были очень высокими. И если сравнить их хотя бы с ценами даже не начала, а конца 2017 года, станет заметен существенный подъем цен – в том числе на товары, которые нужны детям. Это одежда, игрушки и тому подобное. Конечно, это не дает мотивации для того, чтобы рожать детей, потому что сложно будет устроить ребенку хорошее детство и обеспечить как следует и питанием, и одеждой, и развитием, и образованием. А современные юноши и девушки вполне способны моделировать свое будущее – они достаточно рациональны для этого, намного рациональнее, чем даже предыдущее поколение.

Так что заставить людей рожать детей невозможно, а вот заинтересовать их в этом через благополучие все-таки надо. Это одна часть политики по данному вопросу. А другая часть связана вот с чем: в последнее время идет избыточно много разговоров по вопросам сожительства. На него смотрят как на нормальную форму отношений, но эта форма не обязывает ни к чему насчет ребенка. Почему-то получается, что все время заботятся о мужчине и женщине, об их личных взаимоотношениях, о личном пространстве, о свободе – но не о ребенке. Где тут ребенок? Он что, случайное явление в этих отношениях? Сегодня пришел, завтра не пришел, послезавтра родители его и вообще разбежались?

Конечно, устойчивость отношений побуждает женщин к тому, чтобы рожать детей. Обратите внимание, насколько сегодня показательны цифры, свидетельствующие о том, что женщины все чаще не хотят иметь семью. Некоторые женщины у нас, как и на Западе, рожают ребенка, но не хотят дальнейших отношений. А чем дольше будет идти пропаганда сожительства без обязательств, тем менее значимым станет ребенок. На любом уровне: уровне государства, уровне семьи – где угодно. Но если он не ценность, то зачем его рожать? Зачем иметь то, что не ценно?

 
Выброшенные детские кроватки / АГН "Москва" / фото: Авилов Александр

Мне кажется, сейчас государственным и общественным институтам надо очень озаботиться этой темой и пересмотреть многие положения, которые касаются демографической политики, и очень аккуратно, осторожно менять законодательство, касающееся семьи и семейных отношений. У Запада свои ценности, у нас – свои, и собственные ценности надо уважать. И что еще очень важно: любовь к семье вообще должна закладываться очень рано. И чем больше распадается большая семья – я имею в виду отношения с бабушками, дедушками, тетями, дядями и так далее, – тем меньшее значение вообще имеет вся семья.

Все же взаимоотношения и с двоюродными, троюродными сестрами и братьями, с другими членами семьи очень важны как раз для проявления желания, терпимости, уважения к многодетности и радости от нее. Когда большая семья собирается в праздники, люди привыкают к тому, что близких их много, и играющие и кричащие дети никого не раздражают. Но сейчас очень редкие семьи так живут, и все привыкают к такому образу жизни, где детей или нет вовсе, или есть один ребенок. Много ли детей играет сегодня во дворе? Где детский коллектив? Если дети сейчас играют, кричат, плачут где-то, это раздражает окружающих. А это не должно раздражать. Дети не должны чинно вышагивать, как их учат в школах, не бегая и не шумя.

У детства свои законы, свои ценности. И у взрослых, кто с детством взаимодействует – у мам, пап, врачей, педагогов – должно быть уважение к этим ценностям. К проявлению радости, к общению, к его желанию быть в коллективе. Конечно, постепенно ребенок постигает культурные азы поведения, но ребенок остается специфичным и по своей двигательной активности, например. То есть существует еще огромное количество вопросов, которые из фокуса общественного внимания выпали. Допустим, ребенок появился где-то – в транспорте, на пляже, в магазине – и заплакал. Сколько сразу вокруг недовольных лиц! Он мешает. А он не должен мешать.

 
Мама и сын / pixabay.com

Мы должны радоваться, если есть дети. Если они есть, значит, государство в порядке, экономика процветает, кошелек будет полон. Это очень здорово – когда есть дети. Надо сказать, что непосредственно перед началом демографической ямы мы вдруг увидели на улицах много женщин с детскими колясками. И общество стало на них хорошо реагировать. Так что, думаю, пришла пора очень активно сокращать размеры демографического провала. И поддерживать – морально, через художественные образы, через финансовую помощь – тех, кто очень скоро придет в репродуктивный возраст.

И важно еще не забыть вот какой момент (мы пережили это в предыдущий демографический провал): отсутствие детей, которые пришли бы в детские сады, ясли, школы привело к перепрофилированию и закрытию многих детских учреждений. Тогда специалисты просили не трогать эти заведения, говорили, что спад пройдет – но детсады превращали в склады под водку, во что угодно еще. Не хотелось бы, чтобы сейчас опять бросились в эту крайность и стали минимизировать школы и детсады по количеству детей. Не нужно этого делать, это пройдет!

