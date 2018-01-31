Дмитрий Гудков, бывший депутат Госдумы и один из вероятных претендентов на пост мэра Москвы, решил распространить успех, достигнутый на муниципальных выборах в Москве, на Санкт-Петербург. Выборы в местные советы депутатов пройдут в Северной столице осенью 2019 года.

Опыт Москвы показал, что слишком заранее начинать муниципальную кампанию бессмысленно, тем не менее, Гудков уже сейчас заявил о запуске проекта «Объединенные демократы». На сайте платформы может зарегистрироваться любой человек, который хочет участвовать в муниципальных выборах. Дальше организаторы проекты будут действовать по схеме «политического Uber», уже опробованной в Москве.

Напомним, муниципальные выборы в Москве прошли в сентябре 2017 года. Обычно местные выборы в столице не привлекают к себе внимания, так как от этого уровня власти мало что зависит — московские власти всегда старались совместить муниципальные выборы с какой-либо федеральной кампанией, чтобы обеспечить хоть какую-то явку. На этот раз выборы впервые прошли «отдельно» и явка составила почти 15% (что не сильно меньше явки на выборах в Мосгордуму 2014 года, тогда на участки пришли 21% избирателей).

Обучение кандидатов в муниципальные депутаты в штабе партии "Яблоко" yabloko.ru

Одна из причин относительно хорошей явки — активная избирательная кампания, которую провели участники того самого «политического Uber» Дмитрия Гудкова и Максима Каца, его политического союзника и начальника штаба. Центральный штаб помогал кандидатам пройти регистрацию и вести кампанию. Одна из «фишек» кампании — заранее созданный механизм разрешения споров между кандидатами, это позволило избавится от традиционных для либерального фланга российской оппозиции проблем.

В итоге «команда Гудкова» получила около 20% голосов. В 7 районах Москвы не было избрано ни одного кандидата от «Единой России», в 25 районах (включая Щукино, где выборы состоялись в 2016 году) партия власти получила меньшинство мандатов, в 5 районах «Единая Россия» и оппозиция получили равное количество мандатов.

После столь внушительного результата дела далеко не везде идут гладко. Где-то оппозиция, которая составляет большинство, не может договориться. Например, в районе Аэропорт у ЕР всего 4 депутата из 12, но оппозиция выступает не как единая сила, а раскололась на две фракции. В результате депутаты так и не смогли избрать председателя совета.

Максим Кац Городские Проекты/flickr.com

Наконец, в декабре появились слухи о разрыве между Гудковым и Кацем — сейчас они уже получили официальное подтверждение (об этом написали и Гудков, и Кац).

Собственно в связи с разрывом возникает два главных вопроса.

Во-первых, сможет ли Гудков с командой воспользоваться техническими возможностями платформы? Кац написал, что созданной инфраструктурой и базами сторонников могут пользоваться и Кац, и Гудков без согласования друг с другом.

Во-вторых, что будет с мэрской кампанией Гудкова в Москве? Кац является членом партии «Яблоко», в перспективе, собирается стать лидером московского отделения. Гудков хотел бы выдвигаться именно от «Яблока», но не исключает, что партия откажется с ним сотрудничать и тогда ему придется идти от другой силы или в качестве самовыдвиженца.