31 января 2018, 17:39
#100 СЛОВ. Зорькин остается главой КС
Совет Федерации переназначил Валерия Зорькина на пост главы Конституционного суда на новый шестилетний срок, до 22 февраля 2024 года. Если Зорькин не уйдет по какой-либо причине в отставку, то к моменту окончания полномочий ему будет 81 год, из которых 23 года он проведет в кресле председателя КС.
К работе КС времен Валерия Зорькина часто возникают вопросы, в первую очередь из-за того, что некоторые его решения кажутся политизированными. С другой стороны, сложно назвать институт власти, к которому таких претензий сейчас нет. Интересно другое, сможет ли Зорькин отстоять самостоятельность КС, или в рамках какой-нибудь реформы и он будет слит с Верховным судом?
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое