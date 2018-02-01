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01 февраля 2018, 10:01
Владимир Путин выборы Ксения Собчак Павел Грудинин ЦИК
Григорий Голосов

Снялись с выборов

Снегопад в Москве
Снегопад в Москве
АГН "Москва" / фото: Серей Киселев

Четыре кандидата в президенты России сняли свои кандидатуры в последний день приема документов и регистрации подписей в поддержку претендентов. Двое из них объявили, что поддерживают кандидатуру Владимира Путина, двое привели другие обоснования. 

Так, кандидат от Народной партии России, глава Национального родительского комитета Ирина Волынец объявила, что снимает свою кандидатуру в пользу Путина, так как тот «в своей как предвыборной кампании, так и <…> в будущей работе на новом сроке президента <…> в фокус своего внимания наконец-то поставил семью с детьми и материальную поддержку семей с детьми».

 
Ирина Волынец, глава Национального родительского комитета / YouTube.com

Как сообщило информационное агентство РИА Новости, Волынец отметила, что предложенный Путиным пакет мер для поддержки семей с детьми во многом многом созвучен с ее предвыборной программой. В пользу Путина 31 января снял свою кандидатуру и кандидат от Партии социальных реформ Станислав Полищук.

Депутат Костромской областной думы Владимир Михайлов сказал журналистам, что собрал нужные подписи, но понимает, что ему не хватает узнаваемости. А психолог Михаил Козлов, представитель Партии социальной защиты, заявил, что не рассчитал свои финансовые возможности.

Ранее свою кандидатуру сняла журналист и телеведущая Екатерина Гордон, став первой из женщин, заявивших о намерении баллотироваться в президенты и о начале сбора подписей, и отказавшихся от идеи участия в выборах. Кроме того, от участия в выборах президента отказались лидер партии «Честно» Роман Худяков, выразивший таким образом поддержку действующему главе государства, и Антон Баков, возглавляющий «Монархическую партию».

 
Антон Баков / 66.ru

Побеседовать с «Полит.ру» о происходящем, его тенденциях и причинах, согласился политолог Григорий Голосов. По его словам, выдвижение большого числа людей призвано было усилить у населения ощущение конкурентности выборов, однако на этапе собственно выборов большое количество кандидатов не нужно. 

 
Григорий Голосов

«Нужно понимать, что все это мероприятие – президентские выборы – в значительной степени заранее планировано и отрежиссировано. И большинство обозревателей с самого начала полагали, что в бюллетене будет не более, чем шесть-семь кандидатур. Однако на раннем этапе можно было использовать саму возможность выдвижения для того, чтобы повысить у публики ощущение конкурентности выборов. С этой точки зрения и нужно понимать выдвижение огромного количества людей, которые использовали это как случай как-то отметиться в общественном пространстве, возможно, получить какие-то выгоды. Некоторых из них, вероятно, просили об этом; причем некоторых просили, с самого начала говоря, что в выборах они участвовать не будут.

Но сейчас этот этап прошел, и, конечно, такой «простыни» в бюллетене, которую анонсировала [председатель ЦИК Элла] Памфилова, говоря, что в бюллетене будет место для 17 кандидатов, на президентских выборах не будет. Будет небольшой, компактный бюллетень. На этапе собственно выборов это обилие кандидатов ни к чему, потому что какая-то часть избирателей голосует более или менее случайным способом. Если они не хотят голосовать за Путина, то они голосуют за кого-то другого, и чем больше кандидатов в бюллетене, тем больше шансов, что такое голосование будет иметь место. Поэтому нужно минимизировать количество кандидатов до какого-то уровня, по поводу которого можно будет говорить, что, мол, смотрите, в Америке сколько кандидатов на выборах, двое? А у нас-то было шесть!

Собственно говоря, это и есть вся история. По большому счету, от тех люди, которые сейчас снимаются с выборов, фактически и не ожидалось, что они будут участвовать. Так оно и было задумано», – сказал Григорий Голосов.

Говоря о распределении голосов в случае наличия в бюллетене большого числа кандидатов, эксперт уточнил, что эта особенность выборов в России хорошо известна и что фактор голосования случайным образом, вне заранее определенного принципа, тут играет существенную роль.

«Это такая общая закономерность российских выборов: чем больше кандидатов в бюллетенях, тем больше фрагментация. Действительно, многие люди голосуют более или менее случайным образом, так что при большом числе кандидатов происходит «распыление» голосов. Это почти механика – такая закономерность российского избирательного процесса. И, конечно, в президентской администрации не хуже меня об этом знают, поэтому слишком большого количества кандидатов на выборах в России уже давно не допускают», – объяснил он.

 
Григорий Явлинский и его предстваитель сдают подписные листы в ЦИК / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

Отвечая на вопрос о том, не могли ли кандидаты сниматься с выборов из-за того, что убедились в частичном или даже значительном совпадении своих позиций с позициями других более популярных кандидатов, Григорий Голосов высказал мнение, что ссылки на обнаруженное сходство позиций (о котором говорила журналистам Ирина Волынец; политологи также отмечали определенное сходство в некоторых аспектах позиций кандидата от КПРФ Павла Грудинина и президента России Владимира Путина) используется скорее все же как отговорка, нежели в самом деле является причиной изменения кандидатом решения по поводу участия в выборах.

«С Грудининым отдельная история – он-то будет участвовать в выборах. А эти люди фактически на самом деле не собирались участвовать. И для них оптимально в самом конце вывести свою кандидатуру, сказав, что они не будут участвовать, потому что поддерживают Путина. Это же выгодно – поддерживать Путина, а у людей есть еще какие-то собственные карьерные планы, поэтому им важно отметиться в таком качестве на этапе выхода из этой истории.

И если даже говорить о тех, кто снимается, ссылаясь на то, что не рассчитал силы, могу повторить: здравомыслящие люди знали, что они в этих выборах не будут участвовать. Но это ведь тоже аргумент, почему решено не участвовать. Вот их спрашивают, почему они передумали. И один возможный ответ тут: «Потому что я поддерживаю Путина». А второй, если по каким-то причинам о поддержке Путина не хочется упоминать: «Не собрал подписи, не справился, не набрал достаточно денег для ведения кампании». Это все – разумные объяснения, и претензий к ним нет. Тут содержательная претензия может состоять только в том, что эти люди участвуют в шоу. Вот этого как раз и хотят избегать.

 
Плакат "Выборы 2018" / АГН "Москва" / фото: Авилов Александр

Есть комплекс аргументов, направленных на то, чтобы такое подозрение снять. Какой из них выберут – это более или менее случайная вещь, зависящая от личных предпочтений. И думаю, в ближайшее время список кандидатов может еще сократиться – это практически неизбежно», – считает Григорий Голосов.

Затрагивая по просьбе редакции тему появления большого числа женщин, якобы претендовавших на участие в выборах, но уже снявших свои кандидатуры, политолог выразил мысль, что их появление в целом было полезно для организаторов выборов и что одна женщина войдет в избирательный бюллетень.

«На всех этапах нужно создавать видимость того, что существует реальная конкуренция с представителями разных социальных и даже социально-демографических групп. Поэтому на заканчивающемся сейчас этапе было много женщин, которые символизировали это «женское политическое участие». Ну, и бюллетене, я думаю, будет Ксения Собчак, которая отчасти выполняет ту же самую функцию. Хотя у нее есть и другие, более важные функции», – убежден Григорий Голосов.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта. А 31 января в 18:00 по московскому времени ЦИК завершает прием документов для регистрации и подписей от претендентов. 

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