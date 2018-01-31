Топ новостей 31 января

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня эксперт рассказал о внесенных в «кремлевский доклад» правках чиновников США, Ксения Собчак подала подписи на выборы президента, а Роскомнадзор уличил операторов в избыточной блокировке сайтов.

Шведский экономист и дипломат, эксперт Atlantic Council Андерс Ослунд обвинил высокопоставленных чиновников правительства США в подмене «кремлевского доклада». «В последнюю минуту кто-то высокопоставленный — никто не знает, кто именно — отбросил работу экспертов и вместо этого записал имена высших должностных лиц в правительстве и администрации президента России и 96 российских миллиардеров из списка Forbes», — заявил он, пояснив, что это сделало доклад неэффективным.

Как сообщили СМИ, за сутки после публикации доклада его фигуранты потеряли более 1 млрд долларов, однако это не так много, как могло бы быть. Кремль же заявил, что считает публикацию доклада враждебной мерой, но позиция Москвы будет сдержанной.

Шефлер — самая неожиданная, пожалуй, для меня фамилия в «кремлевском докладе».



Дело в том, что основные деловые усилия Юрия Викторовича направлены на то, чтобы сделать жизнь в США более радостной. — Alexander Vinokurov (@Vinokurov12) 31 января 2018 г.

Как жаль, что главный наш Гаврила

В Гаврилий список не попал. — Гаврилиада (@Gavriliada) 30 января 2018 г.

Ксения Собчак в ЦИК / АГН "Москва" / фото: Кирилл Зыков

Ксения Собчак представила в ЦИК 105 тысяч подписей, необходимых для ее регистрации на выборах. Их не собирали в Крыму и Симферополе.

Между тем Ирина Волынец, кандидат в президенты от Народной партии, сняла свою кандидатуру в поддержку Владимира Путина. Такое же решение принял председатель Партии социальных реформ Станислав Полищук.

Кандидат от Партии социальной защиты Михаил Козлов привез в ЦИК чистые листы бумаги вместо подписей, заявив, что не хочет тратить деньги на сбор подписей. Депутат Костромской областной думы самовыдвиженец Владимир Михайлов же заявил, что не будет сдавать в ЦИК подписи.

Кандидат Михаил Козлов принес в ЦИК пустые листы вместо подписей.

Говорит, немного не рассчитал свои возможности



¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/cSp3wUk2aC — Лентач (@oldLentach) 31 января 2018 г.

из этой новости мы узнаем, кто такая Ирина Волынец, и что она, оказывается, баллотировалась в президенты https://t.co/SjW2UTTxaX — Tikhon Dzyadko (@tikhondzyadko) 31 января 2018 г.

Прокладка трубопровода

Власти Германии выдали разрешение на строительство и эксплуатацию морской части газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах ФРГ и в сухопутной части в районе прибрежного города Любмин. На этой территории будет проложен 55-км участок газопровода.

Владимир Путин попросил прощения у российских олимпийцев прощения за то, что их не защитили от нападок извне. Глава государства заявил, что выступать спортсменам «вдвойне сложнее, когда спорт перемешивается с какими-то явно несвойственными и чуждыми ему событиями и явлениями, наносными обстоятельствами, с политикой или еще чем-то».

чиновники продолжают позорить перед всем миром российский спорт отклеивающимся скотчем на экипировке. Позорники, не могли обеспечить спортменов новой экипировкой — Олег Козырев (@oleg_kozyrev) 31 января 2018 г.

Инцидент в радиостудии / YouTube.com

Дмитрий Песков отреагировал на драку Михаила Шевченко с Николаем Сванидзе, возникшую при обсуждении роли Сталина в Великой Отечественной войне. «Я в этом контексте скажу одно: а вы критикуете наше министерство культуры за то, что они отменили прокатное удостоверение для фильма "Смерть Сталина". Видите, насколько даже такие мастодонты не могут совладать со своими эмоциями», —отметил он.

Сам Шевченко заявил, что сожалеет о случившемся, и попросил третью сторону способствовать примирению с оппонентом. Сванидзе же пообещал больше не драться с журналистом, но заявил, что не будет извиняться перед ним.