Период демографических провалов не очень велик, он быстро завершится. Но если мы не подтолкнем интерес молодых юношей и девушек к рождению детей, будет и еще провал. Нельзя этого допустить», – сказала Любовь Храпылина.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Вид на Капитолий, здание Конгресса США.
Эксперт заявил о подмене «кремлевского доклада» в последний момент
Мессенджер на телефоне
Минэкономики отложило запрет на анонимность в мессенджерах
Блокировка интернет-ресурса
Роскомнадзор уличил операторов связи в избыточной блокировке сайтов
Поезд в тоннеле метро
В Москве оказалась перекрыта самая загруженная ветка метрополитена
Редакция журнала Charlie Hebdo
Задержаны четверо предполагаемых соучастников атаки на Charlie Hebdo
12:01 Стали известны финалисты конкурса «Лидеры России»
11:56 Около Анапы произошло землетрясение
11:56 В Сколково началась выдача криптокарт TalkBank
11:54 Вкусовые рецепторы панд помогли им соблюдать вегетарианскую диету
11:42 США передумали назначать эксперта послом в Сеул из-за его критики удара по КНДР

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Надя Рушева
Надя Рушева
31 января 1952 года родилась Надя Рушева, художник-график.
11:35 Минэкономики отложило запрет на анонимность в мессенджерах
11:16 В минюсте США начали расследование из-за замедления работы iPhone
11:16 Московские сугробы показали максимальный за зиму рост
10:59 В самом старом городе Норвегии нашли шахматную фигуру XIII века
10:56 Совфед переназначил Зорькина главой Конституционного суда
10:46 Росрыболовство обсудило эмбарго на норвежскую сельдь после жалобы Путину
10:41 Эксперт заявил о подмене «кремлевского доклада» в последний момент
10:20 Росгвардия проверит охрану «Росатома» и «Почты России»
10:07 «Кремлевский доклад» обошелся его фигурантам в миллиард долларов
09:53 Задержаны четверо предполагаемых соучастников атаки на Charlie Hebdo
09:38 Роскомнадзор уличил операторов связи в избыточной блокировке сайтов
09:36 Журналист Шевченко извинился за драку со Сванидзе
09:31 В Москве оказалась перекрыта самая загруженная ветка метрополитена
09:18 Трамп отказался закрывать тюрьму в Гуантанамо
08:55 Трамп назвал Россию и Китай соперниками США
08:36 Facebook запретит рекламу криптовалют
08:15 В минфине США посулили новые санкции по «кремлевскому списку»
07:54 Власти Москвы назвали причину обрушения конструкций у метро
30.01 20:41 Суд в США обязал Стрелкова заплатить по 20 млн долларов за жертв с рейса MH17
30.01 20:27 В переход метро «Улица 1905 года» рухнули строительные леса
30.01 20:01 СМИ исправили цитату Рогозина об ущербе от санкций
30.01 19:31 В Госдуме предложили больше не сажать компьютерных мошенников
30.01 19:25 СМИ рассказали о допинг-расследовании ФИФА против защитника «Рубина»
30.01 19:02 «Кремлевский доклад» укрепил рубль и поднял курс ОФЗ
30.01 18:54 Путин заявил о применении в Сирии 215 видов вооружений
30.01 18:30 С обвиненного в экстремизме математика Богатова сняли домашний арест
30.01 18:13 МОК разрешил Бьорндалену ехать на ОИ-2018 от Белоруссии
30.01 17:45 Путин предупредил США о последствиях «обнуления» отношений
30.01 17:32 Украина провела испытания собственной крылатой ракеты
30.01 17:11 Звезда «Игры престолов» пояснила свои слова о старте нового сезона
30.01 16:51 Евросоюз решил не поддерживать решение США о санкциях
30.01 16:38 Медведев назвал невключение в «кремлевский список» поводом уволиться
30.01 16:11 Путин признал случаи употребления допинга в России
30.01 16:01 Москвичи в рамках реновации смогут докупить метры со скидкой
30.01 15:40 Путин рассказал о своем отношении к «кремлевскому списку»
30.01 15:19 Путин призвал общество защищаться от интернет-негатива
30.01 15:00 Умер самый старый мужчина в мире
30.01 14:45 Титов встретится в Лондоне со скрывающимися за рубежом бизнесменами
30.01 14:29 Песков подтвердил встречу Путина с олимпийцами
30.01 14:12 В Минздраве решили разрешить продавцам отказывать в продаже спиртного пьяным
30.01 13:52 ЕСПЧ присудил трем фигурантам «болотного дела» компенсацию в 35 тысяч евро
30.01 13:46 Владимир Путин встретился с доверенными лицами
30.01 13:34 Золотой венок из гробницы царя Гекатомна вернули в Турцию
30.01 13:28 Песков назвал клеветой обвинения Родченкова в адрес Путина
30.01 13:12 У берегов Швеции найдены следы двух старинных кораблекрушений
Apple Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Александр Турчинов Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аргентина Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспилотник беспорядки биатлон бизнес биология бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко вандализм Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Кемеровская область Киев кино Киргизия Китай климат Земли КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения МОК Молдавия монархия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры Ольга Голодец ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Росавиация Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд тарифы Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС ФБР Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие химия хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.