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31 января 2018, 09:16
Бангладеш Великобритания Владимир Путин Дональд Трамп Москва санкции США Украина Франция
Илья Карпюк

Заголовки утра. 31 января

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «Санкционный справочник» пишет, что получилось из «кремлевского доклада».

«Чаты не встают на учет»: пользователей мессенджеров узнают еще не скоро.

«Ангольский спутник немного подстраховали»: если Angosat-1 не найдут, то запустят другой аппарат.

«Ведомости»: «Список близких к Кремлю чиновников и бизнесменов оказался неожиданно широким». Немедленные санкции его участникам не грозят, но риски вырастут.

«Путин назвал сверхзадачу четвертого президентского срока»: Россию ждет рывок и зачистка всего, что ему мешает.

«10% от Сергея Собянина»: мэр установил порядок увеличения жилплощади участниками реновации за доплату.

РБК в материале «Списанная проблема» объясняет, почему «кремлевский доклад» не будет иметь немедленных последствий.

Как отреагировала Москва на список США, можно прочитать в статье «Кадры с большой выдержкой», а про реакцию в США написано в материале «На грани разочарования».

«Известия»: «Непринципиальный обмен». Донбасс и Украина окончательно отказались от формулы «всех на всех» и перешли к поэтапному возвращению пленных.

«На санкции ответили клубничкой»: Минсельхоз расширил доктрину продовольственной безопасности России.

«Международное спасибо героям Сталинграда»: на 75-летие победы в Сталинградской битве в Волгоград приедет более 100 зарубежных гостей.

«Газета.ru» в материале «Россия бросает нам вызов» пишет о том, что, по мнению Трампа, нужно делать перед лицом вызовов со стороны России.

«Ихтиандр не заплатит за болото»: челябинского егеря освободили от уплаты 2,5 миллиона рублей за постройку дороги.

The Economist: «Бангладеш экспериментирует с новым подходом к борьбе с бедностью» (Bangladesh experiments with a new approach to poverty alleviation). Бедным сельским семьям платят за то, чтобы они отправляли в город сезонных работников.

Bloomberg: «Фокс не согласится на сделку по Brexit'у, если в результате Британия останется в таможенном союзе ЕС» (Fox Won’t Accept Brexit Deal That Keeps UK in EU Customs Union). Британский министр торговли Лиам Фокс, с самого начала выступавший за отделение от ЕС, предупредил, что он не согласится на сделку с ЕС, по условиям которой Британия бы лишалась права вступать в двусторонние торговые отношения с другими странами.

The Wall Street Journal: «Европа с помощью Франции опережает по экономическому росту США» (Europe’s Economic Growth, Aided by France, Outpaces U.S.). Возрождение экономики во Франции привело к тому, что еврозона демонстрирует лучшие за десятилетие экономические показатели.

The Washington Post: «Как засекреченный четырехстраничный меморандум по России вызвал политическую бурю» (How a classified four-page Russia memo triggered a political firestorm). Комитет по расследованию в палате представителей американского конгресса проголосовал за то, чтобы опубликовать документ, критикующий ФБР и министерство юстиции США.

The Telegraph: «Как Америка Дональда Трампа соотносится с Америкой Барака Обамы» (How Donald Trump's America compares with Barack Obama's). Президент США Дональд Трамп собирается впервые выступить перед Конгрессом с докладом о положении страны.

Al Jazeera: «Вульгарность Трампа указывает на горькую правду» (Trump's vulgarity points to a painful truth). Либералы питают отвращение к президенту США Дональду Трампу, потому что его неприличное, с их точки зрения, поведение вскрывает правду об американской политической элите.

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