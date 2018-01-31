Во вторник президент США Дональд Трамп впервые за время своего президентства выступил перед конгрессом с обращением о положении страны. СМИ ждали этого выступления с большим оживлением и по итогам стали делиться впечатлениями.

Выступление Трампа, рассказывает The Economist, было похоже на его манеру управления. Он поверхностно оговорил, как полагается, что он стремится к единству и призывает политиков находить общие основания для сотрудничества и вновь повторил, что свою главную задачу он видит в том, чтобы «сделать Америку снова великой для всех американцев». Но ключевой идеей обращения было то, что мир страшен и агрессивен по отношению к США, и чтобы избежать больших бед, гражданам нужно доверять Трампу.

Демонстрация против политики Трампа / flickr.com

По своему жанру, считает автор, это выступление скорее напоминало речь на митинге, чем традиционное обращение к конгрессу о положении страны. В ней было очень мало конкретики, а в основном было перечисление успехов первого года президентства, а также некоторые обобщенные, но малореалистичные планы на будущее для конгресса в преддверии выборов. К числу успехов он отнес экономический подъем: рост зарплат, сокращение безработицы и оживление на биржах. В частности, он подчеркнул, что уровень безработицы среди чернокожих достиг исторического минимума.

Здесь автор выражает сомнение в том, что эти успехи действительно следует приписать Трампу, хотя не располагает и аргументами против. Возможно, оговаривает он, рыночное оживление и впрямь связано с сокращением корпоративных налогов, инициированным Трампом, но показатели по занятости — это, может быть, просто дальнейшее развитие тенденций, появившихся еще до того, как Трамп пришел к власти.

Редакция Wall Street Journal не сочла призывы к сотрудничеству поверхностными, а, наоборот, подчеркивает, что важной смысловой составляющей обращения к конгрессу была попытка смягчить поляризацию и нащупать компромисс с демократами. Так как Трамп — не очень конвенциональный республиканец, отмечает редакция, следовало ожидать, что рано или поздно он попробует наладить отношения с демократами. Но остается открытым вопрос о том, насколько эти попытки будут успешными и, в частности, насколько делу поможет это обращение.

Сторонники Хиллари Клинтон / flickr.com

На самом деле такое миролюбивое обращение к политическим оппонентам в нынешнем контексте — довольно необычное явление. Американские президенты традиционно говорят о межпартийной дружбе на первых парах, особенно во время инаугурации. Потом идеал общего дела постепенно тушуется и уступает место обычно партийному противостоянию. Трамп во время инаугурации о примирении республиканцев и демократов не говорил, а в основном рассказывал о бедах, обрушившихся на США. Затем последовал скандальный миграционный указ, потом был период, когда в администрации царил, к злорадству демократов, одиозный Стивен Бэннон. Рейтинг одобрения Трампа удивительно низок на фоне показателей экономического благополучия.

Все это вдохновляло демократов, которые тешили себя надеждой, что теперь уже совсем скоро Трампа подвергнут импичменту, а они вернутся к власти. В таких условиях примирительного тона и предложений о сделках ожидать не приходится. Тем не менее, Трамп в своем обращении взял именно такой курс.