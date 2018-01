Топ новостей 31 января

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня эксперт рассказал о внесенных в «кремлевский доклад» правках чиновников США, Ксения Собчак подала подписи на выборы президента, а Роскомнадзор уличил операторов в избыточной блокировке сайтов.

Шведский экономист и дипломат, эксперт Atlantic Council Андерс Ослунд обвинил высокопоставленных чиновников правительства США в подмене «кремлевского доклада». «В последнюю минуту кто-то высокопоставленный — никто не знает, кто именно — отбросил работу экспертов и вместо этого записал имена высших должностных лиц в правительстве и администрации президента России и 96 российских миллиардеров из списка Forbes», — заявил он, пояснив, что это сделало доклад неэффективным.

Как сообщили СМИ, за сутки после публикации доклада его фигуранты потеряли более 1 млрд долларов, однако это не так много, как могло бы быть. Кремль же заявил, что считает публикацию доклада враждебной мерой, но позиция Москвы будет сдержанной.

Ксения Собчак представила в ЦИК 105 тысяч подписей, необходимых для ее регистрации на выборах. Их не собирали в Крыму и Симферополе.

Между тем Ирина Волынец, кандидат в президенты от Народной партии, сняла свою кандидатуру в поддержку Владимира Путина. Такое же решение принял председатель Партии социальных реформ Станислав Полищук.

Кандидат от Партии социальной защиты Михаил Козлов привез в ЦИК чистые листы бумаги вместо подписей, заявив, что не хочет тратить деньги на сбор подписей. Депутат Костромской областной думы самовыдвиженец Владимир Михайлов же заявил, что не будет сдавать в ЦИК подписи.

Власти Германии выдали разрешение на строительство и эксплуатацию морской части газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах ФРГ и в сухопутной части в районе прибрежного города Любмин. На этой территории будет проложен 55-км участок газопровода.

#Poland asks US to impose sanctions against #NordStream 2 https://t.co/xapdVD0G5c