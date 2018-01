«Коммерсантъ» в статье «Санкционный справочник» пишет, что получилось из «кремлевского доклада».

«Чаты не встают на учет»: пользователей мессенджеров узнают еще не скоро.

«Ангольский спутник немного подстраховали»: если Angosat-1 не найдут, то запустят другой аппарат.

«Ведомости»: «Список близких к Кремлю чиновников и бизнесменов оказался неожиданно широким». Немедленные санкции его участникам не грозят, но риски вырастут.

«Путин назвал сверхзадачу четвертого президентского срока»: Россию ждет рывок и зачистка всего, что ему мешает.

«10% от Сергея Собянина»: мэр установил порядок увеличения жилплощади участниками реновации за доплату.

РБК в материале «Списанная проблема» объясняет, почему «кремлевский доклад» не будет иметь немедленных последствий.

Как отреагировала Москва на список США, можно прочитать в статье «Кадры с большой выдержкой», а про реакцию в США написано в материале «На грани разочарования».

«Известия»: «Непринципиальный обмен». Донбасс и Украина окончательно отказались от формулы «всех на всех» и перешли к поэтапному возвращению пленных.

«На санкции ответили клубничкой»: Минсельхоз расширил доктрину продовольственной безопасности России.

«Международное спасибо героям Сталинграда»: на 75-летие победы в Сталинградской битве в Волгоград приедет более 100 зарубежных гостей.

«Газета.ru» в материале «Россия бросает нам вызов» пишет о том, что, по мнению Трампа, нужно делать перед лицом вызовов со стороны России.

«Ихтиандр не заплатит за болото»: челябинского егеря освободили от уплаты 2,5 миллиона рублей за постройку дороги.

The Economist: «Бангладеш экспериментирует с новым подходом к борьбе с бедностью» (Bangladesh experiments with a new approach to poverty alleviation). Бедным сельским семьям платят за то, чтобы они отправляли в город сезонных работников.

Bloomberg: «Фокс не согласится на сделку по Brexit'у, если в результате Британия останется в таможенном союзе ЕС» (Fox Won’t Accept Brexit Deal That Keeps UK in EU Customs Union). Британский министр торговли Лиам Фокс, с самого начала выступавший за отделение от ЕС, предупредил, что он не согласится на сделку с ЕС, по условиям которой Британия бы лишалась права вступать в двусторонние торговые отношения с другими странами.

The Wall Street Journal: «Европа с помощью Франции опережает по экономическому росту США» (Europe’s Economic Growth, Aided by France, Outpaces U.S.). Возрождение экономики во Франции привело к тому, что еврозона демонстрирует лучшие за десятилетие экономические показатели.

The Washington Post: «Как засекреченный четырехстраничный меморандум по России вызвал политическую бурю» (How a classified four-page Russia memo triggered a political firestorm). Комитет по расследованию в палате представителей американского конгресса проголосовал за то, чтобы опубликовать документ, критикующий ФБР и министерство юстиции США.

The Telegraph: «Как Америка Дональда Трампа соотносится с Америкой Барака Обамы» (How Donald Trump's America compares with Barack Obama's). Президент США Дональд Трамп собирается впервые выступить перед Конгрессом с докладом о положении страны.

Al Jazeera: «Вульгарность Трампа указывает на горькую правду» (Trump's vulgarity points to a painful truth). Либералы питают отвращение к президенту США Дональду Трампу, потому что его неприличное, с их точки зрения, поведение вскрывает правду об американской политической элите.