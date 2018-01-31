Оператор проекта «Северный поток-2», компания Nord Stream 2 AG, получил разрешение на строительство морской части газопровода в территориальных водах Германии. Об этом сообщает пресс-служба компании. Также было получено разрешение на строительство 55-километрового сухопутного участка газопровода на территории земли Мекленбург-Передняя Померания.

Особо отмечается, что процедуры получения разрешений в России, Финляндии, Швеции и Дании идут по графику.

«Это разрешение — важный этап в комплексном процессе получения разрешений этого проекта», — заявил менеджер по получению разрешений в Германии Йенс Ланге. Глава «Газпрома» Алексей Миллер также успел высказаться о полученном разрешении. «Это ключевое решение, которое уже сейчас открывает возможность начать строительство самого важного участка нового морского газопровода "Северный поток-2" в территориальных водах Германии и берегового приемного терминала», — сказал он журналистам.

Система круговой сварки труб / nord-stream.com

Напомним, строительство газопровода «Северный поток — 2» ведется по дну Балтийского моря. Его пропускная способность соответствует существующему газопроводу, маршрут также примерно его повторяет. По земле газ из «Северного потока — 2» должен будет идти по новому газопроводу Eugal к центральному газовому хабу ЕС у города Баумгартен на востоке Австрии.

Считается, что одна из главных целей строительства нового газопровода — прекращение транзита газа через Украину. В руководстве «Газпрома» заявляют, что транзит через Украину ненадежен — действительно, за несколько десятилетий независимости прокачка газа через эту страну останавливалась. В Киеве уверены, что ответственна за это Москва, а газопровод строится в политических целях: прекращение транзита лишит бюджет Украины примерно 10% дохода, а также сделает газ для внутренних потребителей дороже за счет того, что механизм «виртуального реверса» станет невозможен.

Проблема «Северного потока — 2» в том, что против его строительства выступают страны Балтии, Польша и, как ни странно, Еврокомиссия. Если возражения стран Центральной и Восточной Европы скорее политические, то противодействие Еврокомиссии можно описать с точки зрения экономики.

Трубы для проекта "Северный поток" / flickr.com

В 2009 году законодательство Евросоюза обогатилось так называемым «Третьим энергопакетом». Его идея в том, чтобы ограничить возможность крупных энергокомпаний влиять на рынок с помощью контроля над сетями распространения. В случае с Россией он означает, что «Северный поток — 2» не может управляться компанией, которая прокачивает через него свой газ, то есть «Газпромом».

Есть несколько способов обойти запрет. Например, предоставить доступ к трубе независимым производителям газа. Или вовсе продать проект — в конце концов, кто, если не «Газпром», будет поставлять через него в Европу свой газ. Но все они по тем или иным причинам не устраивают либо «Газпром», либо Брюссель.

На этом фоне получение разрешения на строительство от властей Германии — не новость, потому что как раз власти Германии и не собирались препятствовать строительству «Северного потока — 2». Но, конечно, это хороший аргумент в дальнейшей работе лоббистов в разных странах и юрисдикциях.