Как записаться в группу поклонников Николая Сванидзе? — Katerina Kotrikadze (@katerina_tv) 30 января 2018 г.

Представил, как 80 лет назад деятели культуры вот точно так же лебезили перед Сталиным. Мерзость! pic.twitter.com/GbKDfqsg0P — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 31 января 2018 г.

Дмитрий Богатов в суде / АГН "Москва" / фото: Серей Киселев

Математик Дмитрий Богатов освобожден под подписку о невыезде, но обвинение против него по делу об экстремизме не снято, а следствие продолжает изучать результаты экспертизы. Защита рассчитывает, что дело против Богатова прекратят в феврале.

У математика Богатова подписка о невыезде. Типичная тактика СК - всем понятно, что Богатов невиновен, даже следакам. Но дело не закроем https://t.co/itJCjUlWYI — Смирнов (@sssmirnov) 31 января 2018 г.

Командир ракетной бригады Анатолий Городецкий на едином дне приемки военной продукции в Минобороны заявил, что «Искандер-М» развернут в Калининградской области. «Готовность строительно-монтажных работ первого этапа составляет 100%. В эксплуатацию передано восемь тентомобильных укрытий, котельная, инженерные сети, завершено благоустройство», — отметил он.

#ЕДП #Шойгу: За 2017 год в армию и на флот поступило более 3,5 тыс. перспективных образцов вооружения и техники. Гособоронзаказ-2017 по поставке новых образцов ВВСТ выполнен на 98,5%, по ремонту – на 96,7% — Минобороны России (@mod_russia) 31 января 2018 г.

#ЕДП #Шойгу: Среди поступивших в войска образцов свыше 110 самолётов и вертолётов, 2 боевых корабля, 3 ОТРК «Искандер-М», 9 ЗРС и ЗРК, 116 крылатых ракет «Калибр», более 400 ед. бронетанкового вооружения pic.twitter.com/caRcaQD2ut — Минобороны России (@mod_russia) 31 января 2018 г.

Роскомнадзор уличил операторов связи в Тюменской и Мурманской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах в случаях избыточной блокировки сайтов. Выяснилось, что один из операторов связи блокирует официальные сайты «М.Видео», Альфа-банка и ювелирного магазина Pandora.

Чтобы не было проблем с Роскомнадзором, операторы на всякий случай блокируют сайты, не входящие в реестр запрещённых. Из-за этого у них возникают проблемы с Роскомнадзоромhttps://t.co/2herliuElw — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 31 января 2018 г.

Выставка «ИгроМир» / АГН "Москва" / фото: Кирилл Зыков

МЭР дала отрицательный отзыв на проект Минкомсвязи об идентификации пользователей. Замечания к проекту высказали представители МТС, МГТС и «Яндекса», отметив, что он нарушит права пользователей, так как пока не приняты подзаконные акты. В МЭР затруднились назвать срок их принятия.

Закон об идентификации в мессенджерах конечно не заработал (и не заработает). Подобно тому как не заработал (и не заработает) закон о локализации персданных, вступивший в силу еще в 2015 году. Как и «пакет Яровой».



РКН и ФСБ жалки и некомпетентны, q.e.d.https://t.co/N5ToyNdFJ2 — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 31 января 2018 г.

Закон о мессенджерах вступил в силу ещё 1 января, но так до сих пор и не начал работать.



Реализацию решили отложить до лучших времёнhttps://t.co/F8Cuhp2XiW pic.twitter.com/kg206voWrl — Лентач (@the_lentach) 31 января 2018 г.

Кадр из фильма "Нелюбовь"

Драма «Нелюбовь» Андрея Звягинцева поборется за престижную французскую кинематографическую премию «Сезар» в номинации «Лучший иностранный фильм». Лента будет конкурировать с фильмами Тарика Салеха, Кристофера Нолана, Марка Дюгена, Дэмьена Шазелла, Стефана Стрекера и Рубена Эстлунда. Лауреаты будут объявлены 2 марта.