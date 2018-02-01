Владимир Путин дал старт программе вывода нового энергоблока №4 Ростовской АЭС на проектную мощность

1 февраля в 18:00 Президент Российской Федерации Владимир Путин дал старт программе вывода энергоблока №4 Ростовской АЭС на проектную мощность. Об этом сообщили Департамент информации и общественных связей АО «Концерн Росэнергоатом» и Управление коммуникаций Группы компаний ASE.

Глава государства, находящийся в Ростове-на-Дону с рабочей поездкой, принял участие в видеоконференции по случаю запуска энергоблока. Он принял доклад генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачёва и директора Ростовской АЭС Андрея Сальникова и поздравил атомщиков с трудовой победой. Ранее, в этот же день, генератор турбины энергоблока №4 был синхронизирован с сетью. Вырабатываемая электроэнергия начала поступать в единую энергосистему страны.

Президент, в частности, отметил, что в 2017 г. атомная энергетика дала рекордный показатель - 200 млрд кВт/ч электроэнергии. «Хочу поблагодарить вас за эту работу. У нас в целом в общем объеме генерации 19% атомная энергетика выдает, но мы будем и дальше развивать эту отрасль - высокотехнологичную и эффективно функционирующую", - отметил глава государства.

"Конечно, очень важно, что наша компетенция признана во всем мире, мы продолжаем строительство не только внутри страны, но и за рубежом. В 12 странах мира возводим соответствующие объекты атомной энергетики и будем продолжать эту работу дальше", - отметил В. Путин.

По словам главы государства, с вводом 4-го блока Ростовской АЭС будут обеспечены текущие и перспективные потребности в электроэнергии не только Ростова, но и всего юга России.

Как отметил Алексей Лихачев, «Город Волгодонск – это своеобразный университет современных строителей. Здесь восстанавливались строительные компетенции атомной отрасли. Мы перешли от «режима подвига» начала нулевых к плановому конвейерному сооружению атомных энергоблоков. Здесь, на Ростовской земле, был установлен целый ряд рекордов. Главный циркуляционный трубопровод был сварен за 96 дней при советском рекорде 150 суток. В 2 – 2,5 раза сократились сроки запуска блока от первого бетона до подключения к сети. И самое главное, мы действительно научились за 10 лет существования Росатома строить точно в срок и по установленной цене».

Говоря о важности этого события, генеральный директор Концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров сказал: «С вводом в эксплуатацию 4-ого энергоблока Ростовская АЭС станет крупнейшим энергообьектом юга страны. Более 50% электроэнергии, вырабатываемой в Ростовской области, будет атомной. Параллельно с энергоблоком №4 пусковые операции проходят и на энергоблоке №1 Ленинградской АЭС. Энергетический пуск ленинградского энергоблока ожидается в начале весны текущего года».

В свою очередь, президент Группы компаний ASE Валерий Лимаренко отметил: «Ростовская АЭС – это яркий пример преемственности наших традиций, непрерывности развития наших технологий. Именно здесь, на площадке Ростовской АЭС, в начале 2000-х, началось возрождение атомной отрасли России».

Напомним, что Ростовская АЭС – единственная атомная станция в современной России, которая за 7 лет запустила на одной площадке три энергоблока (в 2010 г. – №2, в 2015 – №3, в 2017 - №4) и первая в новейшей российской истории, где было возрождено так называемое «поточное строительство», обеспечивающее как максимально эффективное использование материальных и денежных ресурсов, так и соблюдение директивных сроков строительства. Сегодня Ростовская АЭС является одним из самых крупных предприятий энергетической отрасли Ростовской области и юга страны. Пуск энергоблока №4 позволит устойчиво обеспечивать энергоснабжение всего южного региона России. При этом сама Ростовская область войдёт в десятку российских регионов-лидеров по объёму электрогенерации. Сейчас станция обеспечивает свыше 40% производства электроэнергии в регионе. Электроэнергия от энергоблоков АЭС поступает в Волгоградскую область, Краснодарский и Ставропольский края и в г. Волгодонск, являясь основой энергобезопасности всей энергосистемы Юга страны. С вводом в промышленную эксплуатацию нового энергоблока №4 доля станции в производстве электроэнергии в регионе составит около 54%.

Работающий энергоблок №4 может дать в бюджеты всех уровней дополнительно налогов порядка 1 млрд рублей в год, а в первый год, после ввода в промышленную эксплуатацию дополнительные отчисления только за счет налога на имущество составят порядка 1,700 млрд рублей.