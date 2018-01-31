Совет Федерации переназначил Валерия Зорькина на пост главы Конституционного суда на новый шестилетний срок, до 22 февраля 2024 года. Если Зорькин не уйдет по какой-либо причине в отставку, то к моменту окончания полномочий ему будет 81 год, из которых 23 года он проведет в кресле председателя КС.

К работе КС времен Валерия Зорькина часто возникают вопросы, в первую очередь из-за того, что некоторые его решения кажутся политизированными. С другой стороны, сложно назвать институт власти, к которому таких претензий сейчас нет. Интересно другое, сможет ли Зорькин отстоять самостоятельность КС, или в рамках какой-нибудь реформы и он будет слит с Верховным судом?