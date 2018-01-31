Во вторник, 30 января, в Гостином Дворе Владимир Путин встретился со своими доверенными лицами. Ожидалось, что это встреча станет площадкой для объявления главных тезисов предвыборной программы президента — этого так и не произошло. Но Путину пришлось также отвечать и на новости из Вашингтона.

Отметим, что ранее ожидалось, что главные пункты своей предвыборной программы Путин огласит в декабре во время большой пресс-конференции, но, по словам источников в Кремле, было решено, что площадка неподходящая. Была возможность выступить с программой перед Федеральным собранием во время ежегодного обращения — но, несмотря на положение Конституции, в 2017 году президент так и не выступил с посланием.

Владимир Путин на встрече с доверенными лицами youtube.com

Владимир Путин обошелся общими словами и сейчас. По словам президента, в ближайшие шесть лет нужно обеспечить «такой рывок в развитии страны, придать такую динамику», чтобы «Россия продолжала идти вперед, даже если в жизни страны наступят какие-то сбои, какие-то сложности, какие-то непредвиденные обстоятельства». Именно так Владимир Путин видит свою сверхзадачу и как действующего президента, и как кандидата в президенты.

Путин заявил, что Россия должна совершить рывок в здравоохранении, образовании, науке, высоких технологиях и инфраструктуре. «Нам нужно понимать, что без современного здравоохранения, образования, инфраструктуры, без современной науки, технологий, робототехники, без генетики, биологии нам просто невозможно будет сохраниться», — объяснил он. А то, что будет мешать движению вперед в этих направлениях, нужно устранить: «Как бы нам ни хотелось цепляться за что-то, что нам кажется дорогим и близким, все, что мешает идти вперед, — все должно быть зачищено, отброшено... Нам для самосохранения, для обеспечения будущего страны, будущих наших граждан, будущих поколений нужно решить эту сверхзадачу», — сказал Путин.

Говорить про конкретные дела Путин отказался: «Это сверхзадача. А конкретизировать в беседе с конкретными людьми — это вы сделаете не хуже, а лучше меня», — сказал он собравшимся доверенным лицам.

Говоря о публикации «кремлевского доклада» в США, Владимир Путин заявил, что Москва не станет «лезть на рожон» в отношениях с Вашингтоном и не будет обострять ситуацию. «Мы не собираемся лезть на рожон, обострять ситуацию. Мы хотим и будем терпеливо выстраивать отношения настолько, насколько готова к этому другая сторона, американская, в данном случае», — сказал Путин.

На встрече с Владимиром Путиным youtube.com

Путин также заявил, что ему «обидно», что Министерство финансов США не включило его в так называемый «кремлевский список». При этом он добавил, что не видел ни списка, ни документов, однако его проинформировали об их содержании.

Поговорил Путин и о более приземленных вещах. Так, например, он поблагодарил актера Владимира Машкова за фильм «Движение вверх», в котором артист исполнил роль тренера мужской сборной СССР по баскетболу.

Мошков в ответ отметил, что не знал о том, что президент ходил на просмотр этого фильма. «Я никуда не ходил, флешку включил, я тоже современный человек», — ответил президент. На это актер пошутил: «Украли?», намекая на то, что президент мог «скачать» фильм из интернета. «Нет, не украли, дали посмотреть. Почему сразу украли?» — отшутился Путин.