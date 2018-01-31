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31 января 2018, 13:30
Владимир Жириновский Владимир Путин выборы Геннадий Зюганов КПРФ ЛДПР Павел Грудинин
Павел Салин

Павел Грудинин, конкуренция и аппарат КПРФ

Павел Грудинин
Павел Грудинин
Любимов Андрей/АГН "Москва"

Избирательный штаб КПРФ обратился в Центральную избирательную комиссию, требуя оценить работу телеканалов за первый месяц избирательной кампании. В партии считают, что телевидение отдает преимущество сюжетам о других кандидатах, и в первую очередь – о президенте России Владимире Путине.

В КПРФ также недовольны тональностью сообщений о кандидате от партии Павле Грудинине: среди этих сообщений, по утверждению коммунистов, преобладают негативно окрашенные. Жалобу КПРФ рассмотрят в течение пяти – десяти дней с момента получения запроса, заверили журналистов газеты «Коммерсантъ» в ЦИК России.

По данным газеты, штаб КПРФ также направил соответствующий запрос в Генпрокуратуру, потребовав призвать федеральные телеканалы к равному освещению деятельности всех кандидатов в президенты. Между тем КПРФ сама уже получила предупреждение ЦИК за печать и распространение агитационной газеты «Правда», не оплаченной из избирательного фонда кандидата.

 
Павел Грудидин в ЦИК
Любимов Андрей/АГН "Москва"

Тем не менее, ссылаясь на данные «Медиалогии», КПРФ настаивает на том, что не только Владимир Путин получил преимущество перед остальными кандидатами, но и среди его конкурентов в эфире федеральных каналов наблюдается неравенство. По сведениям КПРФ, в эфире пяти ведущих телеканалов (Первый канал, «Россия 1», НТВ, ТВЦ и РЕН ТВ)  с 22 декабря по 27 января прошло 2615 сюжетов, в которых упоминались фамилии кандидатов, из них в 66,9% звучала фамилия Путина, в 9,9% – Жириновского, лидера ЛДПР, в 6,7% – Грудинина.  

Кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский фигурировал в 5,8% сюжетов, кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак – в 5,5% и кандидат от Партии роста Борис Титов –  в 5,2% сюжетов, пояснили в КПРФ. В партии также настаивали на том, что СМИ придерживались негативной тональности в примерно 58% материалов о Грудинине, тогда как явно позитивной – только в 2%.

Напомним: Павел Грудинин является директором ЗАО «Совхоз имени Ленина» в Сельском поселении Совхоз имени Ленина Ленинского района Московской области. Его кандидатуру в качестве представителя партии на президентских выборах предложил на съезде партии непосредственно лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Политологи при этом не исключали, что Зюганов не рассчитывал на высокий результат КПРФ на выборах в целом; высказывались, впрочем, и предположения, что решение Зюганова связано было главным образом с его собственным нежеланием тратить силы на избирательную кампанию.

 
Совхоз имени Ленина
grudininkprf.ru

В начале января 2018 года Грудинин обнародовал проект своей программы «20 шагов», чрезвычайно похожую на программу, с которой КПРФ шла думские выборы. В проекте программы идет речь о национализации промышленности, электроэнергетики, ведущих банков; повышении минимальной зарплаты до уровня в 25–30 тысяч рублей для граждан РФ. СМИ отметили, что в документ также включен тезис о том, что быть президентом РФ можно не больше двух сроков за всю жизнь.

Побеседовать  «Полит.ру» о Грудинине, который занял место, традиционно отводившееся большинством сторонников КПРФ лидеру партии Геннадию Зюганову, согласился Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации. По его мнению, Грудинин для власти является и средством повышения явки, и вызовом, так как в силу своей стратегии способен забрать часть электората Путина.

«Что касается Грудинина, то его изначально власть выделила для того, чтобы повысить явку на выборах. Но одновременно он представляет для нее вызов – тем, что он может забрать часть электората Владимира Путина. Этого в принципе не может сделать Ксения Собчак, которая ориентируется на другую аудиторию, а вот Грудинин может. Поэтому сейчас перед властью стоит задача заморозить тенденцию к росту рейтинга Грудинина, не дать ему выйти в общефедеральном масштабе за пределы процентов 15.

 
 В республике Башкортостан
Фото:Сергей Сергеев/Пресс-служба ЦК КПРФ 

В целом тренд к росту рейтинга Грудинина власти удалось заморозить – как раз в силу "разоблачительных" сюжетов на центральном телевидении в середине января. Да, у Грудинина есть естественная фора, так как у нас население устало от одних и тех же лиц в политике, и любое новое лицо, особенно обладающее хотя бы минимальной харизмой (а Грудинин харизмой обладает) имеет эту фору и большие перспективы. Но с учетом того, что на Грудинина сейчас оказывается информационное давление, и с учетом того, что аппарат КПРФ будет работать на него не в полной мере, власти пока удается удержать ситуацию под контролем.

Однако, как многие уже заметили, некоторые информационные "вбросы", которые были направлены на дискредитацию Грудинина, в большей степени пока работали на создание ему популярности. Как будет дальше, пока сказать нельзя – посмотрим, ситуация постоянно меняется. Ведь, как я уже говорил, Грудинин для власти – это и возможность повысить явку, и вызов, риск того, что он может часть электората Путина забрать себе.

За счет чего он мог бы забрать эту часть? Тут действует совокупность двух факторов: да, Грудинин является новым лицом, но он еще и работает на левом фланге, где отчасти работает и Путин – и тоже использует идеи социальной справедливости. Та же Собчак, например, тоже является новым лицом, однако электорат Путина ею не заинтересуется – она работает на другом фланге. А здесь потенциально возможна конкуренция.

Пока можно говорить только о потенциале, а что из этого получится, еще неясно. Но совокупность двух упомянутых факторов (того, что Грудинин работает в одной из ниш, в которой действует Путин, и того, что он является свежей фигурой на политическом поле) может сделать так, что Грудинин станет конкурентом Путина.

 
Заседание Бюро регионального комитета КПРФ и Штаба по выборам Президента РФ в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесской Республике
kprf.ru

Что касается возможно достижимых для Грудинина результатов... До 15% ему еще надо дорасти: сейчас его реальный рейтинг, насколько это видно, составляет 6-8%, за 10% он пока не выходит. В принципе, если бы аппарат КПРФ работал на него в полную силу, к выборам Грудинин мог бы рассчитывать и на больший результат. Но дело в том, что аппарат КПРФ для него является ограничителем, и работы на него в полную силу со стороны коммунистов как раз не ожидается.

Так что для него 15% станет хорошим результатом, ведь аппарат партии так до конца и не принимает его кандидатуру. Думаю,именно для того, чтобы контролировать процесс, Зюганов и возглавил избирательный штаб Грудинина. То есть это было сделано для того, чтобы Грудинин не вышел из-под контроля», – сказал Павел Салин.

